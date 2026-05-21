A világ egyik legnagyobb aranybányáját fenyegeti a halálos kór – készenlétet rendeltek el

Egyelőre nincs globális ebolaveszély, de mind a helyi egészségügynek, mind a nemzetközi szervezeteknek mindent meg kell tenniük azért, hogy Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és már a szomszédos Ugandában is jelen lévő járvány ne terjedjen tovább. A gazdasági szektorok közül a nyersanyagpiac (főként az aranykitermelés) ugyanakkor már védekező üzemmódra váltott: míg az ebolával érintett vidékeken működő bányákban extra intézkedésekkel készülnek a vírus esetleges felbukkanására, addig a piaci szereplők már az áremelkedésekre készülnek.
Nincs pandémia, de az aranybányák készülhetnek
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatójának csütörtöki közlése szerint eddig 51 ebolás halálesetet esetet erősítettek meg a KDK északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de hozzátette: „tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb”. Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t. A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről, és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást a KDK egészségügyi minisztériuma alapján, miközben a számok növekedésére számít.
A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van.
A helyzet ugyanakkor a WHO szerint jelenleg nem teljesíti a „világjárványos vészhelyzet kritériumait”. Ugyanakkor a szervezet kedden nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az ebolajárványt, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) szintén kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett.
A gond nagy, mert specifikus kezelés nem létezik a kórra, a korábban kifejlesztett és engedélyezett ebolavédőoltások a Kongóban megszokott Zaire-törzs ellen nyújtanak védelmet, de a jelenlegi Bundibugyo-törzsre nem létezik jóváhagyott vakcina.
Ez teljesen védtelenné teszi a lakosságot és a bányászokat a fertőzéssel szemben, még úgy is, hogy ennek a törzsnek az eddigi tapasztalatok alapján alacsonyabb a halálozási rátája, mint a rettenetes Zaire-törzsé.
Egy ebolajárvány az emberéletekben okozott drámai pusztítás mellett nagyon komoly gazdasági csapást is jelent, ezt a korábbi ebolajárványok alapján ebben az összeállításban mutattuk be az Origón. Az új járvány elleni védekezés pedig mostanra beépült az érintett területek gazdasági termelésébe, legalábbis a főként külföldi hátterű vegyesvállalatok működtette bányászati műveletekbe. A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy ezeken a területeken gyenge az állami kontroll.
Nyersanyagpiaci felfordulást okozna, ha az aranyövből a rézövet is elérné a vírus
A járvány gócpontjai (Mongbwalu és Rwampara egészségügyi zónái) ugyanis olyan kritikus fontosságú arany- és ásványkincsbányák közvetlen közelében fekszenek, amelyeket részben kormányellenes fegyveres csoportok ellenőriznek. A bányák ugyanakkor működnek, a bányaterületeken hatalmas a fluktuáció; a munkások és kereskedők folyamatos mozgása miatt a vírus gyorsan terjed a bányászati csomópontok között.
Az ebola elleni megelőző intézkedések kapcsán konkrét példát szolgáltat a Kibali aranybánya. A kontinens egyik legnagyobb kiterjedésű, kettős művelésű (külszíni és földalatti) bányája Haut-Uélé tartományban található, ami szomszédos azokkal a térségekkel, ahol a vírus jelen van.
A bánya a globálisan is a legnagyobb játékosok közé tartozó kanadai Barrick Gold vállalat kezében van, a cég pedig a járványhelyzet kimondása után szigorú óvintézkedéseket vezetett be a mintegy 7600 dolgozója számára.
- Bár a bányában eddig egyetlen ebolás esetet sem regisztráltak, az üzemeltető elvárja, hogy minden belépő dolgozó nyilatkozzon arról, honnan érkezik, hogy kiszűrjék a fertőzött tartományokból (főként Ituriból) érkezőket.
- A belépési pontokon kötelező lázmérést vezettek be, amelyet május 20-án teljes körűen kiterjesztettek a bánya egész területére.
- Emellett a vállalat belső tájékoztató kampányokat indított a tünetek korai felismerésére és a higiéniai szabályok szigorítására.
A Barrick megerősítette, hogy
a szigorítások ellenére az aranykitermelés zavartalanul folyik, és tartják a 2026-ra tervezett 600 000 - 688 000 uncia közötti kitermelési célt.
Ugyanakkor nem meglepő, hogy a nemzetközi piacok feszülten figyelik a helyzetet, mivel a KDK kritikus szereplő a globális ellátási láncban. A Kibali egyelőre megúszta a kórt, de a járványterületekhez való földrajzi közelség miatti bizonytalanság az arany árát fogja erősíeni.
A WHO vészhelyzeti figyelmeztetése óta felerősödtek a kereskedelmi és logisztikai fennakadásoktól való félelmek.
Bár a járvány egyelőre az északkeleti aranyrégiót érinti, Kongó a világ legnagyobb kobalt- és egyik vezető réztermelője is.
Bár a járvány gócpontja az északkeleti aranyrégióban van, a piacok attól tartanak, hogy a logisztikai útvonalak és a bányászok megfertőződése révén az ebola elérheti a déli réz-kobalt övezetet is. Ha ez megtörténik, az komoly ellátási zavarokat okozhat a globális zöldenergia- és akkumulátoriparban. és sokkszerű árugrást hozhat a világpiacon a réz és a kobalt árában is.