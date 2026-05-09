Balásy Gyula egyik cége is a Magyar Pétert ünneplő rendezvényen dolgozik, a Tisza Párt azt állítja, nem tudtak róla

Érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó – az államnak már felajánlott –, Visual Europe Group logójával ellátott kamionokat láttak a Kossuth téren, ahol éppen a szombati ünnepség előkészítését végzik – írta a lap a HVG-re hivatkzva. A cég nagyszabású rendezvényekhez LED-falakat, digitális kijelzőket, hangosítást, világítást és más technikai szolgáltatásokat biztosít.

A hír valós,

Balásy Gyula cége valóban az ünnepség megvalósításán dolgozik az egyik cég alvállalkozójaként.

Azonban azt is igyekeztek hangsúlyozni, hogy „erről a Tisza Párt vezetésének nem volt korábban információja”.

Mindez pedig azért is érdekes, mert nagy felbolydulást okozott, amikor Balásy Gyula üzletember több cégében is lemondott érdekeltségeiről az állam javára, ezután pedig Magyar Péter „Rogán strómanjának” nevezte Balásy Gyulát, azonban kiderül, a leendő miniszterelnök is szerződött már az egyik cégével. A Tisza Párt elnöke még a Diákhitel Központ vezetőjeként egy több mint egymilliárdos megállapodást kötött Balásy Gyula cégével.