Mutatjuk mekkora lehúzás zajlik Budapesten - ennyibe kerülnek a kiadó lakások a BL-döntő idején

A 2026. május 30-i budapesti Bajnokok Ligája döntő (Arsenal-PSG összecsapás a Puskás Arénában) valóságos aranylázat indított el a fővárosi szálláspiacon. Mivel a szállodák és a magánszállások kapacitásai szinte teljesen kimerültek a meccs hétvégéjére, a foglalási oldalakon (Booking, Airbnb) egészen szürreális, csillagászati árak jelentek meg. Úgy tűnik, a Budapesten szállást kínálók egy része – akik között lehetnek befektetési céllal vásárolt lakásukat kiadó külföldiek is – úgy gondolja, bármennyire is extrém magas az ár, sok BL-döntő-szurkoló számára a szükség még nagyobb úr, és lesz közöttük olyan, aki kifizeti az aktuális piaci szinthez képest olykor egy nagyságrenddel is nagyobb költséget 1 vagy 2 éjszakára. A túlárazott szálláshelyekből válogattunk.

Közeleg a BL-döntő, extrém magasak a budapesti szállásárak (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /

Extrém szállásárak a BL-döntő hétvégéjére (2 éjszaka)

A belvárosban és a Puskás Aréna környékén a szállásadók lényegében egyetlen hétvége alatt próbálják megkeresni egy fél vagy akár egy egész évnyi hagyományos albérlet hasznát. Gyűjtésünk egyik ága a Booking.com szálláskereső oldal kínálatára irányult, amelyen a szűrőfeltételt úgy állítottuk be, hogy május 29-től 31-ig, azaz 2 éjszakára mutassa 2 felnőtt részére a saját fürdőszobával rendelkező ajánlatokat Budapest belvárosa kategóriára. Az eredményeket az alábbi térképen mutatjuk:

Majd egyfajta egyszerűsített kontrollként a szűrés paramétereinek változatlanul hagyása mellett 1 hónappal később is megismételtük a gyűjtést, aminek a következő képen látható az eredménye:

Ha az a benyomása alakulna ki, hogy több szálláshely esetén meglehetősen nagy különbség látható a két időszak árazásában, az alighanem nem véletlen, és az eltérések aligha magyarázhatók például azzal, hogy egy hónap elteltével jelentősen javul a szálláshely felszereltsége. Minden alap megvan arra, hogy gyűjtésünk kapcsán azt gondoljuk, a látható árkülönbségek a BL-döntőhöz kapcsolódnak, és a mintegy egy hónappal későbbi időszakra végrehajtott gyűjtésben látható árak az egyébként megszokott, de legfeljebb a nyári csúcsszezonhoz igazított árak (ne feledjük, hogy Budapest egyébként is a világ legnépszerűbb úticéljai közé tartozik, ha nem is okvetlen a valóban magas látogatószám, hanem az évről évre elért növekedés és a szálláshelyek kihasználtsága, valamint a turisztikai bevételek mutatják meg).

Gyűjtésünk alapján mutatunk néhány extrém túlárazást, amit a BL-döntő hozott (a fenti paraméterek szerint):

egy négycsillagos besorolással futó apartman a döntő idején 551 625 forintért kaparintható meg, egy hónapo múlva már 82 810 forintért kivehető

egy, a helyszínhez nagyon közel lévő hotelben a BL-döntős szállásár 534 080 forint, egy hónappal később viszont majdnem ennek a tizedétől, 56 400 forinttól indulnak az ajánlatok.

az Arénától kissé távolabb, de igen jó helyen, az Andrássy út közelében fekvő 3 csillagos hotelben reggelivel együtt 486 375 forintért lehet megszállni a BL-döntő időszakában, míg később már csak 128 685 forint kell erre a célra.

Érdemes azt is hozzátenni ugyanakkor, hogy bár a tendencia egyértelműnek látszik a túlárazott szálláshelyek kapcsán (hiszen a gyűjtésben szereplő kiajánlási árak egyértelműek), de még a BL-döntő ideje alatt is találtunk olyan szálláshelyet, amelyen távolabb ugyan a helyszíntől, de néhány tízezer forint ellenében megoldható lett volna a meccs előtti-utáni pihenés (igaz, nem sokat).