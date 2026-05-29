Óriásit kaszálhat a Bajnokok Ligája-döntőn Budapest

A GKI becslése szerint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen gazdasági hatása a teljes, mintegy 10 napos eseményablakban nagyságrendileg 90–140 millió euró (32–50 milliárd forint) lehet. A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel, három éjszakás átlagos tartózkodás mellett.
Kulcsmutatók a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán
|Mutató
|GKI becslés
|Külföldi szurkolói beáramlás
|50 000 – 70 000 fő
|Átlagos kártyaköltés / fő
|700 – 1 000 EUR
|Közvetlen helyi gazdasági hatás
|90 – 140 millió EUR (32 – 50 mrd Ft)
|Esemény-időablak
|kb. 10 nap
|Globális kumulált TV-elérés
|380 – 450 millió néző
|Élő átlagos nézettség
|145 – 150 millió fő
Honnan jön a többletbevétel?
A közvetlen hatás motorja a beutazó szurkolók fogyasztása. A kiadások a klasszikus turisztikai csatornákon csapódnak le:
- Szállás: a kétnapos csúcsterhelés a budapesti szállodai árakat jellemzően felnyomja a döntő hétvégéjén, a prémium szegmensben akár két-háromszorosára
- Vendéglátás és gasztronómia: éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek fogyasztása számottevően megugrik
- Közlekedés és transzfer: repülőtéri és városi mobilitás, taxi, közösségi közlekedés igénybevétele megnő
- Kiskereskedelem és élmény: merchandising, idegenforgalmi szolgáltatások, kulturális helyszínek.
A Mastercard Economics Institute korábbi BL-döntős adatai alapján az átlagos kártyaköltés fejenként 850 euró nagyságrendű, ami a GKI becslési sávjának középértékét adja.
Nemzetközi összevetés
A budapesti becslés a korábbi BL-döntők tartományának középső sávjába illeszkedik, összhangban a Puskás Aréna kapacitásával és a magyar főváros szálláshely-kínálatával.
|Helyszín / év
|Közvetlen hatás
|Jelleg
|London, 2024
|63 millió EUR
|alsó sáv
|Madrid, 2019
|123 millió EUR
|felső sáv
|Budapest (becslés)
|90 – 140 millió EUR
|középső sáv
A közvetlen hatáson túl
A finálé hosszabb távú reputációs és befektetésösztönző hozammal is jár. Az UEFA hivatalos adatai szerint a döntő globális kumulált elérése 380–450 millió néző, az élő átlagos nézettség 145–150 millió fő. Az esemény átpozícionálhatja Budapestet az európai prémium turisztikai célpontok között, ami mérsékelten támogathatja a szálláshely-kapacitás kihasználtságát a döntőt követő 12–18 hónap idegenforgalmi szezonjaiban.
A nettó hatás mérsékeltebb lehet
Fontos kiemelni, hogy a számított értékek tartomány-becslések, amelyek a forgatókönyv-érzékenységet tükrözik. Másrészt ez bruttó hatás, melynek egy része kiszorító jellegű: a döntő hétvégéjén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat vagy később időpontra ütemeződhet át. A rendezés közvetlen, jellemzően az államnál vagy a fővárosi önkormányzatnál jelentkező költségei (biztonság, közlekedés, infrastruktúra) szintén csökkentik a nettó egyenleget. Végül a reputációs hozam realizálása aktív, összehangolt városmarketinget feltételez – zárul a GKI elemzése.