Kétszáz illegális külföldi aranybányász céget lepleztek le egy országban – soha nem találná, honnan valók

Az aranybányák ügyében a nyomozást azt követően rendelték el, hogy hatalmas különbség mutatkozott a Kamerun által jelentett hivatalos aranyexport-adatok és a más országok – különösen az Egyesült Arab Emírségek – által közölt importszámok között – írja az Africanews. A vizsgálat eredménye megdöbbentő, egyben – miként az Origón megírtuk – egy régóta fennálló, komoly gazdasági veszteséget és torzulásokat okozó problémára mutat rá, melyhez a pénzügyi vonatkozáson túl gyakran súlyos jogsértések, csempészet, korrupció, kizsákmányolás is kapcsolódik.

Aranybányák: illegális aranyabánya vállalatokat azonosítottak Kamerunban, szinte mindegyik kínai hátterű

Aranyabányák Kamerunban: illegálisan működő vállalkozásokra bukkantak

„Körülbelül 200 illegális vállalatot azonosítottunk a keleti térségekben és az Adamawa régiókban; ezek több mint 95 százaléka külföldi cég” – áll a kameruni minisztérium közleményében.

A tárca által közzétett lista alapján a szabálytalanul működő vállalkozások jelentős részét kínai állampolgárok vezetik.

A hatóságok felszólították az érintett cégeket a bányászati tevékenység „azonnali beszüntetésére”, ugyanakkor az esetleges szankciókról vagy jogi lépésekről egyelőre nem tettek említést.

Döbbenetes különbségek a statisztikákban

Az extraktív, azaz a természeti kincsek kinyerésére épülő iparágak átláthatóságát felügyelő nemzetközi szervezet (EITI) tavaly decemberben közzétett jelentése rávilágított a hivatalos adatok közötti abszurd ellentmondásokra:

hivatalos kameruni termelés: 953 kg arany.

hivatalos kameruni export: mindössze 22,3 kg.

fogadó országok jelentése: 15,2 tonna (15 200 kg) Kamerunból származó arany.

Ez azt jelenti, hogy a befogadó országok

közel 680-szor több arany érkezéséről számoltak be, mint amennyit Kamerun hivatalosan kivitt az országból.

Aicha Pemboura, aki a szervezett bűnözéssel foglalkozó ISS Közép-Afrika intézmény egyik kutatója, egy márciusi, Közép-Afrika szervezett bűnözéséről szóló jelentésében rámutatott: a számok azt sugallják, hogy

az aranytermelés hatalmas része – különösen a kisüzemi bányászatból származó mennyiség – elkerüli a hivatalos csatornákat, és informális hálózatokon keresztül csempészik ki az országból.

Bár Kamerun 2023-ban új bányászati törvényt fogadott el a szabályozás szigorítására, Pemboura szerint a korrupció és a hatalmi elit befolyása továbbra is komoly akadályt gördít a törvények betartatása elé.