Egyszerre robbant ki vita a bevándorlásról, a szociális rendszerről és az adóemelésről Németországban

Komoly belpolitikai feszültséget okoz Németországban a bevándorlás és a szociális ellátórendszer kapcsolata. A vita azután éleződött ki, hogy Bärbel Bas szociáldemokrata munkaügyi miniszter egy parlamenti meghallgatáson azt állította: senki sem vándorol be Németországba azért, hogy a szociális rendszerből éljen. A kijelentésre élesen reagáltak az uniópárti politikusok, akik szerint a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Alig múlig el nap, hogy a bevándorlás okozta károk szöneg alá söprését célzó állítást ne cáfolná valaki a konkrét ténnyekkel.

Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) felszólal a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) 23. rendes szövetségi kongresszusán. A bevándorlás egyre nagyobb gondokat okoz a német társadalomban Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

A BILD beszámolója szerint Stephan Mayer, aBajor Keresztényszociális Unió (CSU) belpolitikai szakértője úgy látja, a bevándorlás egyre nagyobb terhet ró a német szociális államra. Szerinte egyre többen kerülnek be úgy a támogatási rendszerbe, hogy közben nem a munkaerőpiacon jelennek meg, hanem tartósan az ellátásokra támaszkodnak. Mayer azt állítja, ez már nem egyszerű költségvetési kérdés, hanem a társadalmi összetartást, vagyis a társadalmi kohéziót is veszélyezteti.

Bevándorlás okozta kiadásnövekedés

A lap által idézett adatok szerint a külföldiek aránya az alapellátásban 2005-ben még 18,8 százalék volt, 2025-re viszont 47,6 százalékra emelkedett. A BILD azt írja, hogy 2025-ben 21,7 milliárd euró jutott külföldi ellátottaknak, míg német állampolgároknak 24,9 milliárd eurót fizettek ki ugyanebben a körben.

Közben a legfrissebb rendőrségi jelentések szerint a szíriai és afgán migránsok nyolcszor-kilencszer nagyobb valószínűséggel válnak erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjává, mint a németek.

A Kereszténydemokrata Unió párt tagja, Roman Poseck hesseni belügyminiszter szintén bírálta Bas kijelentését. Szerinte a munkaügyi miniszter nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy sok bevándorló nem a munkaerőpiacra, hanem a szociális rendszerbe érkezik. Poseck szerint a szociális visszaélések aláássák az államba vetett bizalmat, miközben a terheket végső soron az adófizetők viselik.

Mindeközben Friedrich Merz kormányán belül a kialakult belső válságra válaszul az adók emelésének lehetősége is felmerült, de úgy tűnik, ez jelentős ellenállásba ütközik.

A másik nagy front ugyanis már a kormánykoalíción belül nyílt meg. A BILD szerint feszült a viszony Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár között, miközben a fekete-vörös koalíció egyszerre próbál reformokat keresztülvinni, kezelni az államháztartási nyomást és megőrizni politikai mozgásterét.