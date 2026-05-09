Történelmi autópálya-fejlesztés zajlik Erdélyben, rendkívüli a jelentősége

Az A3-as a projekt révén a magyar határtól egészen Székelyföldig egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolatot teremt majd Erdélyben, több más magyarlakta régiót is érintve. A fejlesztés régóta várt befejezése ugyanakkor amiatt is mérföldkőnek számít, mert az országos jelentőségű projektben román és magyar útépítő cégek kerültek főszerepbe.

Az A3-as autópálya építése román és magyar cégek közös kivitelezésében zajlik

A generálkivitelező román Erbasu Transilvania Sa ugyanis alvállalkozóként egy négytagú konzorciumot bízott meg: a munkák oroszlánrészét a magyarországi EuroAszfalt Kft., Kelet Út Kft. és Albert Bau Kft., valamint romániai magyar vállalatként a Metal Hammer Bau Srl. kivitelezi a 26,35 kilométeres szakaszon.

A generálkivitelező Erbasu román családi tulajdonban levő, országos építőipari cég. Eddig elsősorban magasépítésben volt érdekelt, ám az utóbbi években egyre inkább teret nyer az infrastruktúra-építés területén is: emiatt kiemelkedően fontos lépés számára a szóban forgó bihari beruházás elnyerése és annak sikeres kivitelezése.

Hosszú idő után folytatódik az A3-as projekt

A négy érintett vállalat végül az EuroAszfalt által vezetett konzorciumban kötött szerződést a generálkivitelezővel. Az EuroAszfalt az aszfaltozást, az Albert Bau a földmunkák egy részét kivitelezi, a Kelet Út a vízépítést és szintén földmunkákat vállalt, míg a Metal Hammer Bau a műtárgyak szerkezetépítését viszi a projektben.

A beruházás résztvevői szerint példaértékű román-magyar együttműködésről van szó, amelyben kizárólag a szakmai és emberi szempontok érvényesülnek a politika helyett.

A Nagyvárad térségében épülő autópálya-szakaszt az amerikai Bechtel 13 évvel ezelőtt, a kivitelezés közben hagyta el.

Ugyanakkor a 26,35 kilométernyi szakasz mintegy felén már elkészültek a földmunkák a 2010-es évek elején. Emellett a hídelemek közel 100 százaléka le van gyártva, illetve a félbehagyott projektben elkészült egy 1800 méteres viadukt is.

A fejlesztés résztvevői a Magyar Építőknek azt is elárulták, hogy nem csupán ezen az egy projekten szeretnének együttműködni: már most elkezdték a tárgyalásokat egy másik autópálya-projektről, amelynek az elnyerésére az Erbașu szintén esélyes.