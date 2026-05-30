BL-döntő: soha nem látott nyomás alatt a budapesti reptér, minden eddiginél nagyobb a forgalom

A megszokottnál erősebb légi forgalmat tapasztalhatnak a BL-döntő hétvégéjén a budapestiek. Nem túlzás azt állítani, hogy pár percenként halad el egy-egy repülőgép felettünk, ami nem csoda: két nap alatt korábban nem látott forgalom ígérkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Folyamatosan érkeznek a szurkolói járatok az 1. és 2. Terminálra a döntőre érkező drukkerekkel, akik élőben szeretnék végig izgulni kedvenc csapataik, az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csatáját – számolt be közösségi oldalán a repülőtér a délelőtti órákban.
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napjaiban
rekordszintű gépmozgásra készültek fel a HungaroControl légiforgalmi irányítói és szakemberei a repülőtéri szolgálatokkal együtt, hiszen ahogy tudni lehet, a normál napi forgalom közel másfélszeresével lehet számolni,
amelynek kezelése egy futópályás üzem mellett komoly szakmai kihívást jelent.
Ennyien fordulnak meg a BL-döntő idején a Budapest Airporton
Normál esetben egy forgalmas nyár eleji napon mintegy 420 le- és felszállást kezelnek a ferihegyi repülőtéri légiforgalmi irányítók. Tavaly augusztus 3-án történelmi rekord dőlt meg, amikor egyetlen nap alatt 476 érkező és induló járat fordult meg Budapesten. A BL-döntő idején azonban ezt is messze meghaladó forgalom várható.
Az előrejelzések alapján május 30-án és 31-én bőven napi 600 feletti mozgásszámmal kalkulálunk, ami rendkívüli terhelést jelent a légi forgalmi irányítás és a repülőtér teljes rendszere számára
– mondta az AIRportal.hu-nak Vass Gábor, a HungaroControl terminál irányítási igazgatója.
A két nap forgalmi karakterisztikája eltérő lesz:
- május 30-án az érkező hullám dominál majd, amikor a szurkolók és a csapatok járatainak nagy része Budapestre érkezik,
- míg 31-én az induló forgalom és elsősorban a délelőtti, valamint délutáni időszakban okoz majd kiemelkedő terhelést,
a légikikötő szokásos menetrend szerinti forgalma mellett.
A menetrend szerinti járatok mellett számos charter, business jet és egyéb különjárat is érkezik majd Budapestre. Az Air France széles törzsű repülőgépeket is bevet az esemény miatt menetrend szerinti járatán, emellett a torna főszponzorának számító Qatar Airways részéről szintén nagy kapacitású gépek érkezésére számítanak.
Soha nem látott nyomás alatt a budapesti reptér
A megnövekedett forgalom kezelése önmagában is komoly kihívás, a helyzetet azonban tovább nehezíti, hogy a két kiemelt napon a repülőtér a kettő helyett egypályás üzemben működik majd, az I. futópályát ugyanis ideiglenesen lezárják, hogy a megnövekedett számú repülőgép parkoltatására tudják használni. Így az összes le- és felszállást a II. futópályán bonyolítják le.
Az egypályás üzem extra koordinációt és folyamatos odafigyelést igényel annak érdekében, hogy elkerüljék a konfliktushelyzeteket és biztonságosan kezeljék a forgalmat
– fogalmazott Vass Gábor.
A szakember szerint a toronyirányítók számára a földi mozgások koordinációja, vagyis a gurulóutak és az állóhelyek kezelése jelentheti majd az egyik legnagyobb kihívást. Az állóhelyek szűkössége miatt különösen precíz szervezésre lesz szükség annak érdekében, hogy a gépek megfelelő sorrendben és késedelem nélkül tudjanak mozogni a repülőtéren.
A két kiemelt napon Budapest a legforgalmasabb európai repülőtereken alkalmazott, úgynevezett résidő-koordináció alá vont repülőtér státuszban működik, ami azt jelenti, hogy minden járatnak előre kiosztott résidővel kell rendelkeznie a fel- és leszálláshoz. Emellett erre az időszakra újra járatokat fogad az 1-es terminálnál is.
A rendkívüli forgalmi helyzet igaz különlegesen nagy szakmai kihívást jelent, de nem éri váratlan helyzetként a légiirányítókat és a repülőtér személyzetét, akiknek felkészülése egy éve kezdődött: a HungaroControl napi szinten egyeztetett a repülőteret üzemeltető Budapest Airport szakembereivel a várható forgalomról, a résidők kiosztásáról és az operatív intézkedésekről.
Szerencsére, miként az Origo is megírta, elmaradt a taxisok szombatra tervezett forgalomkorlátozó sztrájkja, amely komoly közlekedési káoszt okozott volna Budapesten, a BL-döntő idején.