Nagy változások jönnek a jogosítványoknál — erre jobb, ha felkészül!

Az Európai Unió 2025/2205-ös irányelve szerint a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó új szabályokat a nemzeti jogrendjükbe. A változások célja, hogy a közlekedési szabályozás alkalmazkodjon az elektromos járművek terjedéséhez, a digitalizációhoz és a közlekedésbiztonsági kihívásokhoz – hívta fel rá a figyelmet az AutoŽivě.

Számos módosítás jön a B kategóriás jogosítványokra vonatkozóan uniós szinten

Fotó: Shutterstock

Az EU 2025/2205 irányelve három nagy változást hoz egyszerre:

a digitális jogosítványt az európai digitális pénztárcában,

a B kategóriás jogosítványok kiterjesztését a nehezebb, alternatív meghajtású járművekre,

valamint egy új orvosi alkalmassági ellenőrzési rendszert.

Nem minden változás fog minden sofőrt egyformán érinteni, és nem mindegyik fog egyszerre hatályba lépni.

Mi változik a B kategóriás jogosítványoknál?

A legnyilvánvalóbb újdonság a súlykorlátozás. Jelenleg B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 3,5 tonnás járműveket lehet vezetni. A súlyhatár 4,25 tonnára emelkedik az alternatív meghajtású járművek (elektromos autók, plug-in hibridek, hidrogénüzemű autók) és a sürgősségi (vagy megkülönböztető jelzést használó) járművek esetében. Az ok egyszerű: az akkumulátorok nehezek, és sok elektromos furgon és nagyobb SUV ma már nem fér bele a három és fél tonnás korlátba.

A második változás a lakókocsikat érinti. Célzott képzés vagy gyakorlati vizsga után az egyes tagállamok jogosultságot adhatnak a B kategóriájú jogosítvány birtokosának 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 4,25 tonna súlyú lakóautó, vagy legfeljebb 5 tonnás pótkocsival ellátott jármű vezetésére. Fontos, hogy ezt nem teszik kötelezővé uniós szinten, hanem ez minden esetben az adott tagállam döntése.

A harmadik pillért a kezdő sofőrökre vonatkozó szigorúbb szabályok alkotják: legalább kétéves próbaidőt írnak elő számukra. Ebben az időszakban szigorúbb büntetések vonatkoznának az alkohol- vagy drogfogyasztásra, illetve a vezetés közbeni mobilhasználatra. A képzés során pedig nagyobb szerepet kaphatnak a modern vezetéstámogató rendszerek és a holtterek kezelésére vonatkozó gyakorlatok.