Most érkezett! Jól megszokott termékek tűnnek el az Aldiból, ezeket már ne keresse

Az Aldi tájékoztatása szerint áruházaikból eltűnnek az újságos polcok, várhatóan minden egységükben megszűnik ez a szekció. A diszkontlánc átalakítja az áruházait, és ez a változás a bolt átrendezésével egy időben történik meg. Vagyis ahol már átalakították a belső teret, ott könnyen előfordulhat, hogy a vásárlók már most sem találják meg a lapokat a megszokott helyen.

Az Aldi megszünteti üzleteiben az újságok árusítását

Az Aldi Magyarország a döntést üzleti okokkal magyarázta. A válasz alapján a lépés mögött az üzletek hatékonyabbá tétele és a kínálat átgondolása áll. A cég célja, hogy a jövőben is a vásárlók számára kedvező ár-érték arányú szolgáltatást biztosítson, ehhez pedig bizonyos területeken változtatásokat vezet be.

Mit jelent az Aldi döntése a vásárlóknak és a nyomtatott sajtónak?

Bár elsőre apróságnak tűnhet, hogy eltűnnek az újságok az élelmiszerlánc kínálatából, sok vásárlónak ez kényelmetlenséget okozhat – írja a Mindmegette a Media1 nyomán.

Az Aldi, más nagyobb élelmiszerboltokhoz hasonlóan, sok helyen könnyen elérhető és megközelíthető pont, ahol bevásárolhat. Ez különösen azok számára volt praktikus, akik nem járnak újságoshoz, hanem a heti bevásárlással együtt szerezték be kedvenc magazinjukat, napilapjukat vagy keresztrejtvényüket.

Ez a döntés a nyomtatott sajtó szempontjából is érdekes.

A magazinok, napilapok és egyéb kiadványok számára minden forgalmas értékesítési hely fontos lehet, főleg most, amikor már szinte mindenki online olvas híreket.

Az Aldi Magyarország döntése tehát nemcsak a rendszeres újságvásárlókat érinti, hanem a nyomtatott sajtó terjesztésének a lehetőségét is.