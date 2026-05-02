Ujjonganak a részvényesek – minden területen növelte eladásait az Apple

Rekordbevételről és növekvő nyereségről számolt be az Apple pénteken, amikor ismertette pénzügyi negyedévének eredményeit. A bevétel 111,2 milliárd dollár volt a március 28-án zárult negyedévben, ami 17 százalékos növekedés éves összevetésben. A negyedéves adózott eredmény 24,78 milliárd dollárról 29,58 milliárd dollárra ugrott – írták.

Tim Cook, az Apple távozó vezérigazgatója. / Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Az Apple 100 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indít

A vállalat szolgáltatási árbevétele 26,65 milliárd dollárról 30,98 milliárd dollárra emelkedett, iPhone-eladásai pedig 46,84 milliárd dollárról 56,99 milliárd dollárra nőttek.

A Mac eladásai 8,4 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbi 7,95 milliárd dollárról, míg az iPadek értékesítése 6,4 milliárd dollárról 6,91 milliárd dollárra nőtt.

A viselhető eszközök, otthoni eszközök és kiegészítők eladásából 7,9 milliárd dollár bevételük származott, szemben az egy évvel korábbi 7,52 milliárd dollárral.

Az Apple igazgatótanácsa 4 százalékkal több, 0,27 dollár kifizetését engedélyezte, és bejelentette egy 100 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program beindítását is.

Tim Cook megy, John Ternus jön

Mint azt az Origo korábban megírta: Tim Cook utódja a vállalat élén John Ternus, az Apple hardverfejlesztési ágazatának vezetője lesz. A vezérigazgatói posztot szeptember 1-én adja át a 65 éves vállalatvezető, aki azonban továbbra is a cégnél marad ügyvezető elnökként. Az 50 éves John Ternus mintegy 25 éve dolgozik az Apple-nél. Az új vezérigazgató kinevezése kulcsfontosságú időpontban történik az Apple számára. A mesterséges intelligencia a legnagyobb felfordulást váltotta ki az iparágban, mióta Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.