Hamarosan megnyílik a fővárosi Biodóm – videó

A Biodóm alapterülete a Parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy tízemeletes panelházhoz hasonlítható. A több mint három focipályányi méretű térségbe egy 2,5 millió literes cápamedencét is terveztek, noha ez utóbbi sorsa még kérdéses – írta az Építészfórum.

A Biodóm a bezárt Vidám Park területén valósult meg Fotó: Kallus György

A Biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.

A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre,

ebből 300 millió az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújt támogatásként.

Az eredeti tervek szerint nagy testű állatokat, többek közt elefántokat és oroszlánfókákat is bemutatnának a Biodómban, ennek kialakításához azonban egyelőre még nem állnak rendelkezésre a műszaki feltételek és a források. Az akvárium szintén működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzemben tartás is havi többmilliós tétel.

"Ami a Biodóm Akvárium részét illeti, kétségkívül az a legnagyobb falat, és ha lépésről lépésre kell haladnunk, arra számítunk, hogy az valósulhat meg majd az utolsó lépésben. De mi nagyon bizakodóak vagyunk, hogy erre is sor kerül" - közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

2025-ben kicsit több mint 1 millió fő kereste fel az állatkertet. A várakozások szerint a Biodóm városi oázisának a megnyitása mintegy 100 ezer fővel fogja emelni a látogatószámot.

A beruházás a bezárt Vidám Park területén valósult meg, amelyhez a Fővárosi Állatkert 2013-ban jutott hozzá. A Biodóm tényleges munkálatai 2017-ben indultak el. A projekt megvalósítását eredetileg 12 milliárd forintra tervezték, az építés költségei azonban hamar elszálltak, így az építkezés, – amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie – végül megakadt.

Bár az állatkert jelenlegi vezetése eltökélt, a Biodóm eredeti tervek szerinti teljes megvalósítására még várni kell.

Egy szerényebb verzióban viszont hamarosan megnyithatja kapuit.