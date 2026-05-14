Áramszünetekre rendezkedik be a kommunista paradicsom – nem biztos, hogy elkerülhető az összeomlás

A főváros, Havanna egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamosenergia-rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik. A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott: „egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk”, a nemzeti villamosenergia-hálózat pedig „kritikus” állapotban van, tartalékok nélkül. A gördölő áramszünet állandó intézkedéssé vált, ami azt jelenti, hogy előre tervezetten, megadott időszakokra, megadott területi bontással kapcsolja le az ellátását a szolgáltató.
Áramszünetre, ellátási gondokra kell Kubának berendezkednie
Kuba kálváriája hónapokra, sőt, évekre nyúlik vissza. Annak legújabb fejezete – cikkünket itt találja – az idei év első negyedévéhez köthető, amikor a Venezuelában végrehajtott amerikai katonai akció nyomán megszakadtak az onnan Kubába érkező nehézolaj-szállítások. A válságos helyzetben egyetlen, orosz kitermelésű olajt szállító tanker országba érkezése is hetekre szóló megkönnyebbülést jelentett.
Most viszont újabb szakaszába lépett a kubai válság, amin az időjárásfüggő kapacitások sem segítenek. Ugyan a miniszter szerint
Kuba az elmúlt két évben 1300 megawattnyi naperőművi kapacitást telepített, de az üzemanyaghiány miatti hálózati instabilitás jelentősen rontja ezek hatékonyságát.
A miniszter közölte: Havanna továbbra is tárgyal üzemanyagimportokról, ugyanakkor az amerikai-izraeli-iráni konfliktus miatt emelkedő világpiaci olaj- és szállítási költségek tovább nehezítik a beszerzéseket.
Mexikó és Venezuela – Kuba korábbi fő olajszállítói – Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba.
Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának.
Mint említettük fent, december óta mindössze egyetlen nagyobb tanker, az orosz zászló alatt közlekedő Anatoly Kolodkin szállított nyersolajat Kubába, ami áprilisban csak átmeneti enyhülést hozott.
Egyre több ágazat működése kerül válságba
Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot, arra figyelmeztetve, hogy az akadályozza a kubai lakosság fejlődéshez, valamint az élelmiszerhez, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és az ivóvízhez való jogát. Ezt a friss jelentések is megerősítik, miszerint a kórházak nem tudnak normál rendben működni, míg az iskolák és a kormányhivatalok kénytelenek voltak bezárni.
A turizmus, Kuba gazdasági motorja, szintén érintett az energiahiánnyal.
A Reuters hírügynökség jelentése szerint szerdán szórványos tüntetések voltak az áramkimaradások ellen a fővárosban, Havannában.
Az Egyesült Államok ezen a héten megerősítette 100 millió dolláros (kb. 30,5 milliárd forintos) segélyajánlatát az országnak „Kuba kommunista rendszerének érdemi reformjaiért” cserébe.