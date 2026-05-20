Beértek az elmúlt évek erőfeszítései, 800 ezer forint közelébe emelkedett az átlagkereset

A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. Ezek a növekedést ösztönző tényezők az előző kormányzat családokat támogató intézkedései közé tartoztak, és a KSH adatai szerint be is értek az idei márciusra.
Jelentősen nőttek az átlagkeresetek több szektorban is
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
- A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.
- A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák
– közölte a KSH.
A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Erőteljes lehet a reálbér-növekedés
„Habár a márciusi adat lassulást jelent februárhoz képest, annak üteme összességében megfelel az elmúlt hónapokban tapasztaltnak. Kedvező, hogy a mediánkereset továbbra is az átlagnál gyorsabb ütemben, 10,7 százalékkal, 610 ezer forint közelébe emelkedett.
A nettó kereset ezzel párhuzamosan az adóintézkedések (családi adókedvezmény emelése, szja-mentességek) eredményeként 11,3 százalékkal nőtt, ami – az infláció hatását is figyelembe véve – 9,3 százalékos reálbér-növekedést jelent
– kommentálta a KSH adatait Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Makroelemzési Osztályának vezető elemzője.
Az elemző szerint az év eleji bérfolyamatok hatása az év egészében fennmaradhat, a fegyverpénz hatását is figyelembe véve két számjegyű béremelkedés valósulhat meg éves átlagban idén, ami az infláció hatásától szűrten 6 százalék feletti reálbér-dinamikát jelentene. Éven belül ugyanakkor ez nem lesz egyenletes, az év első hónapjainak jelentős reálbér-emelkedését az év végén, a várhatóan gyorsuló infláció miatt, lassabb ütem követheti, azonban ennek hatása a javuló konjunktúraérzet mellett mérsékelt lehet a fogyasztásra.
Akár 10 százalék is lehet az éves átlagbér-növekedés
A fentiekhez hasonlóan értékelte az adatokat Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza. Úgy látja, hogy az alapfolyamatokat figyelve minden főbb szektorban némi lassulást látni a bérnövekedés ütemében márciusban az előző hónaphoz képest, de továbbra is erős a bérkiáramlás. A versenyszférában átlag feletti bérnövekedés tapasztalható a mezőgazdaságban, vélhetően a tavaszi vetéshez köthető munkaerőigény-növekedés miatt.
Jelentősen gyorsult az energiaipari átlagbér növekedése is. Újra lassult viszont a feldolgozóiparban a bérnövekedés. A szolgáltatószektor egyes területein általánosságban erős az átlagbér emelkedése, amely alól kivételt képez a humánegészségügyi, szociális ellátás területe.
„Ami a 2026-os évet illeti, a januári 11, illetve 7 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emelések láthatóan érdemben meghatározzák az idei éves bérdinamikát. Ezt erősíti, hogy a tavaszi bérmeghatározási ciklust folytató cégek is ehhez alkalmazkodtak. Továbbra is érdemben befolyásolja a bérek alakulását, hogy a vállalatok jelentős hányada munkaerőt tartalékol, miközben a demográfiai folyamatok a munkaerőpiac kínálati oldalát strukturális nyomás alatt tartja már rövid távon is.
A friss márciusi adat nem változtatott az összképünkön, így a 2026. év egészében 9-10 százalék körüli éves átlagbér-növekedést várunk
– kommentálta az elemző.
Kedvező lehet az év végi összkép, de vannak kockázatok
Erőteljes keresetnövekedésként értékelte az adatokat dr. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is.
Az elemző az év végéig a mostanihoz hasonló, esetleg annál némileg kisebb béremelkedésre számít, ugyanakkor kiemel néhány kockázati szempontot.
„Az erős forint a multinacionális cégek euróban számított bérköltségét emeli, így ők várhatóan takarékosabbak lesznek az emeléseknél vagy a bónuszok fizetésénél. Ugyanakkor a csökkenő importköltség a kkv-k számára könnyebben kigazdálkodhatóvá teszi a béremeléseket. Talán legerősebben az egyébként is nehézségekkel küzdő feldolgozóipar lehet árfolyamfüggő, itt márciusban nem is volt erős az átlagbér emelkedése, mindössze 5,9 százalék. Kérdés persze, hogy a mostani árfolyam fenn tud-e maradni a következő hónapokban is” – fogalmazott ennek kapcsán.
Egy másik kockázatnak látja az iráni háború okozta energiaválságot és ennek gazdaságra gyakorolt hatását: ez fékezheti Európa és így Magyarország versenyképességét, illetve mérsékli a külső keresletet, ami végső soron a bérekre is kihathat.
„Pozitív kockázatot jelenthetnek ugyanakkor az új kormányzat programjában beharangozott béremelések, például a szociális dolgozók számára – erre szükség is van, a kérdés csupán az, hogy ez az idei költségvetésbe belefér-e” – jelezte dr. Regős Gábor.