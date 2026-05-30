Nyaralás: idén olcsóbb szállások várnak a Balatonon, mint Horvátországban

Nem csupán a páros, hanem a családi nyaralás is olcsóbb idén a balatoni szállodákban, mint a horvátoknál– írja a Turizmus.com a Pannon Egyetem kutatására hivatkozva.
A Balaton nemcsak közelségével, hanem kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben
A veszprémi Pannon Egyetem a Szallas.hu és a Booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.
A balatoni szállodák versenyképessége mind a reggelis, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen kirajzolódik
– derült ki a kutatásból.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Balaton régióhoz tartozó, a kutatásba bevont tagszállodái minden kategóriában és mind a párok és családok szegmens számára jóval kedvezőbb árakkal várják a vendégeket 2026 nyarán (5 éjszakás tartózkodással számolva), mint a kutatásba bevont horvátországi tengerparti szállodák (amely településeken a legtöbb magyar vendégéjszakát regisztrálták, illetve 600 km-es távolságon belül érhetők el Budapesttől).
A párok mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák minden kategória esetében lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak:
- a reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az egyes minőségi kategóriák esetében hasonló mértékű árkülönbségekről beszélhetünk, arányaiban a legnagyobb eltérés a 4 csillagos egységeket jellemzi. Jól látható, hogy az eltérés abszolút értékben is számottevő, a 3 csillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot a kutatás során vizsgált ajánlatok átlagárai közötti különbség. A 4 csillagos tengerparti szállodákban az átlagárak közötti eltérés 200 ezer forint feletti, az 5 csillagos egységeknél pedig még ennél jóval magasabb, több mint 330 ezer forint.
- A félpanziós ellátást kínáló ajánlatok tekintetében is egyértelmű a Balaton térségének versenyképessége. A kutatásba bevont horvát tengerparti szállodákban a 3 csillagos kategória esetében több mint 90 ezer forinttal többet kell fizetni, a 4 csillagos egységekben az eltérés meghaladja a 270 ezer forintot. A két úti cél között – az elérhető ajánlatok alapján – az ötcsillagos szállodák esetében a legkisebb a különbség, azonban még így is több mint 90 ezer forinttal kedvezőbb árú a Balaton.
A családok (2 felnőtt + 2 gyermek) mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák ugyancsak minden kategória esetében jóval kedvezőbb árakat kínálnak:
A horvátországi 5 csillagos tengerparti szállodák esetében kiemelkedően magas árú ajánlatok érhetők el családos utazók számára, míg
a balatoni szállodák versenyképessége a családok számára kínált lehetőségek esetében mind a reggelis, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen megmutatkozik
– hangsúlyozzák a kutatók.
- A reggelis ellátást kínáló háromcsillagos szállodákban a horvát tengerparton átlagosan egyharmaddal több kiadással számolhatnak a családok, mint a Balaton térségében. A négycsillagos egységek esetében másfélszeres az ár, az elérhető ötcsillagos szállodák esetében pedig közel két és félszer annyiba kerül egy horvát tengerparti szállodában az elhelyezés, mint a Balaton partján.
- A félpanziós ellátás esetében ugyancsak jelentős a balatoni szállodák árelőnye. A legnagyobb mértékű az árelőny az öt- és a négycsillagos egységekben, a legkisebb arányú különbség a háromcsillagos egységeket jellemzi. Abszolút értékben a félpanziós szállodai ellátás több mint 110 ezer forinttal lehet olcsóbb a Balatonnál a háromcsillagos egységekben, a négycsillagos egységekben több mint 470 ezer forinttal, az ötcsillagos szállodákban pedig közel 860 ezer forinttal.
A családosok számára még inkább emeli a magyar tenger presztizsét egy nemrégiben elnyert díj is: 2026-ban ugyanis a Balatont Európa legjobb családbarát desztinációjának választották.
Az International Travel Awards elismerése megerősíti, hogy a Balaton ma már nemcsak Magyarország egyik legfontosabb turisztikai térsége, hanem Európa egyik vezető családbarát, négyévszakos desztinációja is.
Az utazási költségen is sokat spórolhatunk
A Balaton közelsége miatt az utazási költségek is alacsonyabbak lehetnek. Budapestről a tó autóval, vagy vonattal is könnyedén megközelíthető, míg a horvát tengerpart elérése hosszabb utazást igényel. Például Budapestről Splitbe az út kb. 750 km, ami oda-vissza 1 500 km-t jelent.
Az üzemanyagköltség mellett figyelembe kell venni az autópályadíjakat is.
Az út forgalomról függően 10-12 óra, oda-vissza 20-24 óra, míg egy Balatoni út oda-vissza Budapestről pár óra alatt megtehető.