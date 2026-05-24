Az oroszok tudnak valamit: nemet mondanak erre a banánra

Oroszország korlátozza egy ecuadori banánexportőr szállítmányait — közölte a felügyeleti hatóság, az Állategészségügyi és Növényvédelmi Szövetségi Szolgálat (Rosszelhoznadzor). A hatóság azért volt kénytelen korlátozó intézkedéseket bevezetni egy ecuadori exportőrtől származó banánimporttal szemben, mert azokban ismételten ún. karanténkártevőket mutattak ki.
Veszélyes kártevők vannak az ecuadori banánban az orosz hatóság szerint
„Hosszú ideje tárgyalunk ecuadori kollégáinkkal a banánszállításokról. Arra kérjük őket, hogy ellenőrizzék termelőiket és beszállítóikat, mivel mi nem tudunk 2000 különböző szereplőt felügyelni. Az általuk nyújtott garanciák nem egyeznek azzal, amit ténylegesen kapunk. Ezért, miután hosszú ideig dolgoztunk ennek a problémának a megoldásán, most kénytelenek vagyunk intézkedni” – mondta a hatóság vezetője, Szergej Dankvert a TASZSZ orosz hírügynökség beszámolója szerint.
A Rosszelhoznadzor
ideiglenes korlátozásokat vezetett be egy ecuadori exportőr banánimportjára.
A döntés oka, hogy az Ecuadorból érkező szállítmányokban rendszeresen olyan élő szervezeteket találtak, amelyek az Eurázsiai Gazdasági Unióban karanténkötelesnek minősülnek.
Oroszország a világ egyik legnagyobb banánvásárló országa
2026 elején Oroszország továbbra is a világ egyik legnagyobb banánimportőre volt, a behozatal fő forrása Ecuador volt. A 2024-es adatok szerint az orosz importálók forintban kifejezve csak ecuadori banánra nagyjából 190 milliárdot költöttek, miközben az ország egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz beszállítói körének diverzifikálására. A fő importőrök között speciális kereskedelmi cégek és egyéni vállalkozók találhatók.
Az ecuadori orosz banánexport 2025 első tíz hónapjában mintegy 11 százalékkal emelkedett, ezzel a dél-amerikai országban termesztett banán egyik legfontosabb célpiacává vált.
Ecuador mellett Kína és Costa Rica is jelentős orosz beszállítók, Fülöp-szigetek és India importpartnersége növekvő jelentőségű.
A magyarországi fogyasztók szintén találkozhatnak ecuadori banánnal, hazánkba a costa ricai és kolumbiai termésű banán mellett érkezik ecuadori eredetű áru.
Az EU piacára a dél-amerikai térségből érkező agráráruk megfelelőségére az EU-s előírások vonatkoznak, bár ezek betartására és batartathatóságára, számokérhetőségére a Mecosur-egyezmény hatással lehet.
A magyaországi kiskereskedelmi kínálatba egyékbént főként régiós (szlovák, lengyel) kereskedők közvetítésével jut el a banánáru.
Mik azok a karantén kártevők?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint a karantén vagy zárlati károsítók idegenhonosak, a fogadó országban nem fordulnak elő, vagy csak kismértékben elterjedtek. Rohamos és tömeges elszaporodásukkal jelentős gazdasági kárt okozhatnak.
Azonban elterjedési területük a klíma melegedésével is növekedhet, vagyis spontán is megjelenhetnek nem honos területeken. A kártevők korai észlelését, valamint a hatékony növényegészségügyi intézkedéseket a fajspecifikus csapdák kihelyezése nagyban segíti. A kártevők közé a baktériumoktól kezdve a rovarokig bezárólag számos élőlény tartozhat.
A nyaralásról is hazahozhatók karantén kártevők
A karantén károsítók betelepülésének megakadályozásához a lakosság tudatossága is elengedhetetlen, hiszen egy-egy utazásról, nyaralásról hazahozott növénnyel azok könnyen behurcolhatók. Ezért az ismeretlen eredetű, növényútlevéllel nem rendelkező növényeket, növényi részeket szigorúan tilos behozni az országba a NAK jelzése szerint.