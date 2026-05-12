Egyszerre robbant ki vita a bevándorlásról, a szociális rendszerről és az adóemelésről Németországban

Komoly belpolitikai feszültséget okoz Németországban a bevándorlás és a szociális ellátórendszer kapcsolata. A vita azután éleződött ki, hogy Bärbel Bas szociáldemokrata munkaügyi miniszter egy parlamenti meghallgatáson azt állította: senki sem vándorol be Németországba azért, hogy a szociális rendszerből éljen. A kijelentésre élesen reagáltak az uniópárti politikusok, akik szerint a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Alig múlig el nap, hogy a bevándorlás okozta károk szöneg alá söprését célzó állítást ne cáfolná valaki a konkrét ténnyekkel.
A BILD beszámolója szerint Stephan Mayer, aBajor Keresztényszociális Unió (CSU) belpolitikai szakértője úgy látja, a bevándorlás egyre nagyobb terhet ró a német szociális államra. Szerinte egyre többen kerülnek be úgy a támogatási rendszerbe, hogy közben nem a munkaerőpiacon jelennek meg, hanem tartósan az ellátásokra támaszkodnak. Mayer azt állítja, ez már nem egyszerű költségvetési kérdés, hanem a társadalmi összetartást, vagyis a társadalmi kohéziót is veszélyezteti.
Bevándorlás okozta kiadásnövekedés
A lap által idézett adatok szerint a külföldiek aránya az alapellátásban 2005-ben még 18,8 százalék volt, 2025-re viszont 47,6 százalékra emelkedett. A BILD azt írja, hogy 2025-ben 21,7 milliárd euró jutott külföldi ellátottaknak, míg német állampolgároknak 24,9 milliárd eurót fizettek ki ugyanebben a körben.
Közben a legfrissebb rendőrségi jelentések szerint a szíriai és afgán migránsok nyolcszor-kilencszer nagyobb valószínűséggel válnak erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjává, mint a németek.
A Kereszténydemokrata Unió párt tagja, Roman Poseck hesseni belügyminiszter szintén bírálta Bas kijelentését. Szerinte a munkaügyi miniszter nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy sok bevándorló nem a munkaerőpiacra, hanem a szociális rendszerbe érkezik. Poseck szerint a szociális visszaélések aláássák az államba vetett bizalmat, miközben a terheket végső soron az adófizetők viselik.
Mindeközben Friedrich Merz kormányán belül a kialakult belső válságra válaszul az adók emelésének lehetősége is felmerült, de úgy tűnik, ez jelentős ellenállásba ütközik.
A másik nagy front ugyanis már a kormánykoalíción belül nyílt meg. A BILD szerint feszült a viszony Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár között, miközben a fekete-vörös koalíció egyszerre próbál reformokat keresztülvinni, kezelni az államháztartási nyomást és megőrizni politikai mozgásterét.
Fizessenek a gazdagok?
Klingbeil a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) keddi kongresszusán világossá tette: szerinte nem lehet olyan jövedelemadó-reformot végrehajtani, amelyben a legjobban keresők nem fizetnek többet. Ez azonban élesen szembemegy Merz eddigi álláspontjával, aki kategorikusan kizárta az adóemelést. A vita így nemcsak gazdaságpolitikai, hanem koalíciós erőpróba is lett.
Merz közben a szakszervezeti kongresszuson arról beszélt, hogy Németország évtizedek óta nem látott cselekvési kényszer alatt áll. A kancellár szerint a geopolitikai és gazdasági átrendeződés egyszerre találkozik a régóta halmozódó strukturális problémákkal, ezért az országnak változnia kell. Fogadtatása ugyanakkor hűvös volt: a BILD tudósítása szerint a teremben sokan „lefelé mutató hüvelykujjat” ábrázoló táblákkal fogadták.
A koalíciós nyomást tovább növeli, hogy a munkaadói oldal gyors reformokat követel. A német munkaadói szövetség vezetője, Steffen Kampeter szerint a kormánynak mielőbb bizonyítania kell reformképességét, különösen a szociális állam és a munkaidő-szabályozás területén. Eközben az orvosi kamara vezetője a törvényes egészségbiztosítók takarékossági csomagjának elhalasztását sürgeti, mert szerinte ilyen horderejű reformot nem lehet erőből átvinni.
A két vita így ugyanabba az irányba mutat:
Németországban egyre erősebben ütközik egymással a szociális rendszer fenntarthatóságának kérdése, a bevándorlás gazdasági hatása, az adópolitika és a koalíciós stabilitás.
Merznek egyszerre kellene megnyugtatnia a CDU/CSU adócsökkentést váró táborát, kezelnie az SPD újraelosztási igényeit, valamint választ adnia arra a társadalmi elégedetlenségre, amelyet a szociális rendszer terhei körüli vita felerősített.
Köben a Merz elött felszólaló Yasmin Fahimi, a Német Szakszervezeti Szövetség elnöke nyíltan bírálta Merzt és kormányát. Mint mondta, „sok válasz nem a helyes irányba halad. Például az egyoldalú teher és a védelmi jogok lebontása.”
Padlót fogott a német gazdaság
Merz eléggé egyértelműen foglamazott Németország helyzetével kapcsolatban: „Nem sikerült modernizálnunk az országunkat – és most ennek az árát fizetjük... Németországnak össze kell szednie magát! A gazdaságunk évek óta stagnál, miközben a körülöttünk lévő országok növekednek. Az idei fél százalékos növekedés egyszerűen nem elég az országunk számára.”
Feszültséget okoz a társadalomban az is, hogy bár mintegy 226 500 ember hivatalosan kiutasítható lenne, közülük körülbelül 185 ezren úgynevezett „tűrt” státuszt kaptak, ami gyakorlatilag megakadályozza kitoloncolásukat. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg mintegy egymillió illegális bevándorlóból jelenleg csak körülbelül 41 500 fő lenne ténylegesen kiutasítható. Ráadásul 2025-ben a tervezett kitoloncolások kétharmada meghiúsult.