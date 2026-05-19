Lélektani határhoz közelít mindkét üzemanyagtípus ára

A holtankoljak.hu portál frissített adatsora szerint éjféltől ismét emelkedett a benzin és a gázolaj hazai nagykereskedelmi piaci ára. A benzin bruttó 8, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül többe a korábbi árszínvonalhoz képest. Így előbbi literenként 684 forintért, míg utóbbi 698 forintért szerezhető be a hazai töltőállomásokon.

A benzinkutak június 30-ig hozzáférnek a stratégiai készletekhez. / Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

Még érvényben van a védett ár a benzin és a gázolaj esetében is

Ugyanakkor az Orbán-korány által bevezetett védett ár mindkét üzemanyagtípus esetében továbbra is érvényben van, így még a magyar autótulajdonosok literenkét

595 forintért juthatnak hozzá a 95-ös motorbenzinhez

és 615 forintért a dízel üzemanyaghoz

a magyarországi benzinkutakon.

Azonban mint ahogy azt az Origo megírta: egy friss miniszteri rendelet szerint legfeljebb június 30-ig biztosítja a Tisza-kormány a védett benzinár megtartásához szükséges üzemanyagkészletet. Ez egyben azt is jelenti, hogy heteken belül megszüntethetik a hatósági árkorlátozást, mivel a Kapitány István által jegyzett rendelkezés szerint a benzinkutak „legkésőbb” június 30-ig férnek hozzá a védett árat garantáló stratégiai készletekhez. A hivatkozott jogszabály ellenben arról nem ad tájékoztatást, hogy a kormányzat a nyári időpontot követően milyen forrásból kívánja fenntartani a védett árakat.

Ezzel pedig értelemszerűen fenntarthatatlanná válna az előző kormány árvédő intézkedése, mivel a kutak csak a stratégiai készlet beszerzési áránál drágább piaci forrásokból tudják megvásárolni az üzemanyagot.

Ennek fényében pedig Kapitány István gazdasági miniszter nyilatkozata arról, hogy az év második felében is maradhat az üzemanyagár-stop, a legjobb szándékkal is csak ígéretnek nevezhető, aminek korántsem látszik a fedezete, megalapozottsága.

