Új olajvezeték épül Magyarország felé

Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn a szerb állami televízióban adott interjút arról, hogyan haladnak a tárgyalások a NIS eladásáról. A magyar Mol megvásárolná a cégben lévő orosz részesedést, és a miniszter szerint a felek egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Egy új kőolajvezeték épül, ami közvetlen kapcsolatot teremtene Közép- és Kelet-Európa felé Magyarországon át

Szerbia ugyanakkor egyértelműen ragaszkodik néhány alapfeltételhez: a pancsovai finomítónak teljes kapacitáson kell működnie, és az ország üzemanyag-ellátását elsősorban hazai feldolgozásból kell biztosítani, nem importból. A 2024-ben felújított finomító kiváló állapotban van, ezért Szerbia adott esetben a saját lábán is meg tud állni.

A Mol ugyan nagyobb mozgásteret szeretne megtartani a saját vállalatcsoportján belül, Szerbia azonban nem enged abból, hogy a NIS meghatározó szereplő maradjon a hazai piacon. Hozzátette: hosszabb távon egy új kőolajvezeték építése is az energetikai függetlenséget szolgálja.

Az engedélyek nagy részét már megszerezték, a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, és a munkák a nyár után kezdődhetnek el.

A projekt 2028-ra készülhet el – írja cikkében a Világgazdaság.

Az új vezeték azért fontos, mert Szerbia jelenleg szinte kizárólag a horvátországi Janaf-rendszertől függ a nyersolajszállítás terén, míg az új nyomvonal ezt az egyoldalú kiszolgáltatottságot szüntetné meg, és közvetlen kapcsolatot teremtene Közép- és Kelet-Európa felé Magyarországon át.

Hónapok óta tárgyalnak a NIS eladásáról

A NIS tulajdonosi szerkezete az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kap, mivel az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók következtében az orosz érdekeltségeknek ki kell vonulniuk az érintett vállalatokból. Ennek elkerülésére a Gazprom Nyefty tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról.

A Mol azóta is a legfőbb vevőjelöltnek számít, és márciusban kapott engedélyt az OFAC-tól a tárgyalások május 22-ig történő folytatására – most pedig újabb kéthetes haladékot nyert. Az orosz fél egyelőre nem nyilatkozik részletekről. Mindenesetre, ha a Mollal folytatott tárgyalások zátonyra futnak, Belgrád maga is pályázhat az orosz részesedés megvásárlására.