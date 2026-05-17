Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Kettészakítja Magyarországot az időjárás – sokaknál jöhet migrén, rosszullét

Európa rejtett kincse ez a festői sziget, amely most a világ legpihentetőbb úti célja

Utazási szakértők az idei évre egy gyönyörű görög szigetet választottak meg a világ legpihentetőbb nyaralóhelyének. Ha valaki olyan úti célt keres, ahol lassú az élettempó és nyugodt a hangulat, akkor Aloníszosz lehet számára a megfelelő választás. Nem mellesleg itt található Európa legnagyobb tengeri védett területe és Görögország első víz alatti múzeuma.
Aloníszosz, ez a pazar görögországi sziget nyugodt hangulatáról, kristálytiszta tengervizéről és Európa legnagyobb tengeri védett területéről ismert. Az Északi-Szporádok legeldugottabb tagjaként rendkívüli nyugalmat biztosít, például a közeli Szkiáthosz nyüzsgő tömegével szemben.

Aloníszosz, Aerial view of the coast of Alonissos island with the beautiful beach at Agios Dimitrios, Sporades, Greece
Aloníszosz nyugodt hangulatáról ismert
Fotó: Shutterstock

Aloníszosz szó szerint a béke szigete

A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 úti célt hasonlítottak össze világszerte, és végül Aloníszoszt választották az idei év legpihentetőbb helyének, amely kiválóan alkalmas egy laza nyári nyaraláshoz. A szakértők választásuk indokaként kiemelik a tömeg hiányát, a gyönyörű természetet, a lassú élettempót és a kellemes éghajlatot – írja a Mirror.

Aloníszos

Egy utazási blogger nemrég ellátogatott a szigetre, és beleszeretett. Ezt írta: „Aloníszosz csendes, egy kicsit vad, teljesen alulértékelt. 

A Szporádok összes szigete közül ez a legtávolabbi, ami valószínűleg megmagyarázza, miért is tekinthető még mindig afféle rejtett kincsnek. 

Sokkal kevésbé turisztikai attrakció, és határozottan nyugodtabb, mint az olyan szigetek, mint Míkonosz. Nincsenek tömegek a hajókon, nincsenek túlárazott koktélok. Átlagosan 9 eurót (kb. 3500 forint) fizettem az Aperol Spritzért, míg Míkonoszban ez a duplájába kerül.”

Greece, Alonissos, 22 Aug, 2010: Tourists at the Millia Beach, one of the most beautiful beach on the Greek island of Alonissos.
Aloníszosz sokkal nyugodtabb, mint az Északi-Szporádok szigetcsoportjának többi tagja
Fotó: Shutterstock

A pihenés mellett számos más lehetőséget is biztosít a sziget:

  • Nemzeti Tengeri Park: 2200 négyzetkilométeres biodiverzitási menedék, amely otthont ad a kritikusan veszélyeztetett mediterrán barátfókának.
  • Hajókirándulásokat tehetünk olyan lakatlan szigetekre, mint például Kyra Panagia, ahol egy 12. századi kolostor található.
  • Világszínvonalú búvárkodás és sznorkelezés: Aloníszosz ad otthont a „Hajóroncsok Parthenónjának”, Görögország első víz alatti múzeumának, ahol a búvárok 30 méteres mélységben több ezer ókori amforát tekinthetnek meg. A víz olyan tiszta, hogy a látótávolság akár 50 méter is lehet. Az 1990-es évek elején megtalált Perisztera teherhajó négyezer – minden bizonnyal borral töltött – amforával a fedélzetén süllyedt el az i. e. 5. században. A kutatók ezenkívül gyakorlatilag semmit sem tudnak a hajóról, amely a nevét is a közeli lakatlan sziget után kapta. Az elmúlt évezredekben a halak, szivacsok és más tengeri élőlények otthonává váltak az amforák. Az ókori hajóroncsot még manapság is számos rejtély övezi. Csak egy kis részét tárták fel, és a szakemberek még mindig nem tudják, hogy miért és miként süllyedt el, és szállított-e más értékeket is az amforákon kívül.
The shipwreck Alonissos of Peristera Island, Sporades, Greece, popular excursion spot for snorkeling and diving
Itt található a Hajóroncsok Parthenónja
Fotó: Shutterstock
  • Chora bájos óvárosa: Egy dombtetőn fekszik, ahonnan 360°-os kilátás nyílik a környékre. A macskaköves sikátorokkal és virágzó erkélyekkel teli, képeslapra illő óvárost egy 1965-ös földrengés után fáradságos munkával újították fel.
  • Makulátlan strandjai: Ájosz Dimítriosz, a feltűnő, szarv alakú kavicsos strand élénk türkizkék vízzel, Kokkinokasztro, amely vörös szikláiról és mélykék tengervizéről ismert, valamint Chrisi Milia, a sziget egyetlen aranyló homokos strandja, sekély vízzel, amely ideális családok számára.
  • Ökoturizmus és természet: A sziget igazi mágnesként vonzza a túrázókat, több mint 40 kilométernyi jelzett ösvényen keresztül, amelyek sűrű fenyveseken és olajfaligeteken keresztül vezetnek eldugott öblökbe. Aloníszosz a fenntarthatóság úttörője is, mivel Görögország egyik első szigeteként mentesült a műanyagzacskóktól.
Patitiri is the harbor of Alonnisos island, Greece.
A sziget komppal közelíthető meg a közeli repülőterekről
Fotó: Shutterstock

Hellász a pihentető úti célok országa

Aloníszosz szigetén azonban nincs repülőtér. Komppal lehet megközelíteni a legközelebbi repülőterekről, amelyek Szkiáthoszon (2,5 óra komppal) vagy a szárazföldön, Vóloszban (3-4,5 óra komppal) találhatók. Az athéni vagy a thesszaloniki repülőtérről pedig belföldi járattal vagy komppal érhető el ez a rendkívüli nyugalmat árasztó sziget.

Érdekesség, hogy a Solmar Villas által kiválasztott 10 legpihentetőbb úti cél 70 százaléka Görögországban található, ami alighanem tovább növeli az ország már így is erős vonzerejét azok számára, akik békésebb nyári vakációra vágynak.

 

