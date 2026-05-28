Mutatjuk mekkora lehúzás zajlik Budapesten - ennyibe kerülnek a kiadó lakások a BL-döntő idején

A 2026. május 30-i budapesti Bajnokok Ligája döntő (Arsenal-PSG összecsapás a Puskás Arénában) valóságos aranylázat indított el a fővárosi szálláspiacon. Mivel a szállodák és a magánszállások kapacitásai szinte teljesen kimerültek a meccs hétvégéjére, a foglalási oldalakon (Booking, Airbnb) egészen szürreális, csillagászati árak jelentek meg. Úgy tűnik, a Budapesten szállást kínálók egy része – akik között lehetnek befektetési céllal vásárolt lakásukat kiadó külföldiek is – úgy gondolja, bármennyire is extrém magas az ár, sok BL-döntő-szurkoló számára a szükség még nagyobb úr, és lesz közöttük olyan, aki kifizeti az aktuális piaci szinthez képest olykor egy nagyságrenddel is nagyobb költséget 1 vagy 2 éjszakára. A túlárazott szálláshelyekből válogattunk.
Extrém szállásárak a BL-döntő hétvégéjére (2 éjszaka)
A belvárosban és a Puskás Aréna környékén a szállásadók lényegében egyetlen hétvége alatt próbálják megkeresni egy fél vagy akár egy egész évnyi hagyományos albérlet hasznát. Gyűjtésünk egyik ága a Booking.com szálláskereső oldal kínálatára irányult, amelyen a szűrőfeltételt úgy állítottuk be, hogy május 29-től 31-ig, azaz 2 éjszakára mutassa 2 felnőtt részére a saját fürdőszobával rendelkező ajánlatokat Budapest belvárosa kategóriára. Az eredményeket az alábbi térképen mutatjuk:
Majd egyfajta egyszerűsített kontrollként a szűrés paramétereinek változatlanul hagyása mellett 1 hónappal később is megismételtük a gyűjtést, aminek a következő képen látható az eredménye:
Ha az a benyomása alakulna ki, hogy több szálláshely esetén meglehetősen nagy különbség látható a két időszak árazásában, az alighanem nem véletlen, és az eltérések aligha magyarázhatók például azzal, hogy egy hónap elteltével jelentősen javul a szálláshely felszereltsége. Minden alap megvan arra, hogy gyűjtésünk kapcsán azt gondoljuk, a látható árkülönbségek a BL-döntőhöz kapcsolódnak, és a mintegy egy hónappal későbbi időszakra végrehajtott gyűjtésben látható árak az egyébként megszokott, de legfeljebb a nyári csúcsszezonhoz igazított árak (ne feledjük, hogy Budapest egyébként is a világ legnépszerűbb úticéljai közé tartozik, ha nem is okvetlen a valóban magas látogatószám, hanem az évről évre elért növekedés és a szálláshelyek kihasználtsága, valamint a turisztikai bevételek mutatják meg).
Gyűjtésünk alapján mutatunk néhány extrém túlárazást, amit a BL-döntő hozott (a fenti paraméterek szerint):
- egy négycsillagos besorolással futó apartman a döntő idején 551 625 forintért kaparintható meg, egy hónapo múlva már 82 810 forintért kivehető
- egy, a helyszínhez nagyon közel lévő hotelben a BL-döntős szállásár 534 080 forint, egy hónappal később viszont majdnem ennek a tizedétől, 56 400 forinttól indulnak az ajánlatok.
- az Arénától kissé távolabb, de igen jó helyen, az Andrássy út közelében fekvő 3 csillagos hotelben reggelivel együtt 486 375 forintért lehet megszállni a BL-döntő időszakában, míg később már csak 128 685 forint kell erre a célra.
Érdemes azt is hozzátenni ugyanakkor, hogy bár a tendencia egyértelműnek látszik a túlárazott szálláshelyek kapcsán (hiszen a gyűjtésben szereplő kiajánlási árak egyértelműek), de még a BL-döntő ideje alatt is találtunk olyan szálláshelyet, amelyen távolabb ugyan a helyszíntől, de néhány tízezer forint ellenében megoldható lett volna a meccs előtti-utáni pihenés (igaz, nem sokat).
Nagyjából négyszeres a szorzó a magán-szálláshelyek kínálati portálján
A fentiekhez hasonló tendenciákat figyelhettünk meg az Airbnb még szabad kínálatában is. Ahogy az alábbi kép mutatja, a Puskás Arénához viszonylag közel elhelyezkedő még szabad magánszállások jóval olcsóbbak, mint a Booking kínálatában szereplők. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezek a szálláshelyek megfigyeléseink szerint némileg szerényebb kialakítású, inkább az általános igényeket kielégítő szálláshelyek, szemben az ezeknél olykor másfél-kétszer annyiba kerülőknél, amelyek között viszont több luxusszínvonalat képvisel:
Tegyük is hozzá gyorsan: ezek az összegek bár jóval kedvezőbbnek tűnnek az előző gyűjtésben látottaknál, de éppúgy túlárazottak. Itt is elvégeztük a kontrollt, ami alapján a fenti képen látható szálláshelyek többsége „békeidőben” 50-70 ezer forintos ársávban vehető ki ugyanazon paraméterek szerint. Vagyis úgy tűnik, ezeknél a szálláshelyenél, inkább három-négyszeres túlárazás figyelhető meg.
S hogy melyik a legdrágább szálláshely az Airbnb kínálatában? Bár a fenti térképen nem jelölt, de az általunk beazonosított,
az Aréna szoros vonzáskörzetében lévő lakást a BL-döntő idejére 943 436 forintért kínálta a bérbeadó (egy átlagos, jó felszereltségű társasházi lakásról van szó, jó értékeléseket kapó szállásadóval).
De tegyük is hozzá gyorsan: ez az összeg 6 vendég elszállásolásánál is ennyi lenne, akiknek a szálláshely ismertetése szerint 3, alakítható ágyon kell osztozniuk.
16 millióért is ajánlanak szállást a BL-döntő idejére
Érdemes ugyanakkor megadni, mekkora volt az általunk talált rekorder-szállásár a BL-döntő idejére. Az alábbi képet a magát luxusszállásként, látványos fotókkal hirdető apartman kínálati oldaláról szerkesztettük, hogy láthassa bárki, nem a levegőbe beszélünk (a szálláshely megtalálható más közvetítő oldalakon is, a Booking oldalán láthatóan frissen regisztrált):
Bár a fentiekben apartmanokat válogattunk, még a legolcsóbb hátizsákos opciók is elszálltak a BL-döntő idejére. Egy ágy egy 8 ágyas női hálóteremben akár 90 000 forintba is kerülhet, míg egy koedukált hostelágy 127 000 forint két éjszakára (ez normál esetben egy középkategóriás hotelszoba ára lenne).
Így reagáltak az érkezők: forrongó indulatok és praktikus tippek
A közösségi médiát és a fórumokat elárasztották a felháborodott külföldi szurkolók és a helyzetet fanyar humorral kezelő helyiek és ideérkező drukkerek kommentjei. Ezekből mutatunk néhányat, természetesen szigorúan a teljesség igénye nélkül (fordításban).
„A BL-döntő idején utazom Budapestre, és úgy tűnik, az összes szállás pofátlanul meg akarja kopasztani a turistákat... Ugye ez nem a normális ár? Még a közös hálótermes hostelekért is 80-100 eurót kérnek éjszakánként!" (egy kétségbeesett külföldi posztoló a Redditen). A posztoló az egyetértő hozzászólások mellett közgazdaságtani ihletésű választ is kapott, miszerint ha morálisan vithathó is a túlárazás, amíg nem törvénytelen és a piac „elbírja”, addig nehéz ellene kifogást emelni.
„Úgy látszik, idén nem a Puskásban, hanem a kistarcsai HÉV-en fogom ünnepelni a győzelmet, mert a belvárosban egy kartondobozért is elkérnek félmilliót" (egy álnevet használó, de magyarországi kommentelő, aki magát Arsenal-drukkerként jellemzi, és aligha budapesti).
„Nem akarok bunkó lenni, de mégis mit vártál? 2025 júliusa óta lehet tudni, hogy Budapesten lesz a BL-döntő. Kicsit későn eszméltél” (ugyanabban a fórumban egyik külföldi válasza egy másik, az árak miatt szörnyülködőnek).
„Az egyik hotel, ahol rendszeresen megszállok, most minimum két éjszaka szállásfoglalást kér. Ez normálisan kb. 40 ezer forint lenne, most meg 230 ezer. Na, ez a pofátlanság, nem a hostel” (egy, láthatóan Budapestet ismerő vendég)
S mivel a főváros belső része megfizethetetlen, a kommentelők gyorsan elkezdték a Budapest környéki agglomerációt ajánlgatni egymásnak. Az egyik nagy figyelmet kapó komment, akiről ugyan biztosan nem tudjuk, de alighanem magyar hozzászóló:
Ha jót akarsz magadnak, foglalj szállást Kistarcsán, Csömörön vagy Gödöllőn. A HÉV-vel vagy a vonattal késő este is simán be/kijutsz, és ott még mindig találni szobákat 50-60 euróért (húszezer forintért) éjszakánként.
A turisztikai elemzők szerint egyébként ez a fajta ársokk teljesen megszokott egy ekkora horderejű sporteseménynél (hasonló volt a helyzet a korábbi Eb-k és vb-k idején is). Érdekesség, hogy sok szállásadó szándékosan lő ki a Bookingra egy csillagászati, 5 millió forintos árat: nem feltétlenül azért, mert ennyiért akarja kiadni, hanem mert ha valaki mégis kifizeti, akkor a tulajdonos „inkább kiköltözik a saját családi házából a hétvégére”, csak hogy zsebre tehesse a pénzt.