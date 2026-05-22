Bezárási hullám a kisboltoknál – de mi van a háttérben?

2024 második és 2025 első félévéhez képest enyhén gyorsult a boltbezárások üteme, de ennek 1,6 százalékos mértéke beleillik a 2013-21 közötti időszakra jellemző 1-2 százalékos sávba. Az egész tavalyi évet tekintve az üzletek 2,9 százaléka zárt be (-2 713 db), ez az érték is közel áll a 2013-21 közötti évekre jellemző kb. 3 százalékos éves csökkenéshez. Az elmúlt években a kiskereskedelmi egységeknek az inflációs és energia ársokkal sújtott 2023-as év lehetett a legnehezebb, ehhez az évhez képest tavaly harmadára esett vissza a bezárt üzletek száma: míg 2023-ban naponta kb. 22 üzlet zárt be, addig tavaly ez napi 7 üzletre csökkent - számolt be elemzésében Báthori Bence, az MBH bank ágazati elemzési szakértője.

A boltok megoszlása/Fotó: MBH Bank

Így alakult a boltok üzlettípus szerinti megoszlása

Az árrésstop bevezetése 2025 első felében történt, annak a boltbezárásokra gyakorolt hatásáról már valamilyen képet kaphatunk a második félév adatai alapján. Az intézkedés közvetlenül a nagyobb vegyes kereskedéseket érintette, de ebben a kategóriában nem történt ugrás a bezárások számában. Az árrésstop közvetve hatással volt a kisebb élelmiszer üzletekre és szaküzletekre is, ugyanis a fogyasztók még nagyobb arányban pártolhattak át a nagyobb üzletekhez a központilag szabályozott alacsonyabb árak miatt. Ugyanakkor összességében a szaküzleteknél sem történt érdemi ugrás a második félévben.

Ez alól kivételt képeznek zöldségesek:

ebben az üzlettípusban a tavalyi első félévben enyhülés látszott az üzletfogyás szempontjából (-36 db),

de a második félévben lényegesen több zöldséges tűnt el a piacról (-116 db).

Nehéz megmondani, hogy ebben mekkora szerepe volt az árrésstop elszívó hatásának, ugyanis kifejezetten zöldségek és gyümölcsök csak tavaly december elején lettek árrésstoposak.

A tavaly megszűnt boltok üzlettípus szerinti megoszlása nagyon hasonít a 2024-es mintához, a sorrendben nincs is változás: arányaiban továbbra is könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk szaküzletek zárnak be. Tavaly lényegesen kevesebb használtcikk üzlet zárt be (-101 db, negyedannyi mint 2024-ben), azonban a megszűnt üzletek között az élelmiszer jellegű vegyes és az élelmiszerszaküzletek aránya is 3-3,5 százalékponttal nőtt.