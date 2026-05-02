Így épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje: kulisszatitkok a főváros leglátványosabb beruházásáról

A Déli Körvasút bővítéséhez kapcsolódó hídbetolások az utóbbi időszakban kiemelt figyelmet kaptak, nem véletlenül: a látványos kivitelezési fázisok mögött rendkívül komplex mérnöki munka húzódik meg. A beruházás hátterének bemutatására készített helyszíni riportot a Magyar Építők, ennek során a Szerémi út és a Bartók Béla út közötti szakaszt járták be a V-Híd Zrt. szakembereivel, ahol jól kirajzolódott a projekt valódi léptéke és technológiai színvonala.

A beruházás során a kivitelezők úgy építenek új, sokszor ezer tonnát meghaladó hidakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad/Fotó: Magyar Építők

A beruházás során során több újszerű megoldás is megjelenik

A fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen hét helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között

a Dombóvári út,

a Budafoki út,

a Szerémi út,

a Fehérvári út

és a Bartók Béla út

környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. A legtöbb esetben hídbetolásos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy a kivitelezés jelentős része nappal történjen, miközben a közúti, villamos-, gyalogos és kerékpáros forgalom zavartalanul működhet.

A módszer különösen ott előnyös, ahol a hídnyílás felett nehézkes vagy szinte lehetetlen lenne a hagyományos építés. Ugyanakkor a betolás kritikus művelet: a hatalmas tömegű szerkezet ideiglenesen instabil helyzetbe kerül, így rendkívül érzékeny a külső hatásokra. A folyamat során minden alátámasztási pontnál folyamatos szakmai jelenlét szükséges, a mozgást geodéták és monitoringrendszerek felügyelik, hogy szükség esetén azonnal be lehessen avatkozni.

A vasúti pályaépítés során több újszerű megoldás is megjelenik. Ilyenek például azok az integrált tartószerkezetek, amelyek a felsővezetékek és a zajvédő falak rögzítésére szolgálnak, és egységes megjelenést biztosítanak a vonal mentén.

Emellett a kivitelezésben kulcsszerepet játszik egy korszerű, mintegy 350–400 méter hosszú vasúti géplánc, amely a bontási és építési munkákat is képes elvégezni. A technológia hatékonyságát jól mutatja, hogy két kilométer pályaszakasz felújítása mindössze három nap alatt elvégezhető, szemben a korábbi közel kéthetes időigénnyel.