Beértek az elmúlt évek erőfeszítései, 800 ezer forint közelébe emelkedett az átlagkereset

A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. Ezek a növekedést ösztönző tényezők az előző kormányzat családokat támogató intézkedései közé tartoztak, és a KSH adatai szerint be is értek az idei márciusra.

Jelentősen nőttek az átlagkeresetek több szektorban is

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák

– közölte a KSH.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Erőteljes lehet a reálbér-növekedés

„Habár a márciusi adat lassulást jelent februárhoz képest, annak üteme összességében megfelel az elmúlt hónapokban tapasztaltnak. Kedvező, hogy a mediánkereset továbbra is az átlagnál gyorsabb ütemben, 10,7 százalékkal, 610 ezer forint közelébe emelkedett.

A nettó kereset ezzel párhuzamosan az adóintézkedések (családi adókedvezmény emelése, szja-mentességek) eredményeként 11,3 százalékkal nőtt, ami – az infláció hatását is figyelembe véve – 9,3 százalékos reálbér-növekedést jelent

– kommentálta a KSH adatait Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Makroelemzési Osztályának vezető elemzője.

Az elemző szerint az év eleji bérfolyamatok hatása az év egészében fennmaradhat, a fegyverpénz hatását is figyelembe véve két számjegyű béremelkedés valósulhat meg éves átlagban idén, ami az infláció hatásától szűrten 6 százalék feletti reálbér-dinamikát jelentene. Éven belül ugyanakkor ez nem lesz egyenletes, az év első hónapjainak jelentős reálbér-emelkedését az év végén, a várhatóan gyorsuló infláció miatt, lassabb ütem követheti, azonban ennek hatása a javuló konjunktúraérzet mellett mérsékelt lehet a fogyasztásra.