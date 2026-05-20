Rossz bankszámlaszámra utalt? Nem olyan egyszerű visszaszerezni a pénzt, mint gondolná

Átutalás esetén megbízást adunk a banknak, hogy az általunk meghatározott összeget a bankszámlánkról a megjelölt kedvezményezett bankszámla javára teljesítse. Jó hír, hogy a címzett nevének elírása vagy a közlemény rovat hibás kitöltése nem számít téves utalásnak, hiszen az összeg ilyenkor is a megfelelő címzetthez kerül. A nevet, illetve annak egyezését a számlaszámmal ugyanis a bankok ellenőrzik, míg a hibás közlemény esetében legfeljebb elszámolási, adminisztrációs problémák merülhetnek fel a kedvezményezettnél.
A téves banki utalások két nagy csoportba tartozhatnak:
- Az egyik csoport, amikor a rosszul megjelölt bankszámlaszám valaki más bankszámlája. Így a pénzünk egy téves számlán landol majd.
- A másik esetkör, ha a tévesen megadott bankszámlaszám nem is létezik, vagy nem élő a számla.
Ha tévesen egy létező számlára érkezne meg az utalás, különösen fontossá válik, hogy az utalásra vonatkozó megbízás köztünk és a bank között jön létre. Vagyis a bank feladata, hogy az általunk megadott számlaszámra az általunk megadott összeget továbbítsa. Ilyen esetben a bank tehát nem felelős a mi tévedésünkért. Ekkor a pénzünket nem a bank köteles visszaadni.
A második eset némileg szerencsésebb: ha a megadott számlaszám formailag hibás, akkor a megbízást a bank már eleve nem is tudja teljesíteni. Míg, amikor a számlaszám formailag rendben van, de a szám például egy megszűnt számlához tartozik: ilyen esetben az utalást fogadó bank észleli, hogy téves utalásról van szó, és az összeget visszaküldheti. Ekkor a megjelölt számla oldalán már senki nem lesz, így a bank az, akitől kérhető a pénzünk – írja az Érthetőjog.
Így kaphatjuk vissza a téves számlára utalt pénzünket
A tévesen utalt összeget a fogadó fél köteles visszafizetni az utalást indító félnek, ugyanis ez jogalap nélküli gazdagodásnak minősül. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról. Ami viszont elindítható, az egy visszahívási eljárás. Ez egy hivatalos bankközi megkeresés, nem automatikus pénzvisszafordítás. A folyamat lényege: a küldő bank jelzi a hibás utalást, a fogadó bank értesíti a kedvezményezettet, majd a pénz visszautalása kizárólag a fogadó fél beleegyezésén múlik – írja a Hóvége.
Ha a tévesen fogadó fél önként nem adná azt vissza, akkor fizetési meghagyás vagy bírósági per útján lehet érvényesíteni az igényt a jogalap nélkül gazdagodóval szemben.
Ha még ezután sem teljesítené, akkor pedig a bírósági végrehajtás sem kizárt.
Rossz számlaszámra történt utalás után, ezeket a lépéseket tegye meg:
- Vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával és kérje a téves utalás banki visszahívását!
- Amennyiben az utalás már teljesült, akkor a bank nem vonhatja vissza azt, de felveszi a kapcsolatot az utalást fogadó számlatulajdonossal, ha bankon belül történt az utalás, illetve a számlatulajdonos bankjával, ha bankon kívüli volt az utalás.
- A visszautaláshoz szükség van a fogadó beleegyezésére, csak ez után kerülhet sor arra, hogy a bank visszautalja a pénzt a küldő számlájára.
- Amennyiben a címzett nem egyezik bele vagy nem reagál a bank megkeresésére, a banknak ki kell, hogy adja a fogadó fél adatait: a a jogi eljárás elindításához a téves címzett pontos nevére és lakcímére, cég esetén a székhelyének címére lesz szükség.
Hogyan kerülhető el a téves utalás?
A legjobb megoldás a hibás utalásokkal szemben természetesen a számlaszám többszöri ellenőrzése. Emellett azonban van még néhány dolog, amit megtehet a tévedések minimalizálása érdekében – írja a Biztosdöntés.
- Ne kézzel írja be a számlaszámot, hanem másolja át egy digitális felületről!
- Ha rendszeresen utal valakinek, akkor mentse el a netbankba vagy mobilbankba a nevét és a számlaszámát!
- Nagy összeg utalása előtt akár tesztutalást is végezhet, majd kérjen visszaigazolást a címzettől!
- Használjon másodlagos azonosító alapú (telefonszám/e-mail) utalást, ha elérhető.
- Ha van, akkor használja a fizetési QR kódot, mert abban minden adat már meg van adva helyesen!
- Kérje meg a címzettet, hogy küldjön fizetési kérelmet, amit csak jóvá kell hagynia. Ezzel az utalás díját is megspórolja.
Összeségében, amennyiben rossz utalást veszünk észre, érdemes mielőbb cselekedni, egyrészt mert lehetséges, hogy a tranzakció még feldolgozás alatt van, másrészt minél később vesszük észre a hibát, annál nagyobb az esély, hogy csak a jogi út marad.