Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kína megadhatja a kegyelemdöfést Amerikának – olyat épít, ami eldöntheti a háborúkat

háztartási adósság

Ezekben az országokban a legmagasabb most a háztartási adósság – leesik az áll az első helyezettől

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háztartási adósság mértéke jelentős eltéréseket mutat a fejlett gazdaságok között, amit elsősorban az ingatlanárak, a jelzáloghitel-rendszerek és a hitelhez való hozzáférés, a hitelfelvétel lehetősége és az azzal való élés egyaránt alakít. A világ egyik leggazdagabb állama, Svájc, messze kiemelkedik a mezőnyből az idei év első negyedévében: az egy főre jutó háztartási adósság átagosan közel 118 ezer svájci frank, azaz kb. 46 millió forint (vagyis egy házaspár átlagos adóssága 92 millió forintnak megfelelő összeg is lehet). A magas adósságszint azonban nem feltétlenül jelent pénzügyi válságot. Számos gazdaságban inkább a magas lakástulajdonosi arányt, a hosszú távú jelzáloghiteleket és a fejlett hitelpiacokat tükrözi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háztartási adósságmilliárdSvájclista

Érdekes összeállítás látott napvilágot a Visual Capitalist és a Voroni együttműködésében: az ENSZ és az IIF adatai alapján elkészült egy lista arról, hogy melyik ország háztartásai rendelkeznek a legnagyobb adóssággal. (Az IIF, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Intézet, a globális pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi szövetsége, mintegy 400 tagot tömörít a világ több mint 60 országából.) Az adósság szó önmagában ijesztő lehet, pedig önmagában, egy prosperáló, de legalábbis stabil fundamentumokra épülő gazdaságban nem kell, hogy ördögtől való legyen a vállalatok és a háztartások számára sem. Sőt: az alább látható rangsor épp azt mutatja be, hogy az egy főre jutó háztartási adósság 2026 első negyedévében jellemzően a gazdagabb országokban volt magasabb, épp ebből, és ezzel összefüggésben a magas hitelezési hajlandóságból fakadóan.

Svájcban volt a legmagasabb a háztartási adósság mértéke 2026 első negyedévében (illusztráció)
Svájcban volt a legmagasabb a háztartási adósság mértéke 2026 első negyedévében (illusztráció)
Fotó: Pexels

Ezekben az országokban a legmagasabb a háztartási adósság

A lista élén álló tíz ország közül hat Európában található, élükön Svájccal, Luxemburggal és Norvégiával. A magyar vonatkozású adatok ebben az összesítsben nem szerepelnek, de Magyarország mérete és lakosságszáma nagyságrendekkel kisebb a listán szereplő nagyobb országokhoz képest, és különönösen az összesített háztartási adósságállomány nem mérhető össze a 38 országot tömörítő lista élén álló országokban láthatókkal.

Svájc háztartási adósságterhe még a gazdag országok között is rendkívül magas, egy főre vetítve megközelíti a 118 ezer svájci frankot, ami kb. 46 millió forintnak (és 149,5 ezer dollárnak) felel meg.

Ennek egyik fő oka a svájci jelzáloghitel-rendszer, amelynél

  • az adókedvezmények és
  • a hitelezési gyakorlatok gyakran arra ösztönzik a lakástulajdonosokat, hogy hosszabb ideig fenntartsák jelzáloghiteleiket, ahelyett hogy gyorsan visszafizetnék azokat.

A pörgő, növekvő tranzakciószámot és értéket felmutató ingatlanpiac a jelek szerint szoros kapcsolatot mutat a háztartási adósságmértékkel. A világ legforróbb ingatlanpiacai közül több is – köztük Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada – szintén a legeladósodottabb háztartásokkal rendelkező országok közé tartozik.

Kanada különösen figyelemre méltó:

 a G7-országok közül itt a legmagasabb a háztartási adósság és a jövedelem aránya.

 2025 közepén nagyjából 1,75 amerikai dollárnyi tartozás jutott minden egyes dollárnyi rendelkezésre álló jövedelemre.

Az alábbi táblázat az első 15 olyan országot mutatja, ahol 2026 első negyedévében a legmagasabb volt az egy főre jutó háztartási adósság, az egyszerűbb összevetés érdekében amerikai dollárban megadva az összegeket:

HelyezésOrszágHáztartási adósság egy főre vetítve (2026 első negyedév, USD)Teljes háztartási adósság (2026 első negyedév, USD)
1.Svájc149,5 ezer1,3 ezer milliárd
2.Luxemburg96,0 ezer66 milliárd
3.Norvégia87,9 ezer497 milliárd
4.Ausztrália83,1 ezer2,3 ezer milliárd
5.Dánia71,4 ezer430 milliárd
6.Hollandia68,6 ezer1,3 ezer milliárd
7.Egyesült Államok60,6 ezer21,2 ezer milliárd
8.Kanada58,8 ezer2,4 ezer milliárd
9.Svédország56,0 ezer599 milliárd
10.Hongkong49,6 ezer366 milliárd
11.Szingapúr46,6 ezer275 milliárd
12.Új-Zéland44,3 ezer234 milliárd
13.Egyesült Királyság42,6 ezer3 ezer milliárd
14.Belgium35,8 ezer 421 milliárd
15.Finnország35,6 ezer200 milliárd

Miért növekszik továbbra is gigászi amerikai háztartási adósság?

Az Egyesült Államok globálisan a hetedik helyen áll a listán, ugyanakkor a teljes háztartási adósság összege messze itt a legnagyobb a világon: 2026 első negyedévében elérte a 21,2 ezer milliárd dollárt. Ennek jelentős része jelzáloghitelekhez kapcsolódik, de egyre nagyobb nyomás érzékelhető a hitelkártya-tartozások és az autóhitelek területén is.

Miközben a jelzáloghitelek nemteljesítési aránya továbbra is történelmi átlagok közelében mozog, a fogyasztói finanszírozás más szegmenseiben már növekszik a feszültség.

 Az amerikai autóhitelek és a hitelkártyák késedelmes törlesztése 2021 és 2025 között meredeken emelkedett.

Ezzel párhuzamosan a végrehajtási eljárások száma 2026 első negyedévében éves összevetésben 26 százalékkal nőtt, bár még mindig jóval alacsonyabb szinten maradt, mint a 2008-as ingatlanpiaci válság idején.

A megfizethetőség egyre komolyabb problémává válik: az átlagos jelzálogtörlesztések 2021 óta 44 százalékkal emelkedtek, ami az új lakásvásárlók számára havonta körülbelül 600 dolláros többletterhet jelent a lakhatási költségekben.

Miközben világszerte tovább emelkednek a lakhatási költségek, a háztartási adósság a modern gazdaságok egyik meghatározó tényezőjévé válik. Bár a magas adósságszint gyakran a vagyon és a lakástulajdon jele, egyben persze sérülékenyebbé is teszi a háztartásokat a kamatemelésekkel, a gazdasági lassulással és az ingatlanárak csökkenésével szemben, ahogy erre a 2007 végén kirobbant, de 2008-as pénzügyi válságként elhíresült folyamat is rámutatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!