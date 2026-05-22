Május 21-től újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban azonban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

Ezentúl közvetlen napi repülőjárat köti össze az USA-t és Magyarországot Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A repülőjáratnak köszönhetően több órával lerövidül az út Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban – írja a Turizmus.com.

A repülőgépen business, prémium turista és turista osztály is található.

Az újrainduló járattal az American Airlines egyben kiváló átszállási lehetőségeket kínál a Budapestről induló utasok számára Philadelphiában, több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomásra.

Philadelphia ugyanis nemcsak történelmi jelentőségű város az Egyesült Államokban, hanem az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja is. A közvetlen budapesti járat a világjárvány előtt magas kihasználtsággal üzemelt, így a mostani visszatérés nemcsak egy újabb mérföldkő, hanem egy régóta várt légi útvonal helyreállítása is.

A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között.

A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint.

A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.

A hazánkba utazó amerikai vendégek túlnyomó többsége Budapestre érkezik

Az USA az elmúlt években Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő küldőpiacává vált – annak ellenére is, hogy még nem lehetett közvetlenül repülni a két ország között. Az NTAK adatai alapján 2024-ben 389 ezer amerikai turista érkezett hazánkba, és több mint egymillió vendégéjszakát töltöttek nálunk.

Az amerikai vendégek túlnyomó többsége Budapestre érkezik, és prémium szálláshelyeket választ. A közvetlen légi összeköttetés ráadásul nemcsak a szabadidős, hanem a hivatásturizmust is tovább erősítheti.