szuperélelmiszer

Magyarországon is megkezdődhet egy alig ismert szupernövény termesztése

A nálunk kevésbé ismert azték zsálya a szakemberek szerint afféle „szuperélelmiszer”, sokáig azonban nem lehetett termeszteni a földrajzi szélességünkön. A fajtanemesítésnek köszönhetően viszont ez az akadály elhárult, így azon gazdák számára, akik a klímaváltozás hatására az eddigi helyett valamilyen újabb haszonnövény termesztésén gondolkodnak, akár ez is alternatívát jelenthet.
Az azték zsálya (Salvia hispanica) névre talán kevésbé kapjuk fel a fejünket, de chiamag formájában már annál többen hallottunk róla. A chiamag napjainkban egyre népszerűbb, felhasználására rengeteg recept található. Pudingok, müzlik és még nagyon sokféle étel összetevője. Nagy mennyiségű vizet képes megkötni, így a diétázók közül is sokan fogyaszthatják, ugyanis telítettségérzést okoz.

Közép-Európában is megindulhat az azték zsálya termesztése
Nálunk sokáig nem volt termeszthető az azték zsálya

Számos előnyös tulajdonsága ellenére Közép-Európában sokáig nem volt termeszthető. A nemesítésnek köszönhetően 2021 óta létezik olyan fajtája, amellyel ez a gond megoldódott, viszont – ahogy az Agrar Heute cikke rámutat – az eltelt évek során még nem fedezték fel a gazdálkodók a benne rejlő lehetőségeket, és kiváló köztesnövény lehetne belőle.

Azok a talajok, amelyek kukoricának vagy szójának megfelelnek, általában chiának is alkalmasak. A betakarítás októberben esedékes, amint a magok megszáradtak. 

Közép-Európában a szemtermés-hasznosítás eddig alárendelt szerepet játszott, ehelyett a chiát elsősorban zöldtrágyanövényként és köztesnövényként alkalmazzák

– írja a Magyar Mezőgazdaság.

Különösen értékes tulajdonsága, hogy vetésforgó-semleges, emellett hozzájárul a biodiverzitás előmozdításához. A növény akár két hónapig is virágozhat, és ez idő alatt vonzó táplálékforrást kínál a méhek és más beporzó rovarok számára.

És hogy miért nem volt eddig ismert? Az azték zsálya eredetileg más éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodott: a virágképzéshez rövid nappalokat igényel, és a közép-európai hosszú nyári nappalok és a hűvös őszi hőmérsékletek sokáig megakadályozták a sikeres termesztését.

Az azték zsálya a kiváló szárazságtűrő képessége, alacsony a tápanyagigénye és gyors kezdeti fejlődése miatt mindenképpen érdemes a gazdálkodók figyelmére. 

Melyek a legjobb szuperélelmiszerek?

Korábban foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy az ún. szuperélelmiszerek rendszeres fogyasztása segíthet az immunrendszer erősítésében és a test vitalitásában. Az egészséges öregedéshez ugyanis nemcsak a mozgás, hanem a táplálkozás is kulcsfontosságú. A megfelelő ételek segíthetnek megelőzni az időskori betegségeket, erősítik a testet és az elmét, miközben hosszú távon támogatják a jó közérzetet. 

A szakértők szerint az alábbiak a legjobb szuperélelmiszerek az egészséges öregedéshez:

  • Áfonya, eper és málna
  • Dió
  • Gránátalma
  • Lenmag és lenolaj
  • Zöld tea
  • Alma
  • Kurkuma és gyömbér
  • Aszalt gyümölcs
  • Étcsokoládé

 

 

