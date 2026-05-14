Áramszünetekre rendezkedik be a kommunista paradicsom – nem biztos, hogy elkerülhető az összeomlás

A főváros, Havanna egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamosenergia-rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik. A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott: „egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk”, a nemzeti villamosenergia-hálózat pedig „kritikus” állapotban van, tartalékok nélkül. A gördölő áramszünet állandó intézkedéssé vált, ami azt jelenti, hogy előre tervezetten, megadott időszakokra, megadott területi bontással kapcsolja le az ellátását a szolgáltató.

Havannában, Kuba fővárosában hosszantartó áramszünetek vannak az energiaválság miatt

Fotó: YAMIL LAGE / AFP

Áramszünetre, ellátási gondokra kell Kubának berendezkednie

Kuba kálváriája hónapokra, sőt, évekre nyúlik vissza. Annak legújabb fejezete – cikkünket itt találja – az idei év első negyedévéhez köthető, amikor a Venezuelában végrehajtott amerikai katonai akció nyomán megszakadtak az onnan Kubába érkező nehézolaj-szállítások. A válságos helyzetben egyetlen, orosz kitermelésű olajt szállító tanker országba érkezése is hetekre szóló megkönnyebbülést jelentett.

Most viszont újabb szakaszába lépett a kubai válság, amin az időjárásfüggő kapacitások sem segítenek. Ugyan a miniszter szerint

Kuba az elmúlt két évben 1300 megawattnyi naperőművi kapacitást telepített, de az üzemanyaghiány miatti hálózati instabilitás jelentősen rontja ezek hatékonyságát.

A miniszter közölte: Havanna továbbra is tárgyal üzemanyagimportokról, ugyanakkor az amerikai-izraeli-iráni konfliktus miatt emelkedő világpiaci olaj- és szállítási költségek tovább nehezítik a beszerzéseket.

Mexikó és Venezuela – Kuba korábbi fő olajszállítói – Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba.

Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának.

Mint említettük fent, december óta mindössze egyetlen nagyobb tanker, az orosz zászló alatt közlekedő Anatoly Kolodkin szállított nyersolajat Kubába, ami áprilisban csak átmeneti enyhülést hozott.