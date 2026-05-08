Előre szóltak, drasztikus áremelések jöhetnek a nyáron – vége szakad az önkéntes árkorlátozásoknak

A kormány tavaly tavasszal önkéntes árstopot kényszerített ki a banki, biztosítói és telekommunikációs szektorokban. Ez a korábbi árstopokhoz, árrésstopokhoz vagy az üzemanyagoknál továbbra is érvényben lévő hatósági árhoz képest abban tér el, hogy ezúttal nem törvényileg írták elő a maximális árakat. Bár a kormány először belengette, hogy törvényileg előírják, végül tárgyaltak az érintett szereplőkkel, akik ezután maguk vezették be az árkorlátozásokat.
Véget érhetnek az önkéntes árkorlátozások
Ezeknek az önkéntes árkorlátozásoknak az időtartama azonban június 30-án lejár, és júliustól számos banknál és telekommunikációs cégnél a tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja. Sőt, olyan szolgáltató is akad, amely kétévnyi inflációt kompenzál most, és 8 százalék felett emeli a díjait.
A bankszektorban az OTP, az MBH, a K&H, a CIB, a Raiffeisen, az Erste, a MagNet Bank és az UniCredit Bank is vállalta, hogy nem hajtja végre az inflációs díjemelést, sőt, 2026. június 30-ig többnyire a 2025 eleji árazásra állt vissza a lakossági bankszámlák és bankkártyák díjai esetében. Számos biztosító is csatlakozott a bankokhoz, így például az Alfa, az Allianz, a Union, a Colonnade és a Köbe jelentette be, hogy 2024 végi szintre csökkenti 2025. július 1. és 2026. június 30. között a díjait.
A telekommunikációs cégek is árat emelhetnek
A Világgazdaság cikke arra is kitér, hogy a telekommunikációs cégek közül a Magyar Telekom és a 4iG is vállalta, hogy nem emel árat 2026. július 1-jéig, a Yettel pedig bár emelt árat, ezt egy kedvezménnyel kompenzálta. Ezt a megoldást az eredeti tervei szerint április 30-ig tartotta volna fenn, ám később június 30-ig meghosszabbította.
Tavaly a 2024-es 3,7 százalékos infláció alapján megállapított emelés maradt el, idén pedig 4,4 százalék lett volna a szokásos év eleji áremelés mértéke.