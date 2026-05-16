Közel 3000 milliárd forintnyi euróból készül alagút Dánia és Németország közt

Az alagútrendszer öt, egymástól elkülönített víz alatti vasútból és autópályából álló alagutat tartalmaz majd. Németország és Dánia 2008-ban határozott a megépítéséről, és a projekt már évekkel ezelőtt elkezdődött, a tenger alatti munkálatokhoz azonban csak most jutottak el.

Május 6-án elhelyezték a tengerfenéken a Fehmarnbelt-alagút 89 betonelemének első darabját. Fotó: Magyar Építők

Jelentős gazdasági haszna lesz az alagút építésének

Május 6-án az alagút 89 betonelemének első darabját öt vontatóhajó és egy speciális vízbemerítő hajó, az IVY szállította a Rødbyhavn-i alagútgyárból a dán partok közelében lévő merítőpontig. A teljes 18 kilométeres szakaszhoz összesen nagyjából 360 000 tonna betonacélt használnak majd fel.

Hidraulikus kar segítségével kapcsolták az elemet a fogadóépítményhez. Ezután a képen is látható két merülő pontont visszavontatták a munkakikötőbe. Fotó: Magyar Építők

Ez az építkezés olyan a mélyépítésnek, mint az Apollo-program volt az űrkutatásnak: mindenből a legnagyobbat, a legnehezebbet és a legprecízebbet követeli meg. Léptékéhez mérten azonban a beruházás költségvetése is hatalmas: körülbelül 7,1 – 7,4 milliárd euró (mai árfolyamon ez nagyjából 2800–2900 milliárd forint) – számoltak be róla a projekt hivatalos oldalán. Az építkezést az Európai Bizottság transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) programja keretében valósítják meg, amelyre az Európai Unió 1,1 milliárd eurót adott.

Hatalmas gazdasági haszna lesz a munkának ,

amikor ugyanis az alagút elkészül, autóval 10 perc alatt, vonattal pedig 7 perc alatt lehet majd átkelni a tengerszoroson, ahol jelenleg komp közlekedik 45 perces menetidővel.

Koppenhága és Hamburg között a menetidő 5 óráról mindössze 2,5 órára csökken általa.

Ez lesz a világ leghosszabb süllyesztett alagútja

Hosszúság alapján a jelenlegi legnagyobb süllyesztett alagút a Hongkong–Csuhaj–Makaó híd része, amely 6,7 kilométeres; technológia alapján pedig a dániai Øresund-alagúthoz hasonlítható (amely Koppenhágát és Malmőt köti össze). Ez közel 4 kilométer hosszú, és eddig ezt tartották a legkomplexebb kombinált (közúti + vasúti) süllyesztett alagútnak – írja a Magyar Építők.

Ezeket messze felül fogja múlni a Fehmarnbelt, amelynél a világon elsőként használnak ilyen méretű, sorozatgyártású alagútelemeket. A standard elemek hatalmas, üreges betonszerkezetek, amelyek 217 méter hosszúak és több mint 73 500 tonnát nyomnak. Az elemek belső felépítése öt kamrára osztja őket: kettő épül az autópálya, kettő a vasút és egy műszaki telepítés számára.