Itt a Tisza-kormány bejelentése: fizetési kötelezettséget vállaltak a Balásy-cégnél

„Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban” – áll a miniszterelnökségi e-mail címről küldött kormányzati tájékoztatásban. Ez fontos fejlemény a BL-döntő szempontjából, mivel a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cég kapcsán korábban egyes értesülések arról szóltak, hogy mintegy 300 millió forintot nem tud kifizetni alvállalkozóinak, s a számláinak zárolása miatt a fellépők gázsiját sem tudják kifizetni.

A BL-döntő lázában ég Budapest, most kormányzati vállalás érkezett a Lounge Event alvállalkozóinak kifizetésére

Fotó: UEFA via Getty Images/Michael Regan

Újabb veszély hárult el a BL-döntőnél

A hivatkozott közlemény szerint „a kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét.”

Az ugyanakkor a közleményből nem derül ki, pontosan milyen lépésekkel vagy források felhasználásával tervezi a kormány az alvállalkozók irányába a költségek rendezését. A közlemény alapján ez közvetlen kormányzati vállalásra utalhat, de a háttere ennek – amennyiben így van – egyelőre nem ismert.

Azt viszont fontos rögzíteni, hogy ezzel újabb veszélyforrás szűnhet meg, mely részben vagy egészben, de a hétvégi BL-döntő eredményes lebonyolítását sodorhatta volna veszélybe. A budapesti Puskás Arénában zajló eseményt fővárosszerte számos kísérőprogram gazdagítja, melyre hazai és külföldről érkező vendégeket is ezrével várnak. A Budapest Airport története talán legnagyobb terhelése előtt áll a péntektől-vasárnapig terjedő időszakban, a fociünnepet a budapesti szállásadók a későn kapcsoló vendégek miatt már extrém szállásárakkal, a taxisok pedig blokád lebegtetésével várják.