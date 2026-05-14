Kevesebb hiba, gyorsabb ügyintézés: ezért érdemes megnézni a NAV kisfilmjeit

Átnézni, módosítani, kiegészíteni, az 1 százalékról nyilatkozni és beadni – ezek a teendők lehetnek még az adóbevallással, mindezt május 20-ig kell elintéznie az érintetteknek. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni: az eSZJA-rendszerben online csak néhány perc az egész, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez.

Kisvideókkal segítik az adóbevallást

A bevallási tervezetek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Aki például tavaly év közben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap-kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. Ez mindössze pár kattintás az eSZJA-ban, de két videós segédlet is született a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételének megkönnyítéséhez, azoknak, akiknek támogatásra van szükségük a kitöltéshez.

A bevallás kiegészítését megkönnyíti az eSZJA kérdés-felelet funkciója is, amely többek között az ingatlanértékesítés és -bérbeadás jövedelmének bevallását egyszerűsíti. Aki tavaly lakást adott el vagy adott ki, csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolnia, és a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket. Itt is elérhető videós segítség, amely a kérdés-felelet mód használatát mutatja be közérthetően ezeknél a jövedelmeknél.

A NAV által készített videók célja, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék az adóbevallást minden korosztály számára. A kisfilmek bemutatják többek között az eSZJA-felület használatát, a bevallási tervezet ellenőrzését, valamint azt is, hogyan lehet néhány kattintással elfogadni vagy módosítani a dokumentumokat. A vizuális magyarázatok különösen azoknak nyújtanak segítséget, akik ritkán intéznek online ügyeket.

A NAV 1819-es ingyenes Infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZJA-bevallás 2025 csempén is.