Nagy változások jönnek a jogosítványoknál — erre jobb, ha felkészül!

Az Európai Unió 2025/2205-ös irányelve szerint a tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó új szabályokat a nemzeti jogrendjükbe. A változások célja, hogy a közlekedési szabályozás alkalmazkodjon az elektromos járművek terjedéséhez, a digitalizációhoz és a közlekedésbiztonsági kihívásokhoz – hívta fel rá a figyelmet az AutoŽivě.
Az EU 2025/2205 irányelve három nagy változást hoz egyszerre:
- a digitális jogosítványt az európai digitális pénztárcában,
- a B kategóriás jogosítványok kiterjesztését a nehezebb, alternatív meghajtású járművekre,
- valamint egy új orvosi alkalmassági ellenőrzési rendszert.
Nem minden változás fog minden sofőrt egyformán érinteni, és nem mindegyik fog egyszerre hatályba lépni.
Mi változik a B kategóriás jogosítványoknál?
A legnyilvánvalóbb újdonság a súlykorlátozás. Jelenleg B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 3,5 tonnás járműveket lehet vezetni. A súlyhatár 4,25 tonnára emelkedik az alternatív meghajtású járművek (elektromos autók, plug-in hibridek, hidrogénüzemű autók) és a sürgősségi (vagy megkülönböztető jelzést használó) járművek esetében. Az ok egyszerű: az akkumulátorok nehezek, és sok elektromos furgon és nagyobb SUV ma már nem fér bele a három és fél tonnás korlátba.
A második változás a lakókocsikat érinti. Célzott képzés vagy gyakorlati vizsga után az egyes tagállamok jogosultságot adhatnak a B kategóriájú jogosítvány birtokosának 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 4,25 tonna súlyú lakóautó, vagy legfeljebb 5 tonnás pótkocsival ellátott jármű vezetésére. Fontos, hogy ezt nem teszik kötelezővé uniós szinten, hanem ez minden esetben az adott tagállam döntése.
A harmadik pillért a kezdő sofőrökre vonatkozó szigorúbb szabályok alkotják: legalább kétéves próbaidőt írnak elő számukra. Ebben az időszakban szigorúbb büntetések vonatkoznának az alkohol- vagy drogfogyasztásra, illetve a vezetés közbeni mobilhasználatra. A képzés során pedig nagyobb szerepet kaphatnak a modern vezetéstámogató rendszerek és a holtterek kezelésére vonatkozó gyakorlatok.
Az oktatásban nagyobb hangsúlyt kapnának a modern vezetéstámogató rendszerek, a holtterek felismerése és a figyelemelterelés veszélyei is.
Jelentős újítás a digitális jogosítvány
A következő évek egyik leglátványosabb újítása a digitális jogosítvány lesz.
Az Európai Unió egy egységes, mobiltelefonon tárolható digitális vezetői engedély bevezetését tervezi az európai digitális pénztárca részeként.
Ez nem egyszerű fénykép lesz a jogosítványról, hanem egy biztonságos, kriptográfiailag hitelesített digitális azonosító az ISO/IEC 18013-5 szabvány szerint. A rendszer az egész EU-ban használható lesz közúti ellenőrzéseknél, autóbérlésnél vagy más hivatalos azonosítás során.
De a fizikai jogosítvány nem szűnik meg, továbbra is igényelhető lesz a plasztikkártya. A digitális formátum lesz az alapértelmezett, de nem kizárólagos lehetőség. Az Európai Parlament arra számít, hogy az egységes mobil jogosítvány 2030 végére válik automatikusan elérhetővé az uniós polgárok számára.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szabályai
Szintén változhatnak az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szabályai, de a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy például 65 év felett sűrűbben kell-e a jövőben ilyen vizsgát tenni, illetve a jogosítványt gyakrabban kell-e megújítani ebben az életkorban. A tagállamok számára lehetővé teszik az alábbiakat:
- a jogosítvány érvényességi idejének lerövidítése 65 éves kor felett, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok gyakoribbá tétele,
- a jogosítvány megújításakor hagyományos orvosi vizsgálatot, de más ellenőrzési gyakorlatot is előírhatnak,
- fenntarthatják a jelenlegi rendszert, ha az megfelel az uniós minimumkövetelményeknek.
Átfogó KRESZ-módosítás jön Magyarországon
Magyarországon 2026 szeptemberétől életbe lép az átfogó KRESZ-módosítás, amelynek célja a biztonságosabb, átláthatóbb és a mai viszonyokhoz jobban illeszkedő szabályozás megteremtése, tisztázva többek között az elektromos rollerek és kerékpárok használatát, szigorítva a gyalogosok szabályait, és bevezetve a „cipzár-elvet”
A legfontosabb, a mindennapi közlekedést érintő változások az alábbiakban foglalhatók össze:
- Elektromos rollerek: Pontos szabályozást kapnak; meghatározzák, hogy hol és milyen sebességgel közlekedhetnek velük.
- A „cipzár-elv” bevezetése: Sávmegszűnéskor kötelezővé válik a cipzárelv alkalmazása, vagyis a megszűnő sávról érkezőket a besorolásnál váltakozó sorrendben be kell engedni a folyamatos forgalom érdekében.
- Gyalogosok telefonhasználata: Tilos lesz mobiltelefont használni az úttesten és a vasúti pályán való áthaladás közben, növelve ezzel a zebrákon és kereszteződésekben a biztonságot.
- Utascsere: Buszöbölben, kerékpársávon és taxiállomáson az utasok ki- és beszállása 1 perc erejéig engedélyezetté válik.
- Iskola- és óvodaövezetek: Új, védett zónákat hoznak létre az intézmények környezetében, ahol fokozott óvatosság és alacsonyabb sebességhatár lesz érvényben.
- Szigorúbb tilalmak: Megtiltják a szlalomozást és a driftelést, utóbbit önálló szabálysértési kategóriaként kezelik
Kiemelt szerepet kap a közlekedésben részt vevők közötti felelősség kérdése: a jövőben még hangsúlyosabb lesz a gyengébb védelme, vagyis minden közlekedőnek fokozottan figyelnie kell a sérülékenyebbekre.
Összességében az új szabályrendszer nem egyik napról a másikra forgat fel mindent, hanem fokozatosan igazítja a közlekedést a 21. század kihívásaihoz. Egy biztos: a jövőben nem lesz elég szabályosan vezetni – tudatosabban és felkészültebben is kell majd.