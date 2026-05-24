Az oroszok tudnak valamit: nemet mondanak erre a banánra

Oroszország korlátozza egy ecuadori banánexportőr szállítmányait — közölte a felügyeleti hatóság, az Állategészségügyi és Növényvédelmi Szövetségi Szolgálat (Rosszelhoznadzor). A hatóság azért volt kénytelen korlátozó intézkedéseket bevezetni egy ecuadori exportőrtől származó banánimporttal szemben, mert azokban ismételten ún. karanténkártevőket mutattak ki.

Veszélyes kártevők vannak az ecuadori banánban az orosz hatóság szerint

„Hosszú ideje tárgyalunk ecuadori kollégáinkkal a banánszállításokról. Arra kérjük őket, hogy ellenőrizzék termelőiket és beszállítóikat, mivel mi nem tudunk 2000 különböző szereplőt felügyelni. Az általuk nyújtott garanciák nem egyeznek azzal, amit ténylegesen kapunk. Ezért, miután hosszú ideig dolgoztunk ennek a problémának a megoldásán, most kénytelenek vagyunk intézkedni” – mondta a hatóság vezetője, Szergej Dankvert a TASZSZ orosz hírügynökség beszámolója szerint.

A döntés oka, hogy az Ecuadorból érkező szállítmányokban rendszeresen olyan élő szervezeteket találtak, amelyek az Eurázsiai Gazdasági Unióban karanténkötelesnek minősülnek.

Oroszország a világ egyik legnagyobb banánvásárló országa

2026 elején Oroszország továbbra is a világ egyik legnagyobb banánimportőre volt, a behozatal fő forrása Ecuador volt. A 2024-es adatok szerint az orosz importálók forintban kifejezve csak ecuadori banánra nagyjából 190 milliárdot költöttek, miközben az ország egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz beszállítói körének diverzifikálására. A fő importőrök között speciális kereskedelmi cégek és egyéni vállalkozók találhatók.

Az ecuadori orosz banánexport 2025 első tíz hónapjában mintegy 11 százalékkal emelkedett, ezzel a dél-amerikai országban termesztett banán egyik legfontosabb célpiacává vált.

Ecuador mellett Kína és Costa Rica is jelentős orosz beszállítók, Fülöp-szigetek és India importpartnersége növekvő jelentőségű.