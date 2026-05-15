Lejár a határidő, elveszti értékét ez a bankjegyünk – az új kormány ezzel nem tud mit csinálni

A magyarországi készpénzforgalom és pénzkibocsátás jogával illetve felügyeleti feladataival rendelkező Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint a korábban kivont bankjegyek esetében két fontos dátumot különböztetnek meg. Az egyik a bevonási határnap, amikor az adott bankjegy kikerül a napi készpénzforgalomból, a másik pedig az átváltási határnap, ameddig az MNB még névértéken átváltja a lakosságnál maradt példányokat. Az MNB által közzétett információk alapján a következő évben egy korábbi 1000 forintos bankjegyek átváltási határideje jár le a leghamarabb. A szóban forgó bankjegyváltozatot 1998. szeptember 1-jén bocsátották ki.

Közeleg egy régi változatú 1000 forintos bankjegy átváltási határnapja (illusztráció)

Fotó: Pexels

Végső búcsú a régi ezer forintos bankjegytől

A bankjegy bevonási határnapja 2007. augusztus 31. volt, vagyis ettől az időponttól kezdve már nem lehetett vele fizetni, ugyanakkor az MNB pénztáraiban továbbra is átváltható maradt. A részletekkel korábban már foglalkoztunk az Origo oldalán, ebben a cikkünkben.

Az átváltásra azonban már csak korlátozott ideig van lehetőség: az érintett 1000 forintosok átváltási határnapja 2027. augusztus 31.

Ez azt jelenti, hogy alig több mint egy év maradt arra, hogy a lakosságnál még meglévő régi bankjegyeket a jegybanknál névértéken új címletekre cseréljék.

2027. szeptember 1-jétől kezdődően az MNB sem váltja át ezeket a régi, forgalomból kivont bankjegyeket, így azok legfeljebb gyűjtői értékkel rendelkezhetnek majd, névértéküket végleg elvesztik.

Ezeket az 1998-ban kibocsátott ezer forintos bankjegyeket már korábban kivonták a forgalomból, 2027-ben viszont elérkezik átváltási határnapjuk is, azaz ezt követően véglegesen elvesztik értéküket

Fotó: MNB

A jegybank arra is felhívta a figyelmet, hogy a bevonás alatt álló bankjegyek személyes ügyintézés mellett postai úton is elküldhetők átváltásra. A küldeményeket a Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest levelezési címre kell postázni. Amennyiben a beküldött bankjegyekért ellenérték jár, azt az MNB az ügyfél rendelkezése szerint postai úton vagy banki átutalással fizeti ki.