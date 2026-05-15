Magyarországon is megkezdődhet egy alig ismert szupernövény termesztése

Az azték zsálya (Salvia hispanica) névre talán kevésbé kapjuk fel a fejünket, de chiamag formájában már annál többen hallottunk róla. A chiamag napjainkban egyre népszerűbb, felhasználására rengeteg recept található. Pudingok, müzlik és még nagyon sokféle étel összetevője. Nagy mennyiségű vizet képes megkötni, így a diétázók közül is sokan fogyaszthatják, ugyanis telítettségérzést okoz.

Közép-Európában is megindulhat az azték zsálya termesztése

Nálunk sokáig nem volt termeszthető az azték zsálya

Számos előnyös tulajdonsága ellenére Közép-Európában sokáig nem volt termeszthető. A nemesítésnek köszönhetően 2021 óta létezik olyan fajtája, amellyel ez a gond megoldódott, viszont – ahogy az Agrar Heute cikke rámutat – az eltelt évek során még nem fedezték fel a gazdálkodók a benne rejlő lehetőségeket, és kiváló köztesnövény lehetne belőle.

Azok a talajok, amelyek kukoricának vagy szójának megfelelnek, általában chiának is alkalmasak. A betakarítás októberben esedékes, amint a magok megszáradtak.

Közép-Európában a szemtermés-hasznosítás eddig alárendelt szerepet játszott, ehelyett a chiát elsősorban zöldtrágyanövényként és köztesnövényként alkalmazzák

– írja a Magyar Mezőgazdaság.

Különösen értékes tulajdonsága, hogy vetésforgó-semleges, emellett hozzájárul a biodiverzitás előmozdításához. A növény akár két hónapig is virágozhat, és ez idő alatt vonzó táplálékforrást kínál a méhek és más beporzó rovarok számára.

És hogy miért nem volt eddig ismert? Az azték zsálya eredetileg más éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodott: a virágképzéshez rövid nappalokat igényel, és a közép-európai hosszú nyári nappalok és a hűvös őszi hőmérsékletek sokáig megakadályozták a sikeres termesztését.

Az azték zsálya a kiváló szárazságtűrő képessége, alacsony a tápanyagigénye és gyors kezdeti fejlődése miatt mindenképpen érdemes a gazdálkodók figyelmére.

