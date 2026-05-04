Nagy a baj, akadoznak a banki átutalások

A GIRO Zrt. InterGIRO2 (IG2) rendszerében technikai hiba lépett fel, amely a bankközi elszámolásforgalmat érinti. Emiatt a más bankoktól érkező IG2 utalások átmenetileg nem jelennek meg a számlákon – például a munkabér ‑ jóváírások sem - hívta fel közleményében a figyelmet az MBH Bank.

Akadoznak országszerte a banki átutalások. Több bank már reagált Fotó: MTI/Róka László

A bankból indított IG2 utalások a bankból kiküldésre kerülnek, de a GIRO központi hibája miatt a kedvezményezettnél nem kerülnek jóváírásra a hiba elhárításáig - tették hozzá. Mint írták, a külső szolgáltatónál fellépő hiba elhárításán dolgoznak. A GIRO által megküldött tranzakciók beérkezést követően az MBH Bank automatikusan feldolgozza és jóváírja a tételeket, az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Az OTP is figyelmeztetést adott ki applikációjában, jeleztve, hogy:

Külső szolgáltató miatt jelenleg problémák léphetnek fel az azonnali utalási rendszeren kívüli utalási tranzakciókkal. A külső szolgáltató mindent megtesz, hogy a rendszer működése helyreálljon. Megértésüket köszönjük. Hangsúlyozzuk, hogy az azonnali utalási tranzakciók, tehát a 20 millió forint alatti, nem időzített utalások rendben megtörténnek.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy jelenleg valamennyi bankot érintően az időzített és nagy összegű utalások - bankunktól független technikai hiba miatt – késve teljesülnek. A probléma az azonnali utalásokat nem érinti. A leadott megbízások a hiba elhárítását követően teljesülni fognak, addig is köszönjük türelmüket!

A Raiffeisen Bank is rövid közleményben jelezte a problémát, tájékoztatásuk szeirnt, jelenleg valamennyi bankot érintően az időzített és nagy összegű utalások - a banktól független technikai hiba miatt – késve teljesülnek. A probléma az azonnali utalásokat nem érinti. A leadott megbízások a hiba elhárítását követően teljesülni fognak - tették hozzá.

Sajtóhírek szeirnt, a próbléma több bankot és a Magyar Államkincstárt is érinti. Az Origo az ügyben megkereste a Magyar Nemzeti Bankot is, a cikk megjelenéséig nem válaszoltak, ha kapunk tájékoztatást, frissítjük a cikket.