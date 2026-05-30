BL-döntő: soha nem látott nyomás alatt a budapesti reptér, minden eddiginél nagyobb a forgalom

A megszokottnál erősebb légi forgalmat tapasztalhatnak a BL-döntő hétvégéjén a budapestiek. Nem túlzás azt állítani, hogy pár percenként halad el egy-egy repülőgép felettünk, ami nem csoda: két nap alatt korábban nem látott forgalom ígérkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Folyamatosan érkeznek a szurkolói járatok az 1. és 2. Terminálra a döntőre érkező drukkerekkel, akik élőben szeretnék végig izgulni kedvenc csapataik, az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csatáját – számolt be közösségi oldalán a repülőtér a délelőtti órákban.

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő napjaiban

rekordszintű gépmozgásra készültek fel a HungaroControl légiforgalmi irányítói és szakemberei a repülőtéri szolgálatokkal együtt, hiszen ahogy tudni lehet, a normál napi forgalom közel másfélszeresével lehet számolni,

amelynek kezelése egy futópályás üzem mellett komoly szakmai kihívást jelent.

Ennyien fordulnak meg a BL-döntő idején a Budapest Airporton

Normál esetben egy forgalmas nyár eleji napon mintegy 420 le- és felszállást kezelnek a ferihegyi repülőtéri légiforgalmi irányítók. Tavaly augusztus 3-án történelmi rekord dőlt meg, amikor egyetlen nap alatt 476 érkező és induló járat fordult meg Budapesten. A BL-döntő idején azonban ezt is messze meghaladó forgalom várható.

Az előrejelzések alapján május 30-án és 31-én bőven napi 600 feletti mozgásszámmal kalkulálunk, ami rendkívüli terhelést jelent a légi forgalmi irányítás és a repülőtér teljes rendszere számára

– mondta az AIRportal.hu-nak Vass Gábor, a HungaroControl terminál irányítási igazgatója.

A két nap forgalmi karakterisztikája eltérő lesz:

május 30-án az érkező hullám dominál majd, amikor a szurkolók és a csapatok járatainak nagy része Budapestre érkezik,

míg 31-én az induló forgalom és elsősorban a délelőtti, valamint délutáni időszakban okoz majd kiemelkedő terhelést,

a légikikötő szokásos menetrend szerinti forgalma mellett.

A menetrend szerinti járatok mellett számos charter, business jet és egyéb különjárat is érkezik majd Budapestre. Az Air France széles törzsű repülőgépeket is bevet az esemény miatt menetrend szerinti járatán, emellett a torna főszponzorának számító Qatar Airways részéről szintén nagy kapacitású gépek érkezésére számítanak.