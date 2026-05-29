Rejtett alagutak, álcázott átjárók: rémisztő dolgokat találnak a halálbányában

Legalább 82 ember vesztette életét néhány napja, péntek késő este egy gázrobbanás következtében az észak-kínai, szénben gazdag Sanhszi tartományban található Liushenyu bányában. Két embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, további 128 sérültet pedig kórházban ápolnak – közölték az állami médiumok. A robbanás a leghalálosabb kínai bányabaleset 2009 óta, amikor a heilongjiangi Xinxing bányában történt gázrobbanás 108 ember életét követelte. Bár a pénteki tragédia pontos okát még vizsgálják, a hivatalos Hszinhua hírügynökség arról számolt be, hogy a halálos balesethez hozzájárultak az eltitkolt bányajáratok, a meghamisított tervek, valamint az alvállalkozóként, nyilvántartás nélkül foglalkoztatott bányászok, akik nem kapták meg az előírt életmentő helymeghatározó eszközöket.

A mentőalakulatok tagjai láthatók, amint belépnek a bányajáratba a 2026. május 24-én a kínai északi Shanxi tartományban található Liushenyu szénbányában történt gázrobbanás után

Fotó: ZHANG XIAOYU / XINHUA

„Jin-jang rajzok” a bánya területén

A Reuters a vizsgálat jelenlegi állásáról készített összeállítása szerint a Shanxi Tongzhou Coal Coking által működtetett bánya két különálló tervrajz- és megfigyelőrendszert tartott fenn. Kínai hírügynökségi beszámolók szerint a

az egyik a tényleges működést tükrözte, míg a másikat a hatósági ellenőrzések megtévesztésére használták, így bizonyos bányaterületek rejtve maradtak a felügyeleti szervek előtt.

A Reuters nem tudta elérni a vállalat illetékeseit, mivel az állami média szerint őrizetbe vették őket.

Az eltitkolt és szabályozatlan járatokból kitermelt szenet nem tüntették fel a hivatalos termelési adatokban, így adót sem fizettek utána.

A kétféle tervet a köznyelvben „jin-jang rajzoknak” nevezik: az egyik nyíltan az ellenőrök számára készült, a másikat pedig titokban tartották. A kínai nemzeti bányabiztonsági hatóság szerint az ilyen, profitszerzés által motivált gyakorlatok a hatósági szigorítások ellenére továbbra sem számítanak ritkaságnak a kínai szénbányákban.

A Liushenyu bánya „dróthálót és habarccsal lefújt műanyag zsákokat használt, hogy olyan álajtókat készítsen, amelyek szinte teljesen beleolvadtak a bánya sziklafalaiba” – írta a Hszinhua.