Nagy bajban lehet Karikó Katalin legendás cége: sorra zárja be a gyárait – közel kétezer főt rúghatnak ki

Az első mRNS-alapú vakcinák egyikének kifejlesztésében kulcsszerepet játszó vállalat teljesen leállítja a Covid–19 elleni vakcinák gyártását, a jövőben ezt teljes egészében az amerikai partnercég, a Pfizer végzi majd. A BioNTech alapítói, Ugur Sahin és Özlem Türeci márciusban jelentették be, hogy távoznak a vállalattól, hogy új vállalkozásba kezdjenek. A BioNTech a Nobel-díjas Karikó Katalin volt cége, a magyar tudós 2022-ig alelnöke volt a vállalatnak, és utána is tanácsadója maradt. Az új kormányban Karikó Katalin Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyért felelős miniszter tanácsadója lesz.

Fotó: DPA / AFP

A BioNTech biotechnológiai vállalat több németországi és nemzetközi gyártóüzemét bezárja, és még 2026-ban teljesen leállítja a koronavírus-vakcina gyártását Németországban. A döntés nyomán akár 1860 munkahely szűnhet meg a jelenleg közel 8400 főt foglalkoztató cégnél – írta május elején a Handelsblatt német hírportál.

A lap szerint a radikális átalakulás hátterében a koronavírus-oltóanyagok iránt tapasztalható, a pandémia lezárulta óta tartósan alacsony kereslet áll.

A koronavírus-járvány csúcspontján ezek rendszeres ismétlő oltásként szinte mindenki számára ajánlottak voltak, ma azonban elsősorban az időseknek és más magas kockázatú csoportoknak adják be őket.

„Az idei évben Németországban legyártjuk az utolsó adagokat” – nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek a cég egyik szóvivője. Az átszervezés részeként a BioNTech bezárja gyártóközpontjait az Idar-Obersteinben és Marburgban található németországi telephelyeken, valamint az ázsiai Szingapúrban működő üzemét. Emellett megszűnik egy további németországi létesítmény is Tübingenben, amely korábban a rivális CureVac tulajdonában állt, és amelyet a BioNTech egy hosszan elhúzódó felvásárlási folyamat lezárásaként 2025 végén teljes egészében átvett – számolt be róla a Deutsche Welle.

A vállalat tájékoztatása szerint a tervezett gyárbezárásokat 2027 végéig hajtják végre, és megvizsgálják az érintett létesítmények értékesítésének lehetőségét is. Németországban a BioNTech megtartja mainzi központját, emellett azonban kizárólag berlini és müncheni irodáit működteti tovább. A vállalat ismét elsősorban a kutatás-fejlesztésre helyezte a hangsúlyt, különösen a daganatos és egyéb betegségek kezelésére – írta cikkében a Világgazdaság.