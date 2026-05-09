Utolérte az iráni háború az aranybányákat: robbantani és szállítani is drágább a nemesfémet

Költségeik emelkedésére, ezzel összefüggésben pedig üzemi eredményeik mérséklődésére figyelmeztetnek az aranybányászati vállalatok az iráni háborúval összefüggésben. A dél-afrikai aranyipar zászlóshajója, a Gold Fields 2026-ban 2,4-2,6 millió uncia arany kitermelésére számít, egyelőre annak ellenére is, hogy a dízel ára február óta 30-70 százalékkal emelkedett, míg a cseppfolyósított földgáz ára körülbelül 30 százalékkal nőtt. A szállítási költségek 40 százalékkal emelkedtek, miközben a robbanóanyagok és a cián árai körülbelül 10 százalékkal voltak magasabbak.

Az iráni háború okozta válság elérte az aranybányákat is: emelkednek a kitermelés energiaköltségei, a robbantási és a szállítási költségek (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Akár 40-50 dollárral is emelkedhet egyetlen uncia arany kitermelési költsége az óriási bányavállalatnál

A Gold Fields becslése szerint – hordónként 100 dolláros olajárat feltételezve – a hatás a teljes portfóliójukon belül unciánként 40-50 dollár többletköltséget jelentene (1 uncia aranyért jelenleg kb. 1,5 millió forintot kell fizetni). A vállalat szerint az üzemanyag-hatékony szállítási rendszerek és más működési intézkedések segíthetnek ellensúlyozni a drágulást, így továbbra is tartható az egész éves költség-előrejelzés.

A vállalat negyedéves jelentésében kiadott figyelmeztetése ugyanakkor rávilágít arra, hogy az újjáéledő geopolitikai feszültségek miként gyűrűznek be a bányászati szektorba, miközben a termelők az ingadozó üzemanyagpiacok hatásival és a növekvő költségekkel küzdenek.

Bár az arany ára továbbra is történelmi magasságok közelében mozog, a bányacégek egyre nagyobb inflációs nyomással szembesülnek az energiaigényes műveletekben, különösen a dízelre és cseppfolyósított földgázra támaszkodó, távoli telephelyeken.

Az arany ára – amely januárban közel 5595 dolláros rekordot ért el unciánként – azóta körülbelül 4750 dollárra korrigált – írja a témával kapcsolatban a Mining.com.

Az Ibisingold aranybefektetésekkel foglalkozó vállalat összesítése szerint az aranykitermelés költségei markánsan emelkedő tendenciát mutatnak. Az egy uncia arany előállításához szükséges bányászati összköltség (az átlagos fenntartási költségek, amelyek magukban foglalják az összes közvetlen bányászati költséget, a munka-, anyag-, energia-, adó- és jogdíjakat) éves szinten 18 százalékkal emelkedve, 2022‑re 1276 dollárra emelkedtek unciánként. Ez 14 százalékkal meghaladta a 2012‑es bányászati költségcsúcsot. Az emelkedéshez mind a koronavírus-világjárvány hatásai, mind az akkor az év elején kitört ukrajnai háború jelentősen hozzájárult.