Ezekben az országokban a legmagasabb most a háztartási adósság – leesik az áll az első helyezettől

Érdekes összeállítás látott napvilágot a Visual Capitalist és a Voroni együttműködésében: az ENSZ és az IIF adatai alapján elkészült egy lista arról, hogy melyik ország háztartásai rendelkeznek a legnagyobb adóssággal. (Az IIF, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Intézet, a globális pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi szövetsége, mintegy 400 tagot tömörít a világ több mint 60 országából.) Az adósság szó önmagában ijesztő lehet, pedig önmagában, egy prosperáló, de legalábbis stabil fundamentumokra épülő gazdaságban nem kell, hogy ördögtől való legyen a vállalatok és a háztartások számára sem. Sőt: az alább látható rangsor épp azt mutatja be, hogy az egy főre jutó háztartási adósság 2026 első negyedévében jellemzően a gazdagabb országokban volt magasabb, épp ebből, és ezzel összefüggésben a magas hitelezési hajlandóságból fakadóan.

Svájcban volt a legmagasabb a háztartási adósság mértéke 2026 első negyedévében

Ezekben az országokban a legmagasabb a háztartási adósság

A lista élén álló tíz ország közül hat Európában található, élükön Svájccal, Luxemburggal és Norvégiával. A magyar vonatkozású adatok ebben az összesítsben nem szerepelnek, de Magyarország mérete és lakosságszáma nagyságrendekkel kisebb a listán szereplő nagyobb országokhoz képest, és különönösen az összesített háztartási adósságállomány nem mérhető össze a 38 országot tömörítő lista élén álló országokban láthatókkal.

Svájc háztartási adósságterhe még a gazdag országok között is rendkívül magas, egy főre vetítve megközelíti a 118 ezer svájci frankot, ami kb. 46 millió forintnak (és 149,5 ezer dollárnak) felel meg.

Ennek egyik fő oka a svájci jelzáloghitel-rendszer, amelynél

az adókedvezmények és

a hitelezési gyakorlatok gyakran arra ösztönzik a lakástulajdonosokat, hogy hosszabb ideig fenntartsák jelzáloghiteleiket, ahelyett hogy gyorsan visszafizetnék azokat.

A pörgő, növekvő tranzakciószámot és értéket felmutató ingatlanpiac a jelek szerint szoros kapcsolatot mutat a háztartási adósságmértékkel. A világ legforróbb ingatlanpiacai közül több is – köztük Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada – szintén a legeladósodottabb háztartásokkal rendelkező országok közé tartozik.