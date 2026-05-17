Elérkezett az áram aranykora, nem mindegy, mivel és mennyit termelünk belőle

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint 2025-ben a globális villamos áram igény mintegy 3 százalékkal nőtt, vagyis több mint kétszer gyorsabban, mint a teljes energiaigény. A jelentés ezt már az „Age of Electricity”, vagyis az „elektromosság korszakának” nevezi. Ez rendkívül fontos megállapítás – hívta fel a figyelmet blogján Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Kifejtette, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok terjedése, az elektromos autózás, valamint az ipari elektrifikáció együttesen olyan villamosenergia-igényt generálnak, amely hosszú távon is folyamatosan növekvő pályára állítja a világ működéséhez nélkülözhetetlen globális villamosenergia-rendszert.
Jelentős átalakuláson megy át a globális áramtermelés
A tanulmány egyik legfontosabb következtetése ugyanakkor az, hogy miközben a megújuló energiaforrások – különösen a naperőművi kapacitások – rekordütemben bővülnek, ez azonban önmagában még nem oldja meg a villamosenergia-rendszerek stabilitásának kérdését. A szakértő erre rendre felhívja a figyelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a villamoshálózatot és a tárolókapacitásokat egyidejűleg fejleszteni kell ahhoz, hogy a napenergiát megfelelően hasznosítsuk.
Az IEA külön kiemeli, hogy az időjárási szélsőségek, a gyenge szélviszonyok vagy a vízhiányos időszakok komoly kihívást jelentenek az energiarendszerek számára, emiatt pedig továbbra is szükség van rugalmas és folyamatosan rendelkezésre álló kapacitásokra.
Ebben a környezetben válik különösen érdekessé, hogy az atomenergia globális reneszánsza immár mérhető nemzetközi trend. Az IEA szerint 2025-ben az atomerőművek villamosenergia-termelése történelmi rekordot ért el, ami egészen pontosan 2858 TWh klímabarát áramtermelést jelent. Világszerte több mint 12 GW új nukleáris kapacitás építése indult el. A jelentés külön hangsúlyozza, hogy a nukleáris energia és a megújulók együttes növekedése már önmagában meghaladta a teljes globális villamosenergia-igény növekedését, ami történelmi jelentőségű fejlemény.
Áramtermelési módok: nem konkurensek, hanem egymás kiegészítői, Magyarország ezt már felismerte
A világ tehát nem az „atom vagy megújuló” hanem egyre inkább az „atom és megújuló” paradigmája mentén fejlődik. Hárfás Zsolt korábbi szavai szerint pont ez a felsorolás mutat rá arra, hogy ezek a rendszerek nem konkurensek, hanem kiegészítői egymásnak, és ez az a stratégia, amelyet Magyarország is követ. A Paksi Atomerőmű jelenlegi blokkjai esetében tervezett további üzemidő-hosszabbítás, az orosz 3+ generációs VVER-1200 típusú technológiával már építés alatt álló Paks II. Atomerőmű, a gyorsan bővülő naperőművi kapacitások, az energiatárolás fejlesztése, a tervezett SMR fejlesztések, valamint az új gázerőművek együttese egy kiegyensúlyozott, diverzifikált és hosszú távon fenntartható energiamixet képes létrehozni.
Miért kell Paks II?
A Paks II. Atomerőmű szükségességét a mostani IEA-jelentés több ponton közvetve is megerősíti. A villamosenergia-igény világszinten folyamatosan növekszik, miközben az időjárásfüggő termelés ingadozása egyre komolyabb rendszerirányítási kihívást jelent. Egy olyan ország számára, mint Magyarország - amelynek nincs jelentős fosszilis energiahordozó-készlete – , különösen fontos a stabil, kiszámítható és nagy volumenű hazai villamosenergia-termelés.
Magyarország esetében az energiastratégia egyik legnagyobb erőssége éppen az egyensúlyra törekvés: atomenergia, megújulók, energiatárolás, új gázerőművek és hálózatfejlesztés együttese biztosíthatja hosszú távon az ország energiaellátását. Ez a megközelítés ma már nemzetközi szinten is követendő modellnek tekinthető.
A nukleáris energia egyik legnagyobb előnye pedig éppen az, hogy időjárástól függetlenül, folyamatosan képes nagy mennyiségű klímabarát villamos energiát termelni. Ez nemcsak ellátásbiztonsági kérdés, hanem gazdasági és versenyképességi tényező is. Az olcsóbb és stabilabb villamos energia ugyanis közvetlenül hat az iparra, a beruházásokra, a munkahelyekre és végső soron a lakosság életminőségére is.
A jelentésből az is világosan látszik, hogy azok az országok lesznek hosszú távon sikeresek, amelyek képesek egyszerre kezelni a klímavédelmet, az energiafüggetlenséget és az ipari versenyképességet. Magyarország ebből a szempontból különösen érdekes nemzetközi példává válhat.
Ma egyre több európai ország jut ugyanarra a következtetésre: az atomenergia nélkül nem biztosítható hosszú távon sem az ellátásbiztonság, sem a klímavédelmi célok teljesítése, sem pedig az európai ipar versenyképessége.
Csupán emlékeztetőül, hiszen Hárfás Zsolt ezekre rendre felhívta eddig is a figyelmet:
- Franciaország új generációs atomerőművek építését indította el, miközben több mint egy tucat új blokk létesítésének lehetőségét vizsgálja.
- Lengyelország történelmi léptékű nukleáris programba kezdett,
- Csehország és Szlovákia új nukleáris kapacitásokban gondolkodik,
- Románia bővíti atomenergia-termelését,
- Belgium pedig a korábbi bezárási politika után ma már az atomenergiában látja a jövőt.
Mindez világosan mutatja, hogy Európa energiapolitikájában egy új korszak kezdődött: az atomenergia ismét a kontinens hosszú távú energiastratégiájának egyik meghatározó pillérévé válik – összegzett a szakértő.