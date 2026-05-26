Döntött az alapkamatról az MNB, merre tovább

Kedd délután ismét ülésezett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, a döntéshozók azonban ezúttal sem nyúltak az alapkamat szintjéhez, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt. A jegybank legutóbb februárban lazított a monetáris kondíciókon, csaknem másfél év kihagyás után, a piac pedig már további kamatvágásokat árazott. A hónap végén kirobbant iráni konfliktus azonban átírta a várakozásokat: azóta a geopolitikai bizonytalanság és az energiapiaci kockázatok dominálják a pénz- és tőkepiaci folyamatokat.

Alapkamat: nem könnyű egyensúlyoznia az MNB-nek

Az elmúlt napokban már látszott, hogy Varga Mihály MNB-elnök és a monetáris tanács nehéz helyzetben van, hiszen a szigorítás és a lazítás mellett is komoly érvek sorakoztathatóak fel. Az inflációban egyelőre nem jelent meg látványosan a közel-keleti konfliktus energiapiaci hatása, ugyanakkor az ING Bank elemzői szerint a jegybank kommunikációja alapján is várható volt, hogy a döntéshozók kivárnak a júniusi inflációs jelentés megjelenéséig.

A szigorúbb monetáris politika mellett szólhat Magyarország energiaimport-függősége, különösen a gáztárolók feltöltési időszakának közeledtével, miközben az olajtartalékok is csökkentek az üzemanyagár-szabályozások következtében.

Emellett több árrésstop és árkorlátozó intézkedés továbbra is érvényben van, amelyek később szintén gyorsíthatják az inflációt. A választások előtti lakossági transzferek, majd az ezt követően élénkülő fogyasztás és javuló bizalom szintén felfelé hajthatja az árakat.

Ugyanakkor a kamatcsökkentés mellett is vannak érvek. Varga Mihály korábban arról beszélt, hogy a forint további erősödése kedvezőtlenül érintheti az exportőröket, miközben az euróbevezetési törekvések és az alacsonyabb hozamkörnyezet is lazább monetáris politikát indokolhatna. Ez most még elmaradt, az MNB azonban egyelőre nem nyitotta meg újra a kamatvágási ciklust.