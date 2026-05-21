Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
járvány

A világ egyik legnagyobb aranybányáját fenyegeti a halálos kór – készenlétet rendeltek el

29 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyelőre nincs pandémiás helyzet az újabb kongói ebolajárvány miatt, a ragály globális terjedésének kockázata alacsony az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értékelése szerint. A halottak és a gyanús esetek száma ugyanakkor tovább emelkedik, és a gazdasági hatásokat vetítheti előre az, hogy az ebola miatt Kongó több fontos bányavidékén korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezettek be. Az ebola ugyanis abban a térségben ütötte fel a fejét, ahol világpiaci szempontból is fontos arany- és kobaltbányák működnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
járványkibali aranybányaebolaKongóvírus

Egyelőre nincs globális ebolaveszély, de mind a helyi egészségügynek, mind a nemzetközi szervezeteknek mindent meg kell tenniük azért, hogy Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és már a szomszédos Ugandában is jelen lévő járvány ne terjedjen tovább. A gazdasági szektorok közül a nyersanyagpiac (főként az aranykitermelés) ugyanakkor már védekező üzemmódra váltott: míg az ebolával érintett vidékeken működő bányákban extra intézkedésekkel készülnek a vírus esetleges felbukkanására, addig a piaci szereplők már az áremelkedésekre készülnek.

A Barrick által kiadott 2024-es képen a Kibali aranybánya részlete
A Barrick által kiadott 2024-es képen a Kibali aranybánya részlete
Fotó: Barrick Gold Corporation / Bouygues Construction / DTP

Nincs pandémia, de az aranybányák készülhetnek

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatójának csütörtöki közlése szerint eddig 51 ebolás halálesetet esetet erősítettek meg a KDK északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de hozzátette: „tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb”. Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t. A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről, és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást a KDK egészségügyi minisztériuma alapján, miközben a számok növekedésére számít.

A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van. 

A helyzet ugyanakkor a WHO szerint jelenleg nem teljesíti a „világjárványos vészhelyzet kritériumait”. Ugyanakkor a szervezet kedden nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az ebolajárványt, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) szintén kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett.

A gond nagy, mert specifikus kezelés nem létezik a kórra, a korábban kifejlesztett és engedélyezett ebolavédőoltások a Kongóban megszokott Zaire-törzs ellen nyújtanak védelmet, de a jelenlegi Bundibugyo-törzsre nem létezik jóváhagyott vakcina.

Ez teljesen védtelenné teszi a lakosságot és a bányászokat a fertőzéssel szemben, még úgy is, hogy ennek a törzsnek az eddigi tapasztalatok alapján alacsonyabb a halálozási rátája, mint a rettenetes Zaire-törzsé.

Egy ebolajárvány az emberéletekben okozott drámai pusztítás mellett nagyon komoly gazdasági csapást is jelent, ezt a korábbi ebolajárványok alapján ebben az összeállításban mutattuk be az Origón. Az új járvány elleni védekezés pedig mostanra beépült az érintett területek gazdasági termelésébe, legalábbis a főként külföldi hátterű vegyesvállalatok működtette bányászati műveletekbe. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy ezeken a területeken gyenge az állami kontroll.

A staff member of the CBCA Virunga Hospital checks a visitors temperature using a a contactless infrared thermometer, before allowing her access to the hospital in Goma on May 17, 2026. A first case of Ebola virus infection has been reported in Goma, a major city in eastern Democratic Republic of Congo controlled by the M23 armed group, with the WHO declaring an international health alert on Sunday. According to figures released Saturday by the African Unions health agency (Africa CDC), 88 deaths likely caused by the virus have been recorded, out of 336 suspected cases. One death has been reported in neighboring Uganda. As the epicenter of the outbreak is located in a hard-to-reach area, few samples have been tested in laboratories and the figures are based largely on suspected cases. (Photo by Jospin Mwisha / AFP)
Egy egészségügyi dolgozó testhőmérsékletet mér a kongói Goma kórházában, mielőtt engedélyezné a belépést a látogató számára
Fotó: JOSPIN MWISHA / AFP

Nyersanyagpiaci felfordulást okozna, ha az aranyövből a rézövet is elérné a vírus

A járvány gócpontjai (Mongbwalu és Rwampara egészségügyi zónái) ugyanis olyan kritikus fontosságú arany- és ásványkincsbányák közvetlen közelében fekszenek, amelyeket részben kormányellenes fegyveres csoportok ellenőriznek. A bányák ugyanakkor működnek, a bányaterületeken hatalmas a fluktuáció; a munkások és kereskedők folyamatos mozgása miatt a vírus gyorsan terjed a bányászati csomópontok között.

Az ebola elleni megelőző intézkedések kapcsán konkrét példát szolgáltat a Kibali aranybánya. A kontinens egyik legnagyobb kiterjedésű, kettős művelésű (külszíni és földalatti) bányája Haut-Uélé tartományban található, ami szomszédos azokkal a térségekkel, ahol a vírus jelen van.

A WHO május 16-i vészhelyzeti térképe alapján készült képen látni az ebolával érintett területeket
Fotó: WHO / Origo

A bánya a globálisan is a legnagyobb játékosok közé tartozó kanadai Barrick Gold vállalat kezében van, a cég pedig a járványhelyzet kimondása után szigorú óvintézkedéseket vezetett be a mintegy 7600 dolgozója számára. 

  • Bár a bányában eddig egyetlen ebolás esetet sem regisztráltak, az üzemeltető elvárja, hogy minden belépő dolgozó nyilatkozzon arról, honnan érkezik, hogy kiszűrjék a fertőzött tartományokból (főként Ituriból) érkezőket. 
  • A belépési pontokon kötelező lázmérést vezettek be, amelyet május 20-án teljes körűen kiterjesztettek a bánya egész területére. 
  • Emellett a vállalat belső tájékoztató kampányokat indított a tünetek korai felismerésére és a higiéniai szabályok szigorítására.

A Barrick megerősítette, hogy 

a szigorítások ellenére az aranykitermelés zavartalanul folyik, és tartják a 2026-ra tervezett 600 000 - 688 000 uncia közötti kitermelési célt.

Ugyanakkor nem meglepő, hogy a nemzetközi piacok feszülten figyelik a helyzetet, mivel a KDK kritikus szereplő a globális ellátási láncban. A Kibali egyelőre megúszta a kórt, de a járványterületekhez való földrajzi közelség miatti bizonytalanság az arany árát fogja erősíeni.

A WHO vészhelyzeti figyelmeztetése óta felerősödtek a kereskedelmi és logisztikai fennakadásoktól való félelmek. 

Bár a járvány egyelőre az északkeleti aranyrégiót érinti, Kongó a világ legnagyobb kobalt- és egyik vezető réztermelője is.

Bár a járvány gócpontja az északkeleti aranyrégióban van, a piacok attól tartanak, hogy a logisztikai útvonalak és a bányászok megfertőződése révén az ebola elérheti a déli réz-kobalt övezetet is. Ha ez megtörténik, az komoly ellátási zavarokat okozhat a globális zöldenergia- és akkumulátoriparban. és sokkszerű árugrást hozhat a világpiacon a réz és a kobalt árában is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!