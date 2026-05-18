Ezekben az országokban a legmagasabb most a háztartási adósság – leesik az áll az első helyezettől

Érdekes összeállítás látott napvilágot a Visual Capitalist és a Voroni együttműködésében: az ENSZ és az IIF adatai alapján elkészült egy lista arról, hogy melyik ország háztartásai rendelkeznek a legnagyobb adóssággal. (Az IIF, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Intézet, a globális pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi szövetsége, mintegy 400 tagot tömörít a világ több mint 60 országából.) Az adósság szó önmagában ijesztő lehet, pedig önmagában, egy prosperáló, de legalábbis stabil fundamentumokra épülő gazdaságban nem kell, hogy ördögtől való legyen a vállalatok és a háztartások számára sem. Sőt: az alább látható rangsor épp azt mutatja be, hogy az egy főre jutó háztartási adósság 2026 első negyedévében jellemzően a gazdagabb országokban volt magasabb, épp ebből, és ezzel összefüggésben a magas hitelezési hajlandóságból fakadóan.
Ezekben az országokban a legmagasabb a háztartási adósság
A lista élén álló tíz ország közül hat Európában található, élükön Svájccal, Luxemburggal és Norvégiával. A magyar vonatkozású adatok ebben az összesítsben nem szerepelnek, de Magyarország mérete és lakosságszáma nagyságrendekkel kisebb a listán szereplő nagyobb országokhoz képest, és különönösen az összesített háztartási adósságállomány nem mérhető össze a 38 országot tömörítő lista élén álló országokban láthatókkal.
Svájc háztartási adósságterhe még a gazdag országok között is rendkívül magas, egy főre vetítve megközelíti a 118 ezer svájci frankot, ami kb. 46 millió forintnak (és 149,5 ezer dollárnak) felel meg.
Ennek egyik fő oka a svájci jelzáloghitel-rendszer, amelynél
- az adókedvezmények és
- a hitelezési gyakorlatok gyakran arra ösztönzik a lakástulajdonosokat, hogy hosszabb ideig fenntartsák jelzáloghiteleiket, ahelyett hogy gyorsan visszafizetnék azokat.
A pörgő, növekvő tranzakciószámot és értéket felmutató ingatlanpiac a jelek szerint szoros kapcsolatot mutat a háztartási adósságmértékkel. A világ legforróbb ingatlanpiacai közül több is – köztük Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada – szintén a legeladósodottabb háztartásokkal rendelkező országok közé tartozik.
Kanada különösen figyelemre méltó:
a G7-országok közül itt a legmagasabb a háztartási adósság és a jövedelem aránya.
2025 közepén nagyjából 1,75 amerikai dollárnyi tartozás jutott minden egyes dollárnyi rendelkezésre álló jövedelemre.
Az alábbi táblázat az első 15 olyan országot mutatja, ahol 2026 első negyedévében a legmagasabb volt az egy főre jutó háztartási adósság, az egyszerűbb összevetés érdekében amerikai dollárban megadva az összegeket:
|Helyezés
|Ország
|Háztartási adósság egy főre vetítve (2026 első negyedév, USD)
|Teljes háztartási adósság (2026 első negyedév, USD)
|1.
|Svájc
|149,5 ezer
|1,3 ezer milliárd
|2.
|Luxemburg
|96,0 ezer
|66 milliárd
|3.
|Norvégia
|87,9 ezer
|497 milliárd
|4.
|Ausztrália
|83,1 ezer
|2,3 ezer milliárd
|5.
|Dánia
|71,4 ezer
|430 milliárd
|6.
|Hollandia
|68,6 ezer
|1,3 ezer milliárd
|7.
|Egyesült Államok
|60,6 ezer
|21,2 ezer milliárd
|8.
|Kanada
|58,8 ezer
|2,4 ezer milliárd
|9.
|Svédország
|56,0 ezer
|599 milliárd
|10.
|Hongkong
|49,6 ezer
|366 milliárd
|11.
|Szingapúr
|46,6 ezer
|275 milliárd
|12.
|Új-Zéland
|44,3 ezer
|234 milliárd
|13.
|Egyesült Királyság
|42,6 ezer
|3 ezer milliárd
|14.
|Belgium
|35,8 ezer
|421 milliárd
|15.
|Finnország
|35,6 ezer
|200 milliárd
Miért növekszik továbbra is gigászi amerikai háztartási adósság?
Az Egyesült Államok globálisan a hetedik helyen áll a listán, ugyanakkor a teljes háztartási adósság összege messze itt a legnagyobb a világon: 2026 első negyedévében elérte a 21,2 ezer milliárd dollárt. Ennek jelentős része jelzáloghitelekhez kapcsolódik, de egyre nagyobb nyomás érzékelhető a hitelkártya-tartozások és az autóhitelek területén is.
Miközben a jelzáloghitelek nemteljesítési aránya továbbra is történelmi átlagok közelében mozog, a fogyasztói finanszírozás más szegmenseiben már növekszik a feszültség.
Az amerikai autóhitelek és a hitelkártyák késedelmes törlesztése 2021 és 2025 között meredeken emelkedett.
Ezzel párhuzamosan a végrehajtási eljárások száma 2026 első negyedévében éves összevetésben 26 százalékkal nőtt, bár még mindig jóval alacsonyabb szinten maradt, mint a 2008-as ingatlanpiaci válság idején.
A megfizethetőség egyre komolyabb problémává válik: az átlagos jelzálogtörlesztések 2021 óta 44 százalékkal emelkedtek, ami az új lakásvásárlók számára havonta körülbelül 600 dolláros többletterhet jelent a lakhatási költségekben.
Miközben világszerte tovább emelkednek a lakhatási költségek, a háztartási adósság a modern gazdaságok egyik meghatározó tényezőjévé válik. Bár a magas adósságszint gyakran a vagyon és a lakástulajdon jele, egyben persze sérülékenyebbé is teszi a háztartásokat a kamatemelésekkel, a gazdasági lassulással és az ingatlanárak csökkenésével szemben, ahogy erre a 2007 végén kirobbant, de 2008-as pénzügyi válságként elhíresült folyamat is rámutatott.