Így épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje: kulisszatitkok a főváros leglátványosabb beruházásáról

A Déli Körvasút bővítéséhez kapcsolódó hídbetolások az utóbbi időszakban kiemelt figyelmet kaptak, nem véletlenül: a látványos kivitelezési fázisok mögött rendkívül komplex mérnöki munka húzódik meg. A beruházás hátterének bemutatására készített helyszíni riportot a Magyar Építők, ennek során a Szerémi út és a Bartók Béla út közötti szakaszt járták be a V-Híd Zrt. szakembereivel, ahol jól kirajzolódott a projekt valódi léptéke és technológiai színvonala.
A fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen hét helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között
- a Dombóvári út,
- a Budafoki út,
- a Szerémi út,
- a Fehérvári út
- és a Bartók Béla út
környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. A legtöbb esetben hídbetolásos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy a kivitelezés jelentős része nappal történjen, miközben a közúti, villamos-, gyalogos és kerékpáros forgalom zavartalanul működhet.
A módszer különösen ott előnyös, ahol a hídnyílás felett nehézkes vagy szinte lehetetlen lenne a hagyományos építés. Ugyanakkor a betolás kritikus művelet: a hatalmas tömegű szerkezet ideiglenesen instabil helyzetbe kerül, így rendkívül érzékeny a külső hatásokra. A folyamat során minden alátámasztási pontnál folyamatos szakmai jelenlét szükséges, a mozgást geodéták és monitoringrendszerek felügyelik, hogy szükség esetén azonnal be lehessen avatkozni.
A vasúti pályaépítés során több újszerű megoldás is megjelenik. Ilyenek például azok az integrált tartószerkezetek, amelyek a felsővezetékek és a zajvédő falak rögzítésére szolgálnak, és egységes megjelenést biztosítanak a vonal mentén.
Emellett a kivitelezésben kulcsszerepet játszik egy korszerű, mintegy 350–400 méter hosszú vasúti géplánc, amely a bontási és építési munkákat is képes elvégezni. A technológia hatékonyságát jól mutatja, hogy két kilométer pályaszakasz felújítása mindössze három nap alatt elvégezhető, szemben a korábbi közel kéthetes időigénnyel.
A projekt egyik legösszetettebb eleme a Bartók Béla úti híd kivitelezése, amely több szempontból is úttörő megoldásokat alkalmaz. Az áthidalandó csomópont geometriája közel 60 méteres konzolos kialakítást igényelt, ami jelentős terhelést rótt az ideiglenes alátámasztásokra és a segédszerkezetekre. Emellett itt alkalmazzák először vasúti híd esetében a úgynevezett network tartószerkezeti rendszert, amely speciális alátámasztási megoldásokat követelt meg a kivitelezés során.
A kivitelezést tovább nehezítette, hogy Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában kellett biztosítani a folyamatos közlekedést, miközben rendkívül szűk területen zajlott az építkezés. A munkát hónapokig tartó egyeztetés előzte meg, amely során a fővárosi, kerületi és közlekedési szereplők igényeit egyaránt figyelembe kellett venni.
A projekt összességében nemcsak infrastrukturális fejlesztés, hanem jelentős mérnöki teljesítmény is. A szakemberek olyan tapasztalatokat szereztek, amelyek a jövőben más, hasonlóan bonyolult városi beruházásoknál is hasznosíthatók lesznek. A Déli Körvasút példája azt mutatja, hogy akár extrém körülmények között, a belváros közepén is megvalósíthatók nagy léptékű vasúti fejlesztések, a forgalom fenntartása mellett.