Már csak napok maradtak: fontos bevallásokat vár a NAV

Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a NAV az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallást, az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. A határidő június 1-je. A cél az, hogy az adózók elkerüljék a súlyosabb szankciókat.
Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes FELIR-száma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELMDIJ-bevallást.

Több adóbevallást is be kell adni/Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

Több adóforma határideje is lejár hamarosan

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELMDIJ-bevallást ugyanis elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-en (külföldről +36 (1) 461-1819), illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek.

Június 1-ig nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását.

