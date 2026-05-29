Rejtett alagutak, álcázott átjárók: rémisztő dolgokat találnak a halálbányában

Jelöletlen alagutakat, hiányzó nyomkövető eszközöket és álajtókat tártak fel az elmúlt több mint 15 év legsúlyosabb kínai bányaszerencsétlenségének előzetes vizsgálata során. A kínai kormány közölte: minden követ megmozgatnak az ügy feltárása érdekében. A múlt pénteken történt súlyos bányabalesetnek 82 halálos áldozata volt.
Legalább 82 ember vesztette életét néhány napja, péntek késő este egy gázrobbanás következtében az észak-kínai, szénben gazdag Sanhszi tartományban található Liushenyu bányában. Két embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, további 128 sérültet pedig kórházban ápolnak – közölték az állami médiumok. A robbanás a leghalálosabb kínai bányabaleset 2009 óta, amikor a heilongjiangi Xinxing bányában történt gázrobbanás 108 ember életét követelte. Bár a pénteki tragédia pontos okát még vizsgálják, a hivatalos Hszinhua hírügynökség arról számolt be, hogy a halálos balesethez hozzájárultak az eltitkolt bányajáratok, a meghamisított tervek, valamint az alvállalkozóként, nyilvántartás nélkül foglalkoztatott bányászok, akik nem kapták meg az előírt életmentő helymeghatározó eszközöket.

 A mentőalakulatok tagjai láthatók, amint belépnek a bányajáratba a 2026. május 24-én a kínai északi Shanxi tartományban található Liushenyu szénbányában történt gázrobbanás után
Fotó: ZHANG XIAOYU / XINHUA

„Jin-jang rajzok” a bánya területén

A Reuters a vizsgálat jelenlegi állásáról készített összeállítása szerint a Shanxi Tongzhou Coal Coking által működtetett bánya két különálló tervrajz- és megfigyelőrendszert tartott fenn. Kínai hírügynökségi beszámolók szerint a

az egyik a tényleges működést tükrözte, míg a másikat a hatósági ellenőrzések megtévesztésére használták, így bizonyos bányaterületek rejtve maradtak a felügyeleti szervek előtt.

A Reuters nem tudta elérni a vállalat illetékeseit, mivel az állami média szerint őrizetbe vették őket.

Az eltitkolt és szabályozatlan járatokból kitermelt szenet nem tüntették fel a hivatalos termelési adatokban, így adót sem fizettek utána.

A kétféle tervet a köznyelvben „jin-jang rajzoknak” nevezik: az egyik nyíltan az ellenőrök számára készült, a másikat pedig titokban tartották. A kínai nemzeti bányabiztonsági hatóság szerint az ilyen, profitszerzés által motivált gyakorlatok a hatósági szigorítások ellenére továbbra sem számítanak ritkaságnak a kínai szénbányákban.

A Liushenyu bánya „dróthálót és habarccsal lefújt műanyag zsákokat használt, hogy olyan álajtókat készítsen, amelyek szinte teljesen beleolvadtak a bánya sziklafalaiba” – írta a Hszinhua.

Amikor ellenőrök érkeztek, a dolgozókat egy külső személy figyelmeztette, ők pedig bezárták az álajtókat, majd szénhamuval kenték be azokat, hogy tökéletesen illeszkedjenek a föld alatti járatok környezetéhez.

Kína a világ legnagyobb széntermelője és -fogyasztója, ipara meghatározó szerepet játszik a globális energiaellátásban és kibocsátásban. A 2024-2025-ös adatok alapján Kína felelős a világ teljes szénfelhasználásának mintegy 50-55 százalékáért, részben azért, mert a kínai áramtermelés 55-65 százalékát szén alapú erőművek adják. Kína egyben a világ első számú széntermelője, bányászata a gazdaság egyik alappillére.

Hiányzó nyomkövetők és riasztórendszerek

A vizsgálatok már most elképesztő dolgokra derítettek fényt: a lebukás elkerülése érdekében az üzemeltető 

  • alvállalkozókon keresztül alkalmazott munkásokat a titkos járatokban, 
  • anélkül hogy biztosította volna számukra a kötelező azonosító és helymeghatározó eszközöket, illetve 
  • anélkül hogy rögzítette volna őket a hivatalos beléptetési nyilvántartásban.

A hatóságok ilyen nyomkövetők segítségével normál körülmények között pontosan figyelemmel tudták volna kísérni, hogy a bányászok hol tartózkodnak a föld alatt – akár vészhelyzet esetén is.

Amikor bekövetkezett a robbanás, a hivatalos nyilvántartás szerint mindössze 124 munkás tartózkodott a föld alatt – derült ki a CCTV állami televízió hétfői felvételeiből. 

Valójában azonban összesen 247 ember dolgozott a bányában, ami arra utal, hogy 123 munkást semmilyen rendszer nem követett a hivatalos felügyeleten kívüli járatokban.

Az állami média szerint a pontos térképek és a bányászok helyzetére vonatkozó információk hiánya jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat.

A Liushenyu bánya – amelyet magas robbanásveszélye miatt „magasgáz-tartalmú bányának” minősítettek – szándékosan kerülte a gázérzékelő berendezések telepítését is, hogy tovább csökkentse a hatósági ellenőrzés lehetőségét – jelentette külön tudósításában az állami rádió kedden.

A problémákról a hatóságok már a pénteki tragédia előtt is tudtak. A Hszinhua szerint 2025-ben a bányaüzemeltetőt megbírságolták, miután az ellenőrök rejtett munkaterületeket tártak fel, ám a büntetés nem bizonyult kellően visszatartó erejűnek, és a vállalat folytatta az illegális kitermelést.

A történtek nyomán Kína több bányájában ideiglenesen leállították vagy csökkentették a termelést, hogy biztonsági ellenőrzéseket végezzenek.

A Hszinhua friss cikke szerint az ügyet a kínai Államtanács szintjén kezelik, melynek döntése nyomán több minisztérium részvételével állítottak fel nyomozócsoportot a részletek kivizsgálására és a felelősség megállapítására.

 

