A világ egyik legnagyobb aranybányáját fenyegeti a halálos kór – készenlétet rendeltek el

Egyelőre nincs globális ebolaveszély, de mind a helyi egészségügynek, mind a nemzetközi szervezeteknek mindent meg kell tenniük azért, hogy Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és már a szomszédos Ugandában is jelen lévő járvány ne terjedjen tovább. A gazdasági szektorok közül a nyersanyagpiac (főként az aranykitermelés) ugyanakkor már védekező üzemmódra váltott: míg az ebolával érintett vidékeken működő bányákban extra intézkedésekkel készülnek a vírus esetleges felbukkanására, addig a piaci szereplők már az áremelkedésekre készülnek.

A Barrick által kiadott 2024-es képen a Kibali aranybánya részlete

Fotó: Barrick Gold Corporation / Bouygues Construction / DTP

Nincs pandémia, de az aranybányák készülhetnek

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatójának csütörtöki közlése szerint eddig 51 ebolás halálesetet esetet erősítettek meg a KDK északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de hozzátette: „tudjuk, hogy a járvány mértéke sokkal nagyobb”. Uganda két megerősített esetről is tájékoztatta a WHO-t. A világszervezet az igazolt eseteken túl eddig csaknem 600 ebolagyanús esetről, és 139 feltehetően ebola okozta halálozásról szerzett tudomást a KDK egészségügyi minisztériuma alapján, miközben a számok növekedésére számít.

A WHO tájékoztatása szerint az ebola Bundibugyo-vírustörzse okozta járvány valószínűleg néhány hónappal ezelőtt kezdődött, az első halálozás gyaníthatóan április 20-án történt, de a kitöréssel kapcsolatos vizsgálat még folyamatban van.

A helyzet ugyanakkor a WHO szerint jelenleg nem teljesíti a „világjárványos vészhelyzet kritériumait”. Ugyanakkor a szervezet kedden nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az ebolajárványt, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) szintén kontinentális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett.

A gond nagy, mert specifikus kezelés nem létezik a kórra, a korábban kifejlesztett és engedélyezett ebolavédőoltások a Kongóban megszokott Zaire-törzs ellen nyújtanak védelmet, de a jelenlegi Bundibugyo-törzsre nem létezik jóváhagyott vakcina.

Ez teljesen védtelenné teszi a lakosságot és a bányászokat a fertőzéssel szemben, még úgy is, hogy ennek a törzsnek az eddigi tapasztalatok alapján alacsonyabb a halálozási rátája, mint a rettenetes Zaire-törzsé.