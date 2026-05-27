Nyári klasszikusok: ennyibe kerül a fagyi és a lángos az idei szezonban

A klasszikus nyári kedvencek közül idén sem maradhat ki a fagyi és a lángos, amelyek ára továbbra is érzékenyen reagál az alapanyagok, az energia és a munkaerő költségeinek alakulására. A fagylalt esetében az idei szezonban inkább mérsékeltebb drágulás várható, egy gombóc ára jellemzően 600–700 forint között alakulhat, miközben a turisztikai régiókban ennél magasabb árakkal is találkozhatunk. A lángos ára továbbra is emelkedő pályán mozog: egy sima lángosért átlagosan 1400–1500 forintot kérhetnek el a büfékben, de itt is figyelembe kell venni a turisztikailag felkapottabb helyeket, ahol magasabb árakkal is találkozhatunk.

A fagylalt árakat alakító tényezők:

A tej világpiaci ára 2025 közepe óta csökken, elsősorban a bőséges európai kínálat miatt. A tejszín és a vaj ára is kedvezőbb lett. A termelői árak is mérséklődtek, és a KSH által közölt fogyasztói árak is: 6-18 százalékos az árcsökkenés idén év/év alapon.

Hasonlóan csökkent a cukor világpiaci, azon belül európai ára is. A cukorár-csökkenést a bőséges globális kínálat, a javuló kínai és thaiföldi termelési kilátások, ill. a brazíliai kedvező időjárás mellett elindult új betakarítás okozta. A KSH adatai szerint a cukor fogyasztói ára éves alapon 2025 júliusától csökken.

A hazai gyümölcsök ára drasztikusan emelkedett.

Drágult a nemzetközi szállítás (importtermékeknél jelentős). Nagyot ugrott a kőolaj nemzetközi ára a közel-keleti konfliktus hatására, a Brent árfolyama 100 dollár/hordó fölé került márciustól.

Jelentős terhet jelentenek a rezsi és bérleti díjak, összességében az energiaárak növekedése.

A munkaerőköltségek is tovább nőttek, valamint a munkaerőhiány is erősödött.

Összefoglalva tehát visszafogottabb, max. 50–100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a 2026-as szezonban. Áremelés elsősorban csak az inflációkövetés és árkorrekciók miatt várható – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A lángos árakat alakító tényezők:

A liszt beszerzési ára 10 százalékkal csökkent egy év alatt, a fogyasztói árak pedig stagnáltak áprilisban.

Az étolaj beszerzési ára 7 százalékkal csökkent egy év alatt, míg a fogyasztói árak 1 százalékkal nőttek áprilisban.

A sajt beszerzési ára 14 százalékkal csökkent egy év alatt, míg a fogyasztói árak 6,2%-kal csökkentek áprilisban.

A tejföl fogyasztói átlagára 14 százalékkal csökkent áprilisban (20 százalékos zsírtartalmú).

2024-ről 2025-re csökkentek az áramárak a nem lakossági fogyasztók részére (-6-7 százalék), ahogy a gázárak is.

A munkaerő-költségek tovább nőttek, és erősödött a munkaerőhiány. Az átlagkereset 2026 első három hónapjában 15 százalékkal nőtt.

Míg 2025-ben 1200-1300 forint volt egy sima lángos, addig 2026-ban helytől függően átlag 12-15 százalék emelkedés várható.