Rossz bankszámlaszámra utalt? Nem olyan egyszerű visszaszerezni a pénzt, mint gondolná

Átutalás esetén megbízást adunk a banknak, hogy az általunk meghatározott összeget a bankszámlánkról a megjelölt kedvezményezett bankszámla javára teljesítse. Jó hír, hogy a címzett nevének elírása vagy a közlemény rovat hibás kitöltése nem számít téves utalásnak, hiszen az összeg ilyenkor is a megfelelő címzetthez kerül. A nevet, illetve annak egyezését a számlaszámmal ugyanis a bankok ellenőrzik, míg a hibás közlemény esetében legfeljebb elszámolási, adminisztrációs problémák merülhetnek fel a kedvezményezettnél.

Téves utalás esetén, a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról.

A téves banki utalások két nagy csoportba tartozhatnak:

Az egyik csoport, amikor a rosszul megjelölt bankszámlaszám valaki más bankszámlája. Így a pénzünk egy téves számlán landol majd.

A másik esetkör, ha a tévesen megadott bankszámlaszám nem is létezik, vagy nem élő a számla.

Ha tévesen egy létező számlára érkezne meg az utalás, különösen fontossá válik, hogy az utalásra vonatkozó megbízás köztünk és a bank között jön létre. Vagyis a bank feladata, hogy az általunk megadott számlaszámra az általunk megadott összeget továbbítsa. Ilyen esetben a bank tehát nem felelős a mi tévedésünkért. Ekkor a pénzünket nem a bank köteles visszaadni.

A második eset némileg szerencsésebb: ha a megadott számlaszám formailag hibás, akkor a megbízást a bank már eleve nem is tudja teljesíteni. Míg, amikor a számlaszám formailag rendben van, de a szám például egy megszűnt számlához tartozik: ilyen esetben az utalást fogadó bank észleli, hogy téves utalásról van szó, és az összeget visszaküldheti. Ekkor a megjelölt számla oldalán már senki nem lesz, így a bank az, akitől kérhető a pénzünk – írja az Érthetőjog.

Így kaphatjuk vissza a téves számlára utalt pénzünket

A tévesen utalt összeget a fogadó fél köteles visszafizetni az utalást indító félnek, ugyanis ez jogalap nélküli gazdagodásnak minősül. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról. Ami viszont elindítható, az egy visszahívási eljárás. Ez egy hivatalos bankközi megkeresés, nem automatikus pénzvisszafordítás. A folyamat lényege: a küldő bank jelzi a hibás utalást, a fogadó bank értesíti a kedvezményezettet, majd a pénz visszautalása kizárólag a fogadó fél beleegyezésén múlik – írja a Hóvége.

Ha a tévesen fogadó fél önként nem adná azt vissza, akkor fizetési meghagyás vagy bírósági per útján lehet érvényesíteni az igényt a jogalap nélkül gazdagodóval szemben.

Ha még ezután sem teljesítené, akkor pedig a bírósági végrehajtás sem kizárt.