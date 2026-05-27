A Miskolctapolca Barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de szerencsére senki nem sérült meg. A fedett rész azóta sem működik, most viszont újabb részletek derültek ki a Barlangfürdő újranyitásáról.
A Miskolctapolca Barlangfürdő szabadtéri medencéit – Kagyló strand néven– tavaly nyáron újranyitották, a fedett rész azonban továbbra sem látogatható. A felújítási munkálatok az előző év végén kezdődtek, az elmúlt hetekben pedig látványos ütemben haladtak előre: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is. Ennek köszönhetően egyre közelebb került az újranyitás időpontja is.

Gyors ütemben halad a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország
Gyors ütemben halad a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása Fotó:  Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország

Hamarosan a régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

Tóth-Szántai József miskolci polgármester Facebook bejegyzésére hivatkozva a Termál Online arról számolt be, hogy bár korábban már felmerültek lehetséges nyitási dátumok, a városvezető eddig szándékosan nem említett konkrét időpontot. Most azonban már pontosabb menetrendről számolt be:

A tervek szerint a próbaüzem idén augusztus közepén indulhat el, amennyiben nem történik rendkívüli esemény.

Igaz, ez még nem jelenti a fürdő fedett részének azonnali megnyitását, arra várhatóan néhány héttel később kerülhet sor. Így valószínűleg kora ősszel térhetnek vissza a látogatók a barlangfürdő fedett részébe.

Kattintson a galériára, hogy lássa a hangulatos képeket a közel háromszáz esztendős Barlangfürdő múltjából!

20240119 Miskolc A Barlangfürdő titkos ajtajai mögé is bejutottak. Szárazlábas túrát tartottak a Miskolctapolcai Barlangfürdőben.
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240119 Miskolc A Barlangfürd? titkos ajtajai mögé is bejutottak. Szárazlábas túrát tartottak a Miskolctapolcai Barlangfürd?ben. A különleges programot februárban hagyományosan arra
20240906 Miskolc Kigyulladt a Barlangfürdő. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
20240907 Miskolc Sajtótájékoztató a leégett Barlangfürdőben. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürdőben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürd?ben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20240928 Miskolc Bejárást tartottak a leégett Barlangfürd?ben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
20250610 Miskolc A Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250610 Miskolc A Miskolctapolca Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250709 Miskolc A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP Észak-Magyarország
Miskolci barlangfürdő, Miskolcibarlangfürdő, Miskolc, Miskolctapolca, 20250610 Miskolc A Barlangfürdő kültéri medencéi. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
1937

 

