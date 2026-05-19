Szenzációs bejelentést tett a BMW a debreceni gyárral kapcsolatban

A BMW képviselőjének elmondása szerint a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban, az eredetileg tervezettnél korábban elindították a debreceni üzemben, ami a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de részleteket nem árult el. Kiemelte: a debreceni gyár sikere a közép- és kelet-európai régióban is pozitív hatást gyakorolhat a beruházásokra és a beszállítói hálózat fejlődésére. „A magyarországi gyártás bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani” – fogalmazott.

A BMW által korábban kiadott képen a Debrecenben készülő iX3-as modell

Díjnyertes autó gyárt a BMW Debrecenben

A debreceni BMW-gyár a magyar gazdaságtörténet egyik legnagyobb, 400 milliárd forintos beruházása, mely új pénzügyi-logisztikai központtal is kiegészülhet a jövőben, és ahová az autóipari világmárka a BMW iX3 (a Neue Klasse modellcsalád első tagja) gyártását hozta. A modell több rangos autóipari díjat is elnyert, így az Év Magyar Autója 2026 díjat, valamint a globális Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója elismerést. A modell 2026-os gyártási mennyisége már tavaly októberben a végére ért.

A társaság

az európai piacok közelsége,

a kiépült beszállítói háttér, valamint

a rendelkezésre álló, magasan képzett munkaerő miatt döntött Debrecen mellett

– erősítette meg az alelnök, hozzátéve: a beruházási döntésben a magyar autóipar több évtizedes gyártási tapasztalata is fontos szerepet játszott.

Hangsúlyozta, hogy

a BMW-csoport nem támogatja a kínai versenytársakkal szembeni vámok vagy egyéb kereskedelmi korlátozások alkalmazását, ugyanakkor fontosnak tartja a kiegyensúlyozott versenyfeltételek megteremtését.

A kínai piacot rendkívül erős verseny és innováció jellemzi, ami véleménye szerint hozzájárul a technológiai fejlődéshez és a globális versenyképesség fenntartásához. Glenn Schmidt kiemelte: a technológiai semlegesség továbbra is alapvető jelentőségű a BWM számára.

A vállalat célja, hogy valamennyi ügyféligényt lefedjen, ezért a benzin- és dízelüzemű, plug-in hibrid, elektromos és hidrogén meghajtású modellek egyaránt szerepelnek kínálatában. Ez a technológiai nyitottság és a rugalmasság stabilitást és folytonosságot biztosít a vállalat számára a változékony piaci és szabályozási környezetben, figyelembe véve a fogyasztói igények és az egyes piacok eltérő szabályozásának különbségeit is – mutatott rá.