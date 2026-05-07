Minimum meglepő: olajmonarchia az uniós agrátámogatások legfőbb kedvezményezettjei között

Az Európai Unió agrártámogatási rendszere évek óta viták kereszttüzében áll, ki ezért, ki azért kárhoztatja, azonban a DeSmog oknyomozó portál, a spanyol El Diario és a román G4Media közös vizsgálata egészen új fénytörésbe helyezi a CAP-rendszert. Ugyanis – mint az az említett portálok adatgyűjtéséből kiderült – az Egyesült Arab Emírségek uralkodócsaládjához köthető vállalatok – többek közt az Al Dahra – 2019 és 2024 között több mint 71 millió euró uniós agrártámogatást kaptak romániai, spanyolországi és olaszországi mezőgazdasági érdekeltségeiken keresztül – írja a Guardian brit lap.

Az Al Dahra az elmúlt években sorra vásárolja fel az európai mezőgazdasági üzemeket. / Fotó: Wam

Al Dahra, Agricost, Unifrutti – mind az Al Nahyan családhoz köthető

A támogatásokat az Európai Unió közös agrárpolitikájából, vagyis a CAP-rendszeren keresztül fizették ki, amely évente nagyjából 54 milliárd eurót oszt szét a gazdálkodók között. Az Al Nahyan család becsült vagyona meghaladja a 320 milliárd dollárt. A vagyon döntő része az emirátusok olajbevételeiből származik. A család az Egyesült Arab Emírségek legbefolyásosabb politikai és gazdasági szereplője, élén Mohamed bin Zayed Al Nahyan államfővel és Abu-Dzabi uralkodójával.

A vizsgálat szerint a legnagyobb támogatási összegek a romániai Agricost nevű mezőgazdasági vállalathoz kapcsolódtak. A cég az Európai Unió legnagyobb egybefüggő farmját birtokolja, amely 57 ezer hektáron terül el. Ez a terület megközelítőleg ötször nagyobb Párizs méreténél. Az Agricost 2024-ben önmagában 10,5 millió euró közvetlen támogatást kapott, ami több mint 1600-szorosa annak az összegnek, amelyhez egy átlagos uniós gazdaság jut.

A romániai agráróriást 2018-ban vásárolta meg az Al Dahra nevű emirátusi agrárvállalat, hozzávetőleg 230 millió euróért. Az Al Dahra alapítója Hamdan bin Zayed Al Nahyan sejk, az emirátusi elnök testvére. A vállalat 50 százalékát 2020-ban vásárolta meg Abu-Dzabi állami befektetési alapja, az ADQ.

A tulajdonosi struktúra jelenlegi részletei nem nyilvánosak, ugyanakkor a DeSmog információi szerint a vállalat továbbra is szorosan kapcsolódik az Al Nahyan családhoz.

Az igazgatóságot továbbra is Hamdan bin Zayed Al Nahyan vezeti, a testületben pedig helyet foglal fia, Zayed bin Hamdan Al Nahyan is, aki az emirátusi elnök lányának férje.