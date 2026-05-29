Babaváró hitel: fontos határidő közeleg – ez súlyos pénzügyi következményekkel járhat

Vízválasztóhoz érkeznek azok a házaspárok akik Babaváró hitelt igényeltek és az első gyermek vállalására vonatkozó eredeti 5 éves határidő 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt vagy járna le. A Babaváró ügyleteknél az eredeti határidőt ugyanis 2026. július 1-ig hosszabbította meg a 190/2024. (VII. 8.) kormányrendelet - hívja fel a figyelmet honlapján az Erste Bank.

Elsősorban azok, akik 2019–2021 körül vették fel a babaváró hitelt, és a hitel felvétele óta nem született meg az első gyermek. A jegybanki adatokra hivatkozó összesítések szerint nagyjából 32 ezer házaspárnál nem született még gyermek, ezért ők kerülhetnek kockázatos helyzetbe, ha a határidőig sem teljesül a gyermekvállalás. A Babaváró ügyleteknél felvehető hitel összege maximum 11 millió forint. A maximális futamidő 20 év, a maximális havi törlesztőrészlet 51 000 forint. A hitel szabad felhasználású, a felhasználás köre nem korlátozott.

Babaváró: Mi történik, ha július 1-ig megszületik a gyermek?

Ebben az esetben a hitel végleg kamatmentes maradhat, nem kell visszafizetni az addig igénybe vett kamattámogatást, és az első gyermek után kérhető a törlesztés szüneteltetése is. A konstrukció alapszabálya szerint az első gyermek megszületése után a kamatmentesség fennmarad, a második gyermeknél a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes fennálló tartozást elengedheti az állam.

Mi történik, ha nem születik meg a gyermek?

Ha a meghosszabbított határidőig sem teljesül a gyermekvállalás, akkor a házaspárnak vissza kell fizetnie az addig kapott kamattámogatást, a hitel pedig a továbbiakban piaci kamatozásúvá válik. Ez több millió forintos egyszeri teherrel és jelentősen magasabb havi törlesztővel járhat. A büntetés mértékét kétféleképpen határozzák meg:

Az kamattámogatás elvesztésének időpontjáig kapott kamattámogatás összegét meghatározzák.

A jegybanki alapkamat 3 százalponttal növelt értékének megfelelő büntetőkamattal kiszámolják az eredeti kölcsönösszegre vetítve a büntetés mértékét.

A fenti két módon meghatározott összeg közül a magasabbat kell megfizetnie a családnak.

Miért lehet ebből nagyobb ügy?

A babaváró sok családnál lakásvásárlás, felújítás, hitelkiváltás vagy családi tartalék része volt, ezért a támogatás elvesztése nemcsak egyszeri büntetést jelenthet, hanem a háztartási költségvetést is tartósan megterhelheti. Az e-ingatlanügyvédek.hu szerint, különösen azoknál lehet gond, akik a hitel felvételekor még alacsonyabb kamatkörnyezetre és biztos gyermekvállalásra számítottak.