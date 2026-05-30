Nyaralás: idén olcsóbb szállások várnak a Balatonon, mint Horvátországban

Nem csupán a páros, hanem a családi nyaralás is olcsóbb idén a balatoni szállodákban, mint a horvátoknál– írja a Turizmus.com a Pannon Egyetem kutatására hivatkozva.

Az idei szezonban a balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest.

A Balaton nemcsak közelségével, hanem kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben

A veszprémi Pannon Egyetem a Szallas.hu és a Booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

A balatoni szállodák versenyképessége mind a reggelis, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen kirajzolódik

– derült ki a kutatásból.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Balaton régióhoz tartozó, a kutatásba bevont tagszállodái minden kategóriában és mind a párok és családok szegmens számára jóval kedvezőbb árakkal várják a vendégeket 2026 nyarán (5 éjszakás tartózkodással számolva), mint a kutatásba bevont horvátországi tengerparti szállodák (amely településeken a legtöbb magyar vendégéjszakát regisztrálták, illetve 600 km-es távolságon belül érhetők el Budapesttől).

A párok mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák minden kategória esetében lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak:

a reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az egyes minőségi kategóriák esetében hasonló mértékű árkülönbségekről beszélhetünk, arányaiban a legnagyobb eltérés a 4 csillagos egységeket jellemzi. Jól látható, hogy az eltérés abszolút értékben is számottevő, a 3 csillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot a kutatás során vizsgált ajánlatok átlagárai közötti különbség. A 4 csillagos tengerparti szállodákban az átlagárak közötti eltérés 200 ezer forint feletti, az 5 csillagos egységeknél pedig még ennél jóval magasabb, több mint 330 ezer forint.

A félpanziós ellátást kínáló ajánlatok tekintetében is egyértelmű a Balaton térségének versenyképessége. A kutatásba bevont horvát tengerparti szállodákban a 3 csillagos kategória esetében több mint 90 ezer forinttal többet kell fizetni, a 4 csillagos egységekben az eltérés meghaladja a 270 ezer forintot. A két úti cél között – az elérhető ajánlatok alapján – az ötcsillagos szállodák esetében a legkisebb a különbség, azonban még így is több mint 90 ezer forinttal kedvezőbb árú a Balaton.

A családok (2 felnőtt + 2 gyermek) mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák ugyancsak minden kategória esetében jóval kedvezőbb árakat kínálnak: