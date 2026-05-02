Apple

Ujjonganak a részvényesek – minden területen növelte eladásait az Apple

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Bankot robbantott az egyik legismertebb telefon- és laptopgyártó cég pénzügyi jelentése. Az Apple növelte bevételeit az iPhone- és a Mac-eladások, illetve a szolgáltatásai területén is.
AppleiPhoneTim Cook

Rekordbevételről és növekvő nyereségről számolt be az Apple pénteken, amikor ismertette pénzügyi negyedévének eredményeit. A bevétel 111,2 milliárd dollár volt a március 28-án zárult negyedévben, ami 17 százalékos növekedés éves összevetésben. A negyedéves adózott eredmény 24,78 milliárd dollárról 29,58 milliárd dollárra ugrott – írták.

Apple CEO Tim Cook joins Apple employees at the Apple store as customers line up for the release of Apple new iPhone 17 models in New York on September 19, 2025.
Tim Cook, az Apple távozó vezérigazgatója. / Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Az Apple 100 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indít

  • A vállalat szolgáltatási árbevétele 26,65 milliárd dollárról 30,98 milliárd dollárra emelkedett, iPhone-eladásai pedig 46,84 milliárd dollárról 56,99 milliárd dollárra nőttek.
  • A Mac eladásai 8,4 milliárd dollárra emelkedtek az egy évvel korábbi 7,95 milliárd dollárról, míg az iPadek értékesítése 6,4 milliárd dollárról 6,91 milliárd dollárra nőtt.
  • A viselhető eszközök, otthoni eszközök és kiegészítők eladásából 7,9 milliárd dollár bevételük származott, szemben az egy évvel korábbi 7,52 milliárd dollárral.

Az Apple igazgatótanácsa 4 százalékkal több, 0,27 dollár kifizetését engedélyezte, és bejelentette egy 100 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program beindítását is.

Tim Cook megy, John Ternus jön

Mint azt az Origo korábban megírta: Tim Cook utódja a vállalat élén John Ternus, az Apple hardverfejlesztési ágazatának vezetője lesz. A vezérigazgatói posztot szeptember 1-én adja át a 65 éves vállalatvezető, aki azonban továbbra is a cégnél marad ügyvezető elnökként. Az 50 éves John Ternus mintegy 25 éve dolgozik az Apple-nél. Az új vezérigazgató kinevezése kulcsfontosságú időpontban történik az Apple számára. A mesterséges intelligencia a legnagyobb felfordulást váltotta ki az iparágban, mióta Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.

 

