Elérkezett az áram aranykora, nem mindegy, mivel és mennyit termelünk belőle

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint 2025-ben a globális villamos áram igény mintegy 3 százalékkal nőtt, vagyis több mint kétszer gyorsabban, mint a teljes energiaigény. A jelentés ezt már az „Age of Electricity”, vagyis az „elektromosság korszakának” nevezi. Ez rendkívül fontos megállapítás – hívta fel a figyelmet blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Kifejtette, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok terjedése, az elektromos autózás, valamint az ipari elektrifikáció együttesen olyan villamosenergia-igényt generálnak, amely hosszú távon is folyamatosan növekvő pályára állítja a világ működéséhez nélkülözhetetlen globális villamosenergia-rendszert.

2025 fordulatot hozhatott az áramtermelésben (illusztráció)

Jelentős átalakuláson megy át a globális áramtermelés

A tanulmány egyik legfontosabb következtetése ugyanakkor az, hogy miközben a megújuló energiaforrások – különösen a naperőművi kapacitások – rekordütemben bővülnek, ez azonban önmagában még nem oldja meg a villamosenergia-rendszerek stabilitásának kérdését. A szakértő erre rendre felhívja a figyelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a villamoshálózatot és a tárolókapacitásokat egyidejűleg fejleszteni kell ahhoz, hogy a napenergiát megfelelően hasznosítsuk.

Az IEA külön kiemeli, hogy az időjárási szélsőségek, a gyenge szélviszonyok vagy a vízhiányos időszakok komoly kihívást jelentenek az energiarendszerek számára, emiatt pedig továbbra is szükség van rugalmas és folyamatosan rendelkezésre álló kapacitásokra.

Ebben a környezetben válik különösen érdekessé, hogy az atomenergia globális reneszánsza immár mérhető nemzetközi trend. Az IEA szerint 2025-ben az atomerőművek villamosenergia-termelése történelmi rekordot ért el, ami egészen pontosan 2858 TWh klímabarát áramtermelést jelent. Világszerte több mint 12 GW új nukleáris kapacitás építése indult el. A jelentés külön hangsúlyozza, hogy a nukleáris energia és a megújulók együttes növekedése már önmagában meghaladta a teljes globális villamosenergia-igény növekedését, ami történelmi jelentőségű fejlemény.