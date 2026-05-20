Rossz bankszámlaszámra utalt? Nem olyan egyszerű visszaszerezni a pénzt, mint gondolná

Téves utalásról akkor beszélünk, ha egy pénzösszeg banki átutalás során más számlatulajdonos számláján vagy más összegben kerül jóváírásra, mint ahogy azt terveztük. Mutatjuk mit tehetünk, ha rossz számlára utaltunk, vagy éppen a mi bankszámlánkra érkezett tévedésből egy összeg.
Átutalás esetén megbízást adunk a banknak, hogy az általunk meghatározott összeget a bankszámlánkról a megjelölt kedvezményezett bankszámla javára teljesítse. Jó hír, hogy a címzett nevének elírása vagy a közlemény rovat hibás kitöltése nem számít téves utalásnak, hiszen az összeg ilyenkor is a megfelelő címzetthez kerül. A nevet, illetve annak egyezését a számlaszámmal ugyanis a bankok ellenőrzik, míg a hibás közlemény esetében legfeljebb elszámolási, adminisztrációs problémák merülhetnek fel a kedvezményezettnél.

Téves utalás esetén, a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról.
A téves banki utalások két nagy csoportba tartozhatnak:

  • Az egyik csoport, amikor a rosszul megjelölt bankszámlaszám valaki más bankszámlája. Így a pénzünk egy téves számlán landol majd.
  • A másik esetkör, ha a tévesen megadott bankszámlaszám nem is létezik, vagy nem élő a számla.

Ha tévesen egy létező számlára érkezne meg az utalás, különösen fontossá válik, hogy az utalásra vonatkozó megbízás köztünk és a bank között jön létre. Vagyis a bank feladata, hogy az általunk megadott számlaszámra az általunk megadott összeget továbbítsa. Ilyen esetben a bank tehát nem felelős a mi tévedésünkért. Ekkor a pénzünket nem a bank köteles visszaadni.

A második eset némileg szerencsésebb: ha a megadott számlaszám formailag hibás, akkor a megbízást a bank már eleve nem is tudja teljesíteni. Míg, amikor a számlaszám formailag rendben van, de a szám például egy megszűnt számlához tartozik: ilyen esetben az utalást fogadó bank észleli, hogy téves utalásról van szó, és az összeget visszaküldheti. Ekkor a megjelölt számla oldalán már senki nem lesz, így a bank az, akitől kérhető a pénzünk – írja az Érthetőjog.

Így kaphatjuk vissza a téves számlára utalt pénzünket

A tévesen utalt összeget a fogadó fél köteles visszafizetni az utalást indító félnek, ugyanis ez jogalap nélküli gazdagodásnak minősül. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról. Ami viszont elindítható, az egy visszahívási eljárás. Ez egy hivatalos bankközi megkeresés, nem automatikus pénzvisszafordítás. A folyamat lényege: a küldő bank jelzi a hibás utalást, a fogadó bank értesíti a kedvezményezettet, majd a pénz visszautalása kizárólag a fogadó fél beleegyezésén múlik  – írja a Hóvége.

Ha a tévesen fogadó fél önként nem adná azt vissza, akkor fizetési meghagyás vagy bírósági per útján lehet érvényesíteni az igényt a jogalap nélkül gazdagodóval szemben. 

Ha még ezután sem teljesítené, akkor pedig a bírósági végrehajtás sem kizárt. 

Rossz számlaszámra történt utalás után, ezeket a lépéseket tegye meg:

  1. Vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával és kérje a téves utalás banki visszahívását!
  2. Amennyiben az utalás már teljesült, akkor a bank nem vonhatja vissza azt, de felveszi a kapcsolatot az utalást fogadó számlatulajdonossal, ha bankon belül történt az utalás, illetve a számlatulajdonos bankjával, ha bankon kívüli volt az utalás.
  3. A visszautaláshoz szükség van a fogadó beleegyezésére, csak ez után kerülhet sor arra, hogy a bank visszautalja a pénzt a küldő számlájára.
  4. Amennyiben a címzett nem egyezik bele vagy nem reagál a bank megkeresésére, a banknak ki kell, hogy adja a fogadó fél adatait: a a jogi eljárás elindításához a téves címzett pontos nevére és lakcímére, cég esetén a székhelyének címére lesz szükség.

Hogyan kerülhető el a téves utalás?

A legjobb megoldás a hibás utalásokkal szemben természetesen a számlaszám többszöri ellenőrzése. Emellett azonban van még néhány dolog, amit megtehet a tévedések minimalizálása érdekében – írja a Biztosdöntés.

  • Ne kézzel írja be a számlaszámot, hanem másolja át egy digitális felületről!
  • Ha rendszeresen utal valakinek, akkor mentse el a netbankba vagy mobilbankba a nevét és a számlaszámát!
  • Nagy összeg utalása előtt akár tesztutalást is végezhet, majd kérjen visszaigazolást a címzettől!
  • Használjon másodlagos azonosító alapú (telefonszám/e-mail) utalást, ha elérhető.
  • Ha van, akkor használja a fizetési QR kódot, mert abban minden adat már meg van adva helyesen!
  • Kérje meg a címzettet, hogy küldjön fizetési kérelmet, amit csak jóvá kell hagynia. Ezzel az utalás díját is megspórolja.

Összeségében, amennyiben rossz utalást veszünk észre, érdemes mielőbb cselekedni, egyrészt mert lehetséges, hogy a tranzakció még feldolgozás alatt van, másrészt minél később vesszük észre a hibát, annál nagyobb az esély, hogy csak a jogi út marad.

 

