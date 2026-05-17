Európa rejtett kincse ez a festői sziget, amely most a világ legpihentetőbb úti célja

Aloníszosz, ez a pazar görögországi sziget nyugodt hangulatáról, kristálytiszta tengervizéről és Európa legnagyobb tengeri védett területéről ismert. Az Északi-Szporádok legeldugottabb tagjaként rendkívüli nyugalmat biztosít, például a közeli Szkiáthosz nyüzsgő tömegével szemben.

A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 úti célt hasonlítottak össze világszerte, és végül Aloníszoszt választották az idei év legpihentetőbb helyének, amely kiválóan alkalmas egy laza nyári nyaraláshoz. A szakértők választásuk indokaként kiemelik a tömeg hiányát, a gyönyörű természetet, a lassú élettempót és a kellemes éghajlatot – írja a Mirror.

Egy utazási blogger nemrég ellátogatott a szigetre, és beleszeretett. Ezt írta: „Aloníszosz csendes, egy kicsit vad, teljesen alulértékelt.

A Szporádok összes szigete közül ez a legtávolabbi, ami valószínűleg megmagyarázza, miért is tekinthető még mindig afféle rejtett kincsnek.

Sokkal kevésbé turisztikai attrakció, és határozottan nyugodtabb, mint az olyan szigetek, mint Míkonosz. Nincsenek tömegek a hajókon, nincsenek túlárazott koktélok. Átlagosan 9 eurót (kb. 3500 forint) fizettem az Aperol Spritzért, míg Míkonoszban ez a duplájába kerül.”

A pihenés mellett számos más lehetőséget is biztosít a sziget: