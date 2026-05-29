Óriásit kaszálhat a Bajnokok Ligája-döntőn Budapest

A GKI becslése szerint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő közvetlen gazdasági hatása a teljes, mintegy 10 napos eseményablakban nagyságrendileg 90–140 millió euró (32–50 milliárd forint) lehet. A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel, három éjszakás átlagos tartózkodás mellett.

A Bajnokok Ligája-döntő miatt Budapestre figyel az egész világ szombat este, a meccs miatt érkező turistatömegek révén pedig jelentős bevételre tehet szert a város/Fotó: Franck Fife/AFP

Kulcsmutatók a budapesti Bajnokok Ligája-döntő kapcsán

Mutató GKI becslés Külföldi szurkolói beáramlás 50 000 – 70 000 fő Átlagos kártyaköltés / fő 700 – 1 000 EUR Közvetlen helyi gazdasági hatás 90 – 140 millió EUR (32 – 50 mrd Ft) Esemény-időablak kb. 10 nap Globális kumulált TV-elérés 380 – 450 millió néző Élő átlagos nézettség 145 – 150 millió fő

Honnan jön a többletbevétel?

A közvetlen hatás motorja a beutazó szurkolók fogyasztása. A kiadások a klasszikus turisztikai csatornákon csapódnak le:

Szállás: a kétnapos csúcsterhelés a budapesti szállodai árakat jellemzően felnyomja a döntő hétvégéjén, a prémium szegmensben akár két-háromszorosára

Vendéglátás és gasztronómia: éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek fogyasztása számottevően megugrik

Közlekedés és transzfer: repülőtéri és városi mobilitás, taxi, közösségi közlekedés igénybevétele megnő

Kiskereskedelem és élmény: merchandising, idegenforgalmi szolgáltatások, kulturális helyszínek.

A Mastercard Economics Institute korábbi BL-döntős adatai alapján az átlagos kártyaköltés fejenként 850 euró nagyságrendű, ami a GKI becslési sávjának középértékét adja.

Nemzetközi összevetés

A budapesti becslés a korábbi BL-döntők tartományának középső sávjába illeszkedik, összhangban a Puskás Aréna kapacitásával és a magyar főváros szálláshely-kínálatával.

Helyszín / év Közvetlen hatás Jelleg London, 2024 63 millió EUR alsó sáv Madrid, 2019 123 millió EUR felső sáv Budapest (becslés) 90 – 140 millió EUR középső sáv

A közvetlen hatáson túl

A finálé hosszabb távú reputációs és befektetésösztönző hozammal is jár. Az UEFA hivatalos adatai szerint a döntő globális kumulált elérése 380–450 millió néző, az élő átlagos nézettség 145–150 millió fő. Az esemény átpozícionálhatja Budapestet az európai prémium turisztikai célpontok között, ami mérsékelten támogathatja a szálláshely-kapacitás kihasználtságát a döntőt követő 12–18 hónap idegenforgalmi szezonjaiban.

A nettó hatás mérsékeltebb lehet

Fontos kiemelni, hogy a számított értékek tartomány-becslések, amelyek a forgatókönyv-érzékenységet tükrözik. Másrészt ez bruttó hatás, melynek egy része kiszorító jellegű: a döntő hétvégéjén a szokásos turistaforgalom egy része elmaradhat vagy később időpontra ütemeződhet át. A rendezés közvetlen, jellemzően az államnál vagy a fővárosi önkormányzatnál jelentkező költségei (biztonság, közlekedés, infrastruktúra) szintén csökkentik a nettó egyenleget. Végül a reputációs hozam realizálása aktív, összehangolt városmarketinget feltételez – zárul a GKI elemzése.