Milliárdokat veszít Magyarország a rosszul alvó állampolgárai miatt

Az alvás egyre kevésbé magánügy, és egyre inkább gazdasági kérdés. A modern, 24/7-ben működő gazdaság és a digitális életmód egyre inkább szembemegy az ember biológiai ritmusával, ami világszerte az alvás mennyiségének és minőségének romlásához vezet. Természetesen nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy minden egyes ember egyre kevesebbet alszik. Ami viszont biztos, hogy az alvás időzítése, minősége és társadalmi eloszlása változik.

Magyarországon is csökkent az átlagos alvásidő az elmúlt évtizedben

A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy bár az alvás mennyisége országonként eltérő, általános tendencia az alvás időzítésének kitolódása és minőségének romlása. Ezt a folyamatot a technológiai fejlődés, a munkaszervezés átalakulása, az urbanizáció és a társadalmi normák együttesen alakítják.

Az alváshiány pedig közvetlenül rontja a munkavállalók teljesítményét, és közvetett módon növeli az egészségügyi kiadásokat, valamint csökkenti a munkaerőpiaci részvételt.

A közgazdasági kutatások alapján az alvás a termelékenység egyik kulcsinputjának tekinthető, így hiánya makroszinten is mérhető veszteségeket okoz. A fejlett gazdaságokban ez akár a GDP 1-3%-át is elérheti, ami jelentős, rendszerszintű hatásra utal.

– derül ki az Oeconomus elemzéséből.

Magyarország esetében az átlagos alvásidő csökkenése, valamint a hőhullámok alvást rontó hatása különösen fontos tényezők. A magyar időmérleg-adatok (1976-2010) alapján a forró napok mérhetően rövidítik az alvásidőt. A lakásállomány korlátozott klimatizáltsága (nagyjából a lakoságok negyede) miatt a klímaváltozás hatása közvetlenül jelenik meg a mindennapi regenerációban. Hazánk az OECD 2010-es adata alapján még a középmezőnyben helyezkedett el a rangsorban alvásmennyiség tekintetében (átlagosan napi 8 óra 26 perc), azonban KSH legújabb, 2024/2025-ös időmérleg-felmérése alapján

jelentősen csökkent a magyarok átlagos alvásideje.

Így az OECD-rangsorbeli helye is: jelenleg 8 óra 6 percet alszunk, átlagosan 21 perccel kevesebbet, mint 2010-ben.

Hogyan lesz az alváshiányból GDP-veszteség?

Az elegendő és jó minőségű alvás nemcsak egyéni jólléti kérdés, hanem a gazdasági teljesítmény szempontjából is kulcsfontosságú tényező. Az alvás közvetlenül befolyásolja a munkavégzés minőségét, a termelékenységet és ezen keresztül a gazdasági teljesítményt. De hogyan jutunk el az egyéni alváshiánytól a makrogazdasági veszteségekig?

A megfelelő mennyiségű alvás elengedhetetlen a testi, mentális és lelki jóllétünk szempontjából, és végső soron a megfelelő minőségű és hatékonyságú munkavégzés szempontjából. Ezzel ellentétben az alvás hiánya rontja az egyéni koncentrációt, a döntéshozatali képességet és a reakcióidőt, miközben növeli a hibázás esélyét és a (fizikai) fáradtságot. Az alvásromlás rosszabb életminőséggel, idővel pedig mentális kimerültséggel jár. Mindez rontja a munkavállaló termelékenységét (pl. lassabban, kevésbé odafigyelve, hibákkal dolgozik), vagyis az alváshiány első hatása az, hogy az egyén kevésbé hatékonyan dolgozik.

Az alváshiány ugyanakkor nemcsak a teljesítményt rontja, hanem az egészséget is. Az alváshiány és az alvászavarok jelentős közvetlen és közvetett gazdasági költségekkel járnak Európában: növelik az egészségügyi kiadásokat, miközben hozzájárulnak a kieső munkanapokhoz (munkáltatónál költségként jelenik meg), a csökkent munkahelyi teljesítményhez és a korai munkaerőpiaci kilépéshez. Ezek a hatások tovább erősítik az alváshiány gazdasági következményeit.

Amikor mindezeket a tényezőket összeadjuk, már makroszinten is jól látható a hatás. Egy 2017-es tanulmány öt OECD-országra becsülte az elégtelen alvás gazdasági terhét (Kanada, USA, Egyesült Királyság, Németország, Japán). Eszerint az alváshiány miatt az öt vizsgált országban évente akár 680 milliárd dollár veszteség is keletkezhet.