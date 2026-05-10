Jó híreket kapott Trump: hamarosan szolgálatba állhat az új Air Force One repülőgép

A mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgépet nevezik Air Force One-nak, ami a légierő kötelékében szolgál és a védelmi minisztériumhoz tartozik. A flotta legújabb tagját a dúsgazdag közel-keleti arab emírség, Katar ajándékozta Donald Trump kormányának, amelyet, bár heves politikai viták közepette, de a Fehér Ház végül el is fogadott.

Az Air Force One olyan fényűzően van berendezve, hogy „repülő palotának” is nevezik

Az ajándék elsőként az Egyesült Államok Légierejéhez került, amelynek feladata az volt, hogy úgy alakítsa át a 13 éves légi járművet, hogy az megfeleljen az Egyesült Államok katonai előírásainak. A 747-8 BBJ átalakítási munkáival az L3Harris Technologies céget bízták meg: a vállalatra a vezetői kommunikációs rendszerek, valamint a VIP-repülőgépek önvédelmi és egyedi átalakítási programjai terén meglévő tapasztalatai miatt esett a választás. A gyorsított ütemtervet emellett a Boeing mérnöki támogatása is segítette.

A Reuters beszámolói szerint

a repülőgép mostanra teljesítette a szükséges repülési teszteket, hamarosan megkaphatja az új elnöki festést, 2026. július 4-én pedig hivatalosan szolgálatba állhat.

A jelenlegi két Air Force One már 1990 óta repíti az amerikai elnököket

A Boeing még 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki átalakítására, a cég azonban sorozatos késéseket jelentett be. Az azóta felmerült többletköltségek miatt a Boeing szerint a teljes ráfordítás mostanra meghaladja az 5 milliárd dollárt – számolt be róla a CNBC. Ráadásul az új Air Force One repülőgépek már négy évet csúsznak az eredeti határidőhöz képest, alaposan felbőszítve ezzel Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét.

Az Air Force One flottájában használt repülőgépek között jelenleg két, meglehetősen koros Boeing 747-200 jumbo jet található.

Fotó: Los Angeles Daily News via Getty Images/Sarah Reingewirtz

Az áthidaló megoldásra tehát azért volt szükség, mert ezek – a köznyelvben csak Air Force One néven emlegetett – gépek kiöregedtek, az új, 747-8 Intercontinental alapjain készülő két VC-25B átalakítása pedig jelentős késésben van. A két utóbbi átadását 2028-ra várják – írja az Airportal.hu