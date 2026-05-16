Régi bankjegy lapul a fiókban? Még évekig pénzt érhet

Sokan őrizhetnek otthon olyan régi forintbankjegyeket, amelyekkel a boltokban már nem lehet fizetni, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen értéktelenné váltak. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a forgalomból bevont bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 20 évig névértéken váltja át törvényes fizetőeszközre az MNB. Ez azt jelenti, hogy bizonyos régi húszezres, tízezres, ötezres, kétezres, ezres, ötszázas és kétszázas címletekért még ma is megkapható a névértékük.

Közeleg egy régi változatú 1000 forintos bankjegy átváltási határnapja. Van olyan címlet, amelynek átváltási határideje még odébb van, de a gyűtők máris keresik (illusztráció)

Az MNB oldalán szereplő adatok alapján a régi, 2001. február elsején kibocsátott 20 000 forintos bankjegyeket 2017. december 31-én vonták be, ezek átváltási határideje 2037. december 31. A korábbi 10 000 forintos bankjegyek esetében a bevonási határnap 2019. december 31. volt, ezek 2039. december 31-ig válthatók át. A régi, 1999-es és 1998-askibocsátású 5000 és 2000 forintos bankjegyeknél a bevonási határnap 2017. július 31. volt, az átváltási lehetőség pedig 2037. július 31-ig él.

Különösen fontos lehet a régi 1000 forintos bankjegyek esete, mert több kibocsátási változat is érintett. Mint arra az Origo már felhívta a figyelmet, az 1998-ban kibocsátott ezrest 2007. augusztus 31-én vonták be, ez 2027. augusztus 31-ig váltható át. A későbbi, 2006-ban, illetve 2009-ben kibocsátott régi ezres bankjegyek bevonási határnapja 2018. október 31. volt, ezekért 2038. október 31-ig jár a névérték.

A régi 500 forintos bankjegyeket 2019. október 31-én vonták be, átváltási határidejük 2039. október 31. A régi papír 200 forintos bankjegyek esetében már szűkebb az időablak: ezeket 2009. november 16-án vonták be, és 2029. november 16-ig válthatók át az MNB-nél. Az utóbbi időben komoly gyűjtői érdeklődés alakult ki a régi kétszázas iránt. A 2009-ben kivont papírkétszázas bankjegyekért ugyanakkor a gyűjtők akár sokkal többet is hajlandók fizethetni.

Bevont bankjegy: hol váltható át?

A jegybank arra is felhívja a figyelmet, hogy a bevonási határnap után az adott bankjegy vagy érme már elveszíti törvényes fizetőeszköz jellegét, vagyis fizetésre nem használható. Ettől a naptól azonban a bevont fizetőeszközök névértéken még átválthatók törvényes fizetőeszközre az MNB lakossági pénztárában. A bankjegyeket átváltás céljából postai úton is el lehet küldeni a jegybanknak; ha az ellenérték kifizethető, azt az MNB postai úton vagy átutalással juttatja el az ügyfélnek.