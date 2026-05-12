Teljes a káosz a brüsszeli repülőtereken

A héten Belgium-szerte meghirdetett szakszervezeti akció miatt teljesen leáll a forgalom az ország második legforgalmasabb repülőterén. A vallóniai nemzetközi csomópont közlése szerint a járattörlések által érintett utasokkal felveszik a kapcsolatot az esetleges átfoglalásokkal vagy visszatérítésekkel kapcsolatban.

A fennakadások nem korlátozódnak Charleroi repülőtérre: az ország fő nemzetközi repülőtere is üzemzavarokra készül a sztrájk idején. Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Több repülőtéren is járattörléseket jelentettek be

A fennakadások nem korlátozódnak Charleroi repülőtérre: az ország fő nemzetközi repülőtere is üzemzavarokra készül a sztrájk idején – számolt be a Turizmus.com. Egy szóvivő szerint kedden

a brüsszeli repülőtérről induló járatok több mint felét törölhetik.

A lépés célja, hogy a megmaradó járatok biztonságosan, és túlzott várakozási idők nélkül közlekedhessenek.

Emellett a források a közösségi közlekedésben is fennakadásokra figyelmeztetnek – írja a Euronews.

A metrót, buszokat, villamosokat és a csökkent mozgásképességű utasokat szállító kisbuszokat a fővárosban és környékén üzemeltető STIB/MIVB közölte, hogy a keddi sztrájk idején legalább részleges szolgáltatást igyekszik fenntartani. „Ugyanakkor mindenkit arra kérünk, akinek van rá lehetősége, hogy aznap Brüsszelben más közlekedési megoldást keressen” – tette hozzá a STIB, példaként a kerékpárt vagy az autómegosztást említve.

A fővárosban a demonstrációk reggel kezdődnek és helyi idő szerint délután 2 óráig tartanak. A sztrájkolók követelései között szerepelnek a jobb munkakörülmények és nyugdíjrendszer, igazságosabb adórendszer, valamint az, hogy Belgiumban maradjon meg az inflációkövető automatikus béremelés.