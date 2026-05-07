Minimum meglepő: olajmonarchia az uniós agrátámogatások legfőbb kedvezményezettjei között

Az Európai Unió agrártámogatási rendszere évek óta viták kereszttüzében áll, ki ezért, ki azért kárhoztatja, azonban a DeSmog oknyomozó portál, a spanyol El Diario és a román G4Media közös vizsgálata egészen új fénytörésbe helyezi a CAP-rendszert. Ugyanis – mint az az említett portálok adatgyűjtéséből kiderült – az Egyesült Arab Emírségek uralkodócsaládjához köthető vállalatok – többek közt az Al Dahra – 2019 és 2024 között több mint 71 millió euró uniós agrártámogatást kaptak romániai, spanyolországi és olaszországi mezőgazdasági érdekeltségeiken keresztül – írja a Guardian brit lap.
Al Dahra, Agricost, Unifrutti – mind az Al Nahyan családhoz köthető
A támogatásokat az Európai Unió közös agrárpolitikájából, vagyis a CAP-rendszeren keresztül fizették ki, amely évente nagyjából 54 milliárd eurót oszt szét a gazdálkodók között. Az Al Nahyan család becsült vagyona meghaladja a 320 milliárd dollárt. A vagyon döntő része az emirátusok olajbevételeiből származik. A család az Egyesült Arab Emírségek legbefolyásosabb politikai és gazdasági szereplője, élén Mohamed bin Zayed Al Nahyan államfővel és Abu-Dzabi uralkodójával.
A vizsgálat szerint a legnagyobb támogatási összegek a romániai Agricost nevű mezőgazdasági vállalathoz kapcsolódtak. A cég az Európai Unió legnagyobb egybefüggő farmját birtokolja, amely 57 ezer hektáron terül el. Ez a terület megközelítőleg ötször nagyobb Párizs méreténél. Az Agricost 2024-ben önmagában 10,5 millió euró közvetlen támogatást kapott, ami több mint 1600-szorosa annak az összegnek, amelyhez egy átlagos uniós gazdaság jut.
A romániai agráróriást 2018-ban vásárolta meg az Al Dahra nevű emirátusi agrárvállalat, hozzávetőleg 230 millió euróért. Az Al Dahra alapítója Hamdan bin Zayed Al Nahyan sejk, az emirátusi elnök testvére. A vállalat 50 százalékát 2020-ban vásárolta meg Abu-Dzabi állami befektetési alapja, az ADQ.
A tulajdonosi struktúra jelenlegi részletei nem nyilvánosak, ugyanakkor a DeSmog információi szerint a vállalat továbbra is szorosan kapcsolódik az Al Nahyan családhoz.
Az igazgatóságot továbbra is Hamdan bin Zayed Al Nahyan vezeti, a testületben pedig helyet foglal fia, Zayed bin Hamdan Al Nahyan is, aki az emirátusi elnök lányának férje.
Az Al Dahra az elmúlt évtizedben Spanyolországban is jelentős földterületeket szerzett meg. A vállalat több mint 8 ezer hektárnyi mezőgazdasági területet ellenőriz, amelyek után 2015 és 2024 között több mint 5 millió euró CAP-támogatást kaptak a cégek.
A spanyolországi és romániai gazdaságok főként lucernát és más takarmánynövényeket termelnek. A termelés jelentős része exportra készül, elsősorban az Öböl menti országok számára. Az Al Dahra hosszú távú szerződéssel rendelkezik az Egyesült Arab Emírségek kormányával állati takarmány szállítására, amelyet részben az ország gyorsan növekvő tejipara használ fel.
Az emirátusok terjeszkedése Olaszországot is elérte; az ADQ 2022-ben vásárolta meg az Unifrutti nevű gyümölcstermelő vállalatot, amelynek becsült értéke 830 millió dollár volt. A DeSmog elemzése alapján az Unifrutti olaszországi farmjai az adásvételt követő három évben legalább 186 ezer euró uniós agrártámogatást kaptak.
A nagybirtokosok aránytalanul sok forrást markolhatnak fel a jelenlegi rendszerben
A támogatási rendszer működésének egyik alapvető sajátossága, hogy a kifizetések döntően a megművelt földterület nagyságához igazodnak. Emiatt a nagybirtokok aránytalanul sok forráshoz jutnak. Az Európai Bizottság 2025 júliusában ismertette a 2028 és 2034 közötti CAP-ciklusra vonatkozó reformtervét, amely szerint az egy gazdálkodóra jutó közvetlen támogatások éves felső határa 100 ezer euró lehetne.
A bizottság szóvivője szerint a támogatásokat célzottabban kellene elosztani, különösen a legnagyobb gazdaságok esetében, hiszen a jelenlegi rendszerben az EU földtulajdonosainak 0,5 százaléka szerzi meg a teljes CAP-költségvetés 16 százalékát.
Thomas Waitz osztrák zöldpárti európai parlamenti képviselő az emirátus cégeinek támogatását nyílt skandallumnak nevezve, arra hívta fel a figyelmet, hogy
az európai gazdák 99 százaléka évente 100 ezer eurónál kevesebb támogatást kap, miközben a rendszerből fosszilis energiahordozókból meggazdagodott dinasztiák komoly részt hasítanak ki.
Faustine Bas-Defossez, az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) természetvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi igazgatója szerint a CAP-rendszer egyre inkább a leggazdagabb földtulajdonosokat gazdagítja. Véleménye szerint a jelenlegi mechanizmus autoriter rezsimek pénzügyi érdekeit is szolgálja.
Nemcsak a pénzről szól az emírségek agrárpiaci terjeszkedése
Az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt másfél évtizedben tudatosan építette ki globális mezőgazdasági pozícióit. Az ország jelenleg mintegy 960 ezer hektárnyi mezőgazdasági földterületet ellenőriz világszerte
- Afrikában,
- Dél-Amerikában és
- Európában.
A stratégia mögött elsősorban élelmiszerbiztonsági szempontok állnak. A sivatagi éghajlat, a vízhiány és a gyenge termőtalaj miatt az ország élelmiszerigényének mintegy 90 százalékát importból fedezi. Az európai terjeszkedés ugyanakkor túlmutat a földvásárlásokon. Az Al Dahra és az ADQ érdekeltségei gabonamalom-hálózatokat működtetnek Görögországban és Bulgáriában, emellett jelentős tejipari beruházásokat hajtottak végre Szerbiában is.
Nem tudni meddig tart az állami vagyon és hol kezdődik a családi tulajdon
A szakértők szerint az állami és családi vagyon közötti határvonal az emirátusi rendszerben rendkívül elmosódott. Marc Valeri, az Exeteri Egyetem Közel-Kelet politikai gazdaságtanával foglalkozó professzora úgy fogalmazott: az állami költségvetések és a királyi család pénzügyi érdekeltségei szorosan összefonódnak.
Az Egyesült Arab Emírségek szuverén vagyonalapjai 2025-re megközelítőleg 2,5 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezeltek. Az alapokat jellemzően az elnök közeli rokonai irányítják. Az ADQ-t 2023 és 2026 januárja között Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejk vezette, aki egyben az ország nemzetbiztonsági tanácsadója is. Az alap 2026 januárjától az Abu-Dzabi által létrehozott új szuverén vagyonalap, a L’imad Holding részeként működik tovább. A holdingot Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan koronaherceg, az elnök legidősebb fia vezeti.
A vizsgálat készítői szerint a feltárt támogatások valószínűleg csak részben mutatják meg, milyen mértékben részesülnek külföldi állami vagy királyi érdekeltségek uniós agrárforrásokból. Az EU-tagállamok ugyan közzéteszik a támogatások közvetlen kedvezményezettjeit, a végső tulajdonosi háttér azonban sok esetben nehezen követhető. Az Unifrutti például Szicíliában és a spanyolországi Almería régióban is rendelkezik farmokkal, ezek támogatási adatait azonban nem sikerült teljeskörűen feltárni.