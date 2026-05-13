Újabb budapesti kerület lép fel drasztikusan az Airbnb lakáskiadás ellen

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, "amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között." Az szabályozás három szinten (kerület, lakónegyed, társasház) határozná meg a rövidtávú szállások arányának maximumát – közölte az önkormányzat.

Csupán a kerületi lakások 4 százalékában engedélyeznék az Airbnb-zést

A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4 százalékát lehetne rövidtávú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének: a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövidtávú szállások, viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben (10-20 százalék) annak érdekében, hogy a társasházakban a lakástulajdonosok maradhassanak többségben – számolt be róla a Turizmus.com.

Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötné a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenné, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival.

Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben (Palotanegyed, Corvin negyed) a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehet létesíteni. A kerület lakói május 31-ig véleményezhetik javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági és fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án a Horánszky utca 13-ban.

Minden eddiginél szigorúbb szabályozások várhatók az Airbnb-k kapcsán

Az airbnb-s lakáskiadás akkor került az érdeklődés homlokterébe, amikor a VI. kerületben tartott ügydöntő szavazás keretében a kerületi lakosok a rövidtávú lakáskiadás betiltása mellett döntöttek. Azóta egyre több kerület vizsgálja felül a rövidtávú lakáskiadás kérdését, tekintve, hogy Az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, ennek következtében pedig növekedtek a bérleti díjak és az ingatlanárak is. A szomszédos Erzsébetvárosban szintén változást ígérnek a közeljövőben: a VI. kerülethez hasonló tiltás nem, de erőteljes korlátozás a VII. kerültben is várható.