Jelentős csúszással indul a világ leghosszabb légi járata – képeken a luxusrepülőgép

A Qantas Airways, Ausztrália egyik vezető légitársasága már 2017-ban előállt azzal az egyedülálló tervével, miszerint 2025-től a menetrendjébe illeszti a világ leghosszabb repülőútját. A vállalat az Airbust bízta meg, hogy egy speciális, kiegészítő üzemanyagtartályokkal felszerelt A350-es repülőgépet építsen ehhez a 10 573 mérföldes ún. „Project Sunrise” szolgáltatáshoz. Az ambíciózus projektet azonban sorozatosan halasztják: először a koronavírus-járvány miatt csúszott meg, most pedig az Airbus gépek elkészültében fellépő csúszások késleltetik az indulást.
Fényűző luxus lesz a Qantas Airways repülőgépein, amelyekkel 19 óra alatt szó szerint a világ másik felére juthatunk
A Heathrow-ról induló összeköttetés várhatóan körülbelül 19 órát vesz igénybe, ami négy órával gyorsabb, mint a jelenlegi, Szingapúron keresztül közlekedő egy átszállásos járat. A későbbiekben a Project Sunrise-nak keresztelt gépekkel az utazók Sydneyből és Melbourne-ből olyan városokba repülhetnek majd, mint New York és London. Egy repülőgép a tervek szerint 238 utast szállíthat majd.
Ugyanakkor az ilyen extra hosszúságú utak szinte elviselhetetlenek lennének a turistaosztályon, pláne a fapados járatokon, ezért
annak érdekében, hogy az utasok számára minél kényelmesebbé tegyék az utazást a gépeket luxus kiegészítőkkel és tágas terekkel szerelték fel.
A fényűző repülőgépet tudományos kutatások alapján úgy tervezték meg, hogy az utazás után minél inkább elkerülhető legyen a jetlag. Például olyan cirkadián ciklust követő világítást szereltek be, amely az emberi test természetes ritmusához, vagyis az alvás-ébrenlét körforgáshoz igazodik. Sőt a fedélzeten közösségi tereket is elhelyeztek, ahol az utasok számára lehetőség nyílik a nyújtásra, amelyet videós útmutatók is segítenek majd. A járaton utazók emellett ingyenes, nagy sebességű Wi-Fi-t és Bluetooth-t is kapnak.
A Project Sunrise-nak keresztelt járatok egyébiránt a méretükhöz viszonyítva a világon a legkevesebb ülőhellyel rendelkeznek a tágas kabinok, ágyak, dönthető fotelek és étkező sarkok kialakítása miatt.
Az alábbi fotókon a gépek fedélzeti látványterveit mutatjuk:
A zászlóshajó projektjéhez a Qantas 12 darab Airbus A350-es repülőgépet rendelt
A légitársaság szóvivője az Independentnek elmondta: „Bár az első repülőgép leszállítása 2027 áprilisára tolódott, a következő négy gyors egymásutánban fog következni, így novemberre visszatérhetünk az eredeti ütemtervünkhöz.” Amint a gépek megérkeznek a légitársaságnak gyakorlórepüléseket kell végrehajtania a hatósági jóváhagyás megszerzéséhez.
A Qantasra és más nyugati légitársaságokra vonatkozó orosz tilalom, valamint néhány közel-keleti légtér lezárása azt jelenti, hogy a London-Sydney járatnak hosszabb útvonalon kell majd utaznia – még a tervezettnél is több üzemanyagot fogyasztva. Ugyanakkor a járatokra nagy kereslet várható, hiszen az iráni konfliktus óta jelentősen megnőtt az igény az olyan repülőutak iránt, amelyek nem tartalmaznak megállást a Perzsa-öböl térségében. A Qantas jelenleg is közlekedtet napi járatokat Londonba Airbus A380-as óriásgépekkel, de ezek útközben leszállnak Dubajban. Ennek a járatnak a menetideje a technikai megállóval együtt – az útvonaltól és az időjárási viszonyoktól is függően – 20-22 óra.