Komoly próba elé állíthatja a német gazdaságot az amerikai bázisok bezárása

Drámai hatással lehet a helyi gazdaságra az amerikai katonák számának csökkentése Németországban. Bár csupán pár ezer katonáról van szó, az érintett településeken munkahelyek sorsa függ az amerikai katonai bázisok lététől, van olyan város, amelyiknek szinte a teljes megélhetése ezen múlik, így nem meglepő, hogy az emberek aggódva lesik a híreket − írja a Világgazdaság.

Amerikai katonák Németországban – jelenlétük kívánatos a helyi gazdaság szempontjából

Amerikai katonai bázisok sora zárhat be Európában

Az előzmény, hogy Donald Trump elnök május elején jelentette be, drasztikusan csökkentik az Európában állomásozó katonák számát. Jelenleg 86 ezren szolgálnak a kontinensen, közülük 36 ezren Németországban – az ottani az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Trump és Friedrich Merz vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Bár azt még nem lehet pontosan tudni, hogy hány amerikai katona és mikor hagyja el Németországot, hogy esetleg Lengyelországba költözzön át, sajtóértesülések szerint a döntés várhatóan érinti a vilsecki Rose laktanyában állomásozó 2. Stryker Lovassági Ezredet – és gyakorlatilag tönkreteszi a cseh határ közelében található, 6500 lakosú bajor kisváros gazdaságát.

Drámaiak lesznek a következmények, az egész város megélhetése a bázistól függ

– ismerte el a Reutersnek Thorsten Graedler, Vilseck márciusban megválasztott, frissen hivatalba lépett polgármestere.

Nem túlzott: a városka mellett van az Egyesült Államok legnagyobb külföldi, 233 négyzetkilométeres katonai kiképzőbázisa, amely a környék egyik legnagyobb munkaadója. Ráadásul az ott állomásozó katonákat szolgálják ki a helyi szolgáltatások,

a boltok,

a szórakozóhelyek,

az éttermek,

sőt, még a helyi kutyakozmetikai szalon is,

így több ezer munkahely szűnhet meg.

A The Wall Street Journal tudósítása szerint a helyi étterem-tulajdonosok már azt is megérzik, amikor a csapatokat hadgyakorlatra viszik, így attól tartanak, hogy az üzletük nem fogja túlélni a katonák végleges kivonását.

A polgármester számára még érthetetlenebbé teszi a döntést, hogy

a területen jelenleg éppen mintegy 800 millió eurót fektetnek be új infrastruktúrába.

„Miért bővítenek és modernizálnak, ha aztán kivonják a csapatokat?” – tette fel a kérdést.