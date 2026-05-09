Elképesztő szállásárak várják az Arsenal és a PSG szurkolóit a budapesti BL-döntő idején

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat mérkőzik meg. Így nem csoda, hogy a május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több tízezer szurkolót várnak a magyar fővárosba.

A Bajnokok Ligája (BL) döntőjét május 30-án rendezik meg a budapesti Puskás Arénában. Fotó: Kallus György

Brutális szállásárak lesznek Budapesten

Declan Rice, az Arsenal középpályása arra kérte a klub drukkereit, hogy minél többen utazzanak Budapestre, és a Puskás Arénában vagy annak környékén szurkolják ki az Arsenal történetének első BL-győzelmét.

„Arra kérlek titeket, gyertek! Azt akarom, hogy sok, legalább 200 ezer Arsenal-szurkoló utazzon Budapestre, mert szükségünk van a buzdításotokra, energiátokra, különleges estére készülünk" – idézte a Blikk az angol válogatott játékos.

Az utazni készülő rajongóknak azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk:

Ami a repülőjegyek árát illeti, a Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.

a hagyományos légitársaságoknál 1500 font körül kapható a London-Budapest retúrjegy a BL-döntő előtt, a Wizz Airnél ez a költség 779 font (362 ezer Ft).

A Wizz Air igyekszik kielégíteni a megnövekedett keresletet: ennek érdekében május 29-én, pénteken nyolcra duplázza a London és Budapest közötti járatok számát, szombaton pedig hat gépet indít, de az EasyJet, a Turkish és a Qatar Airways is extra kapacitást jelentett be.

Ennél még jobban megnövekedtek a szállásdíjak: a hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak –írja a Világgazdaság.

Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott május 30-án akár 18-szor magasabb árakat is kérnek.

„Nagyon sok pénzről van szó, pofátlanul magas árakat szabtak a szállásadók” – nyilatkozta Akhil Vyas, az Arsenal Supporters’ Trust szurkolói csoport képviselője a The Independentnek.